https://uz.sputniknews.ru/20230517/zrk-patriot-amerikanskaya-mifologiya-v-kieve-35035778.html

Как уничтожали ЗРК Patriot и американскую мифологию в Киеве

Как уничтожали ЗРК Patriot и американскую мифологию в Киеве

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot в противостоянии с российскими гиперзвуковыми ракетами не имеет ни единого шанса на успех, поскольку рассчитан на обнаружение и перехват целей на скоростях до 2200 метров в секунду.

2023-05-17T20:20+0500

2023-05-17T20:20+0500

2023-05-17T20:20+0500

спецоперация россии по защите донбасса

колумнисты

спецоперация

сша

россия

оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/0f/30768039_0:33:641:393_1920x0_80_0_0_5ae920593e8e692f0dfbd5d3e0e96a89.jpg

Российский "Кинжал" летает и маневрирует на скорости более 10 Махов, то есть свыше 3400 метров в секунду. Радары ЗРК Patriot технологически не способны "увидеть" и навести зенитные ракеты, которые в свою очередь не могут ни "догнать", ни поразить гиперзвуковой "Кинжал". Максимальная скорость американских зенитных ракет – 1700 метров в секунду. Поэтому первое боевое поражение ЗРК Patriot на украинском ТВД – не последнее.Истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил РФ 16 мая уничтожил американский ЗРК Patriot в Киеве ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал". При этом боевой расчет противника не смог защитить свой зенитный комплекс. В дуэльной ситуации "Кинжал" гарантированно уничтожит батарею ЗРК Patriot. Декларированная максимальная дальность поражения американского комплекса – 80 км с вероятностью 0,4 в боевых условиях (по статистике, из трех ракет одна попадает в цель). Дистанцию в 80 км "Кинжал" пролетает за 23 секунды – расчет ЗРК даже убежать не успеет, не говоря уже о перезарядке боекомплекта.Министр обороны РФ Сергей Шойгу вчера опроверг заявления киевских властей о якобы сбитых украинской системой ПВО шести "Кинжалах" – Россия никогда не запускает такого количества гиперзвуковых ракет, которое регулярно "сбивают" ВСУ. Как бы ни старались в Киеве угодить своим американским хозяевам (отрицая реальность и законы физики), существующие и перспективные комплексы ПВО-ПРО США и НАТО технологически не способны перехватывать гиперзвуковые цели, а 10 Махов "Кинжала" – это 12250 км в час или 3402 метра в секунду.Все модификации ЗРК Patriot за 40 лет эксплуатации в разных странах и локальных конфликтах не сбили ни одного самолета противника. В борьбе с ракетами и дронами у "американца" тоже имеются хронические проблемы. О многом говорит тот факт, что небо над Белым домом защищает ЗРК NASAMSс норвежским характером, а не чисто американский Patriot.И все же вчера военно-промышленный комплекс США получил особо болезненный и унизительный репутационный удар – перед лицом всего человечества (в котором страны НАТО представляют менее 12% населения). Если "лучший в мире" американский ЗРК не способен защитить себя, о надежном прикрытии важных военных объектов или городов не может быть и речи. Поэтому Вашингтон стремится всячески смягчить, микшировать военно-технологическое поражение в борьбе с Россией.Вопреки законам физикиСоединенные Штаты вчера подтвердили эффективность ракетного удара России по ЗРК Patriot на Украине, и отказались предоставить подробности. Представитель Белого дома лишь подчеркнул, что комплекс не полностью уничтожен, а "поврежден" гиперзвуковым "Кинжалом", и якобы американские специалисты изучают возможность ремонта "на месте". Другой анонимный официальный источник в США сообщил, что после ремонта система Patriot останется на Украине. Тема чувствительная, ведь стоимость уничтоженной "патриотической" батареи – 1,1 млрд долларов. Каждая зенитная ракета обходится в 2 – 4 млн долларов, десятки их ВСУ потратили впустую.В результате российского комбинированного удара 16 мая в Киеве повреждены пусковые установки, РЛС подсвета и наведения цели, а также станция управления ЗРК Patriot. Батарея включает 4 – 8 пусковых установок (с четырьмя ракетами на каждой), многофункциональный радар и другие машины поддержки (боевой расчет – около 90 специалистов). В развитой американской мифологии ЗРК Patriot считается одной из самых передовых систем ПВО, предназначенных для борьбы с самолетами, баллистическими и крылатыми ракетами противника. Трудно признавать потерю на поле боя "лучшего в мире" комплекса ПВО современной модификации, и все же сделать это придется.Собственно, весь 40-летний период технологических провалов ЗРК Patriot – от иракских "Скадов" до йеменских беспилотников – позволяет говорить о закономерности финальной стадии позора на украинском ТВД.Через десять лет после войны в Персидском заливе Пентагон модернизировал свои "Патриоты" до более эффективной конфигурации PAC-3, которая, вроде бы, поразила несколько ракет малой дальности и беспилотников в бою, но вместе с тем промахнулась по многим целям. И по ошибке сбила в Ираке летательные аппараты США и союзников– F-18 Hornet, RAF Tornado, UN-60 Black Hawk. С другой стороны, американский F16 там же, в Ираке "дружественно" уничтожил ракетную батарею ЗРК Patriot – после того, как расчет ПВО по ошибке нацелился на истребитель и приготовился стрелять.Мифологизация американского комплекса ПВО средней дальности всегда преследовала исключительно бюджетные цели. К примеру, в 2023 году конгресс США выделяет на программы противоракетной обороны (с неочевидными результатами) 30 млрд долларов. Однако, из выделенных ранее 48 млрд долларов помощи Украине в резерве осталось лишь 6 млрд, и согласовать дополнительные миллиарды будет непросто. Киевские марионетки Запада требуют в разы больше средств ПВО, а кому в конгрессе захочется финансировать неизбежные имиджевые потери (убытки) американского ВПК и национальный (технологический) позор США на Украине? Вашингтон озабочен – мифы рушатся, на американскую "гегемонию" явно не хватает высокотехнологичного оружия, денег, и желания человечества жить по американским "правилам".Прокси-война с Россией обходится Западу все дороже и больнее. Войска РФ на украинском ТВД сбивают по семь британских крылатых ракет Storm Shadow в сутки (это 7 млн долларов), а также десятки противорадиолокационных ракет HARM и реактивных снарядов HIMARS. Ступени эскалации и комплекс нерешаемых проблем Запада приближают мир к ядерной войне, загоняют США и НАТО в тупик, из которого диалектически просматривается в лучшем случае лишь позорная "эвакуация" украинских марионеток по сайгонскому или кабульскому сценарию. Издание The American Conservative признает: "Реальность такова, что у Украины почти столько же шансов выиграть войну против России, сколько у Мексики шансов выиграть войну с Соединенными Штатами. Продление конфликта не изменит это уравнение".Москва готовит "шокирующие" контрмеры против Запада, американские и европейские компании могут потерять свои активы в РФ без компенсации. Кремль сурово накажет Америку и Европу за наглую "исключительность" и глупое антироссийское усердие. По указу президента, Росимущество наделено правом брать под контроль западные компании, деятельность которых в РФ прекращена в кильватере санкций США и ЕС. Задача ведомства – оценить иностранные активы, и продать их с аукциона российским покупателям. Дешево и сердито, впрочем, это еще не война.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

сша украина специальная военная операция россия зрк патриот оружие