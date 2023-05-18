https://uz.sputniknews.ru/20230518/11-unikalnyx-eksponatov-muzey-uzbekistan-35077802.html

От одежды до авангарда: 11 уникальных экспонатов, хранящихся в музеях Узбекистана — фото

От одежды до авангарда: 11 уникальных экспонатов, хранящихся в музеях Узбекистана — фото

Узбекистан – сокровищница удивительных артефактов, относящихся к разным эпохам и культурам.Предлагаем вам подборку уникальных экспонатов из музеев Узбекистана, которые стоит увидеть.

2023-05-18T21:00+0500

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фото

узбекистан

культура

картины

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*Материал подготовлен по данным Агентства по культурному наследию Узбекистана. Фотографии взяты из музейных фондов. О самых интересных музеях республики мы рассказывали здесь

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2023

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Достонбек Рахматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

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