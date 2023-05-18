От одежды до авангарда: 11 уникальных экспонатов, хранящихся в музеях Узбекистана — фото
Женский халат. Хива, 1960-1970-е годы. Хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана. Национальная верхняя одежда, цельнокроеный с длинными рукавами, несколько притален, расширяется книзу. Тонко простеган на вате. Ткань – абрового крашения с сильным лощением, и элементы ювелирных украшений. Узор шва халата считается уникальным, поскольку выполнен в древнем хорезмийском стиле.
Женский халат. Хива, 1960-1970-е годы. Хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана. Национальная верхняя одежда, цельнокроеный с длинными рукавами, несколько притален, расширяется книзу. Тонко простеган на вате. Ткань – абрового крашения с сильным лощением, и элементы ювелирных украшений. Узор шва халата считается уникальным, поскольку выполнен в древнем хорезмийском стиле.
"Два верблюда". Картина, написанная Базарбаем Серекеевым в 1990 году, в настоящее время хранится в Государственном художественном музее Каракалпакстана имени И. В. Савицого. Работа получила высокую оценку экспертов. На картине изображена пара верблюдов, пьющих воду.
"Два верблюда". Картина, написанная Базарбаем Серекеевым в 1990 году, в настоящее время хранится в Государственном художественном музее Каракалпакстана имени И. В. Савицого. Работа получила высокую оценку экспертов. На картине изображена пара верблюдов, пьющих воду.
Женская тюбетейка “Юрмадўзи”. Ташкент, 1960 год. Тюбетейка квадратной формы, изготовлена вручную из шелка. В настоящее время хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана. Экспонат считается уникальным благодаря сложной ручной работе и неповторимому стилю..
Женская тюбетейка “Юрмадўзи”. Ташкент, 1960 год. Тюбетейка квадратной формы, изготовлена вручную из шелка. В настоящее время хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана. Экспонат считается уникальным благодаря сложной ручной работе и неповторимому стилю..
Портрет Амира Темура. Картину написал в 1994 году народный художник Узбекистана Малик Набиев. На картине непобедимый Амир Темур изображен сидящим на троне. Картина ярко подчеркивает величие правителя. В настоящее время картина хранится в Государственном музее истории Тимуридов.
Портрет Амира Темура. Картину написал в 1994 году народный художник Узбекистана Малик Набиев. На картине непобедимый Амир Темур изображен сидящим на троне. Картина ярко подчеркивает величие правителя. В настоящее время картина хранится в Государственном музее истории Тимуридов.
Кувшин в виде птицы (Автор неизвестен). Уникальный экспонат тонкой работы изготовлен из металла. В настоящее время он хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана.
Кувшин в виде птицы (Автор неизвестен). Уникальный экспонат тонкой работы изготовлен из металла. В настоящее время он хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана.
"Натюрморт с колесом". Картина созданаСапо Дусчановым в 1987 году. Полотно изображает колесо фермерской телеги с сушащимися на нем листьями. В настоящее время хранится в музее-заповеднике "Ичан-кала".
"Натюрморт с колесом". Картина созданаСапо Дусчановым в 1987 году. Полотно изображает колесо фермерской телеги с сушащимися на нем листьями. В настоящее время хранится в музее-заповеднике "Ичан-кала".
“Портрет танцора”. Написан Абдулхаком Абдуллаевым в 1964 году. На картине изображен юный танцор в национальном костюме. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана.
“Портрет танцора”. Написан Абдулхаком Абдуллаевым в 1964 году. На картине изображен юный танцор в национальном костюме. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана.
“Девушка с дутаром”. Портрет написал экспрессионист Павел Беньков в 1947 году. Картина изображает девушку в национальной одежде, держащую дутар. В настоящее время хранится в фонде Государственного художественного музея Узбекистана.
“Девушка с дутаром”. Портрет написал экспрессионист Павел Беньков в 1947 году. Картина изображает девушку в национальной одежде, держащую дутар. В настоящее время хранится в фонде Государственного художественного музея Узбекистана.
Натюрморт в узбекском стиле, Илья Рубин, 1979 год. На картине изображены сочные фрукты, арбуз, лепешки, посуда в национальном стиле. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана.
Натюрморт в узбекском стиле, Илья Рубин, 1979 год. На картине изображены сочные фрукты, арбуз, лепешки, посуда в национальном стиле. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана.
“Арба”. Александр Волков написал картину в 1924 году. В настоящее время хранится в Государственном художественном музее Каракалпакстана имени И. В. Савицкого.
“Арба”. Александр Волков написал картину в 1924 году. В настоящее время хранится в Государственном художественном музее Каракалпакстана имени И. В. Савицкого.
Портрет Худойбергана Девонова”. Автор - Еркабой Машарипов. На картине изображен основоположник узбекской киношколы Худойберган Девонов. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана.
Портрет Худойбергана Девонова”. Автор - Еркабой Машарипов. На картине изображен основоположник узбекской киношколы Худойберган Девонов. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана.