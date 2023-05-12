https://uz.sputniknews.ru/20230512/elektrostantsiya-uzbekistan-obespecheniye-gaz-34862460.html

Тепловые электростанции в Узбекистане дополнительно обеспечат газом

Тепловые электростанции в Узбекистане дополнительно обеспечат газом

Об этом стало известно в ходе видеоселекторного совещания, которое провел президент Шавкат Мирзиёев

2023-05-12T09:45+0500

2023-05-12T09:45+0500

2023-05-12T10:03+0500

узбекистан

президент

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

совещание

электростанция

добыча угля

бензин

дизельное топливо

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. В Ташкенте на сегодняшний день обновили 667 км электросетей и 175 трансформаторов, сообщает пресс-служба главы государства.Кроме того, в целях недопущения перебоев в подаче электроэнергии на совещании поставили задачу обеспечить к 1 июня тепловые электростанции дополнительным объемом газа в размере 6 млн кубометров. Этим летом также будет введена в эксплуатацию первая очередь мощностью 500 мегаватт электростанции, которую строит в Сырдарьинской области компания из Саудовской Аравии.Обсудили также вопросы энергосбережения и увеличения добычи угля.Отметили на совещании и популярность электромобилей в республике. С начала нынешнего года в Узбекистан завезли около 5 тыс. этих авто. Подчеркнули необходимость расширения условий для электрического транспорта с использованием созданных льгот и увеличения количества зарядных устройств на местах.Ранее Sputnik сообщил, что в январе — марте 2023 года Узбекистан импортировал из восьми зарубежных стран 1 668 электромобилей на сумму $54,7 млн.Импорт электромобилей увеличился на 1 215 единиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В марте 2023 года Узбекистан импортировал из зарубежных стран 882 электромобиля.За 3 месяца наибольшее количество электромобилей завезли из Китая — 1 444. Также 183 электромобиля закупили в Гонконге, 27 — в Германии, 6 — в Корее и 5 — в ОАЭ.

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