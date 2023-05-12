https://uz.sputniknews.ru/20230512/elektrostantsiya-uzbekistan-obespecheniye-gaz-34862460.html
Тепловые электростанции в Узбекистане дополнительно обеспечат газом
Тепловые электростанции в Узбекистане дополнительно обеспечат газом
Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания, которое провел президент Шавкат Мирзиёев
2023-05-12T09:45+0500
2023-05-12T09:45+0500
2023-05-12T10:03+0500
узбекистан
президент
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
совещание
электростанция
добыча угля
бензин
дизельное топливо
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте на сегодняшний день обновили 667 км электросетей и 175 трансформаторов, сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, в целях недопущения перебоев в подаче электроэнергии на совещании поставили задачу обеспечить к 1 июня тепловые электростанции дополнительным объемом газа в размере 6 млн кубометров. Этим летом также будет введена в эксплуатацию первая очередь мощностью 500 мегаватт электростанции, которую строит в Сырдарьинской области компания из Саудовской Аравии.Обсудили также вопросы энергосбережения и увеличения добычи угля.Отметили на совещании и популярность электромобилей в республике. С начала нынешнего года в Узбекистан завезли около 5 тыс. этих авто. Подчеркнули необходимость расширения условий для электрического транспорта с использованием созданных льгот и увеличения количества зарядных устройств на местах.Ранее Sputnik сообщил, что в январе — марте 2023 года Узбекистан импортировал из восьми зарубежных стран 1 668 электромобилей на сумму $54,7 млн.Импорт электромобилей увеличился на 1 215 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В марте 2023 года Узбекистан импортировал из зарубежных стран 882 электромобиля.За 3 месяца наибольшее количество электромобилей завезли из Китая — 1 444. Также 183 электромобиля закупили в Гонконге, 27 — в Германии, 6 — в Корее и 5 — в ОАЭ.
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узбекистан совещание приезидент шавкат мирзиёев ремонт электрические сети электроэнергия добыча угля электросети трансформаторы электромобили
узбекистан совещание приезидент шавкат мирзиёев ремонт электрические сети электроэнергия добыча угля электросети трансформаторы электромобили
Тепловые электростанции в Узбекистане дополнительно обеспечат газом
09:45 12.05.2023 (обновлено: 10:03 12.05.2023)
Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания, которое провел президент Шавкат Мирзиёев. В числе обсужденных вопросов — ремонт электрических сетей, бесперебойная подача электроэнергии, добыча угля.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
В Ташкенте на сегодняшний день обновили 667 км электросетей и 175 трансформаторов, сообщает пресс-служба
главы государства.
"Хокимам регионов дано указание создать запас электрооборудования и материалов, и к 1 августа завершить ремонтные работы, запланированные на текущий год. Для этого будут созданы дополнительные бригады и набраны квалифицированные специалисты", — говорится в сообщении.
Кроме того, в целях недопущения перебоев в подаче электроэнергии на совещании поставили задачу обеспечить к 1 июня тепловые электростанции дополнительным объемом газа в размере 6 млн кубометров. Этим летом также будет введена в эксплуатацию первая очередь мощностью 500 мегаватт электростанции, которую строит в Сырдарьинской области компания из Саудовской Аравии.
Обсудили также вопросы энергосбережения и увеличения добычи угля.
"Немаловажное значение имеет вопрос стабильных поставок бензина и дизельного топлива. Сняты ограничения на ввоз этих продуктов в страну. На местах имеются мощности для хранения 1 миллиона тонн топлива. Указано, что каждый регион, используя эту возможность, должен сформировать резерв бензина и дизтоплива", — говорится в сообщении пресс-службы.
Отметили на совещании и популярность электромобилей в республике. С начала нынешнего года в Узбекистан завезли около 5 тыс. этих авто.
Подчеркнули необходимость расширения условий для электрического транспорта с использованием созданных льгот и увеличения количества зарядных устройств на местах.
Ранее Sputnik
сообщил, что в январе — марте 2023 года Узбекистан импортировал из восьми зарубежных стран 1 668 электромобилей на сумму $54,7 млн.
Импорт электромобилей увеличился на 1 215 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В марте 2023 года Узбекистан импортировал из зарубежных стран 882 электромобиля.
За 3 месяца наибольшее количество электромобилей завезли из Китая — 1 444. Также 183 электромобиля закупили в Гонконге, 27 — в Германии, 6 — в Корее и 5 — в ОАЭ.