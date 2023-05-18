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https://uz.sputniknews.ru/20230518/11-unikalnyx-eksponatov-muzey-uzbekistan-35077802.html
От одежды до авангарда: 11 уникальных экспонатов, хранящихся в музеях Узбекистана — фото
От одежды до авангарда: 11 уникальных экспонатов, хранящихся в музеях Узбекистана — фото
Узбекистан – сокровищница удивительных артефактов, относящихся к разным эпохам и культурам.Предлагаем вам подборку уникальных экспонатов из музеев Узбекистана, которые стоит увидеть.
2023-05-18T21:00+0500
2023-05-18T21:25+0500
фото
узбекистан
культура
картины
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*Материал подготовлен по данным Агентства по культурному наследию Узбекистана. Фотографии взяты из музейных фондов. О самых интересных музеях республики мы рассказывали здесь
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Достонбек Рахматуллаев
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узбекистан музеи уникальные экспонаты которые стоит увидеть что посмотреть в узбекистане сокровища музеев музей современного искусства ремесленного имени савицкого картины одежда
узбекистан музеи уникальные экспонаты которые стоит увидеть что посмотреть в узбекистане сокровища музеев музей современного искусства ремесленного имени савицкого картины одежда

От одежды до авангарда: 11 уникальных экспонатов, хранящихся в музеях Узбекистана — фото

21:00 18.05.2023 (обновлено: 21:25 18.05.2023)
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Рахматуллаев Дастонбек - Sputnik Узбекистан
Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
Все материалы
Узбекистан – сокровищница удивительных артефактов, относящихся к разным эпохам и культурам. В музеях хранятся и изделия мастеров древности, и жемчужины современного искусства. Предлагаем вам подборку уникальных экспонатов из музеев Узбекистана, которые стоит увидеть.
© Музей прикладного искусства Узбекистана.

Женский халат. Хива, 1960-1970-е годы. Хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана. Национальная верхняя одежда, цельнокроеный с длинными рукавами, несколько притален, расширяется книзу. Тонко простеган на вате. Ткань – абрового крашения с сильным лощением, и элементы ювелирных украшений. Узор шва халата считается уникальным, поскольку выполнен в древнем хорезмийском стиле.

Женский халат. Хива, 1960-1970-е годы. Хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана. Национальная верхняя одежда, цельнокроеный с длинными рукавами, несколько притален, расширяется книзу. Тонко простеган на вате. Ткань – абрового крашения с сильным лощением, и элементы ювелирных украшений. Узор шва халата считается уникальным, поскольку выполнен в древнем хорезмийском стиле. - Sputnik Узбекистан
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© Музей прикладного искусства Узбекистана.

Женский халат. Хива, 1960-1970-е годы. Хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана. Национальная верхняя одежда, цельнокроеный с длинными рукавами, несколько притален, расширяется книзу. Тонко простеган на вате. Ткань – абрового крашения с сильным лощением, и элементы ювелирных украшений. Узор шва халата считается уникальным, поскольку выполнен в древнем хорезмийском стиле.

© Архив Государственного художественного музея Каракалпакстана имени И. В. Савицкого

"Два верблюда". Картина, написанная Базарбаем Серекеевым в 1990 году, в настоящее время хранится в Государственном художественном музее Каракалпакстана имени И. В. Савицого. Работа получила высокую оценку экспертов. На картине изображена пара верблюдов, пьющих воду.

&quot;Два верблюда&quot;. Картина, написанная Базарбаем Серекеевым в 1990 году, в настоящее время хранится в Государственном художественном музее Каракалпакстана имени И. В. Савицого. Работа получила высокую оценку экспертов. На картине изображена пара верблюдов, пьющих воду. - Sputnik Узбекистан
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© Архив Государственного художественного музея Каракалпакстана имени И. В. Савицкого

"Два верблюда". Картина, написанная Базарбаем Серекеевым в 1990 году, в настоящее время хранится в Государственном художественном музее Каракалпакстана имени И. В. Савицого. Работа получила высокую оценку экспертов. На картине изображена пара верблюдов, пьющих воду.

© Музей прикладного искусства Узбекистана

Женская тюбетейка “Юрмадўзи”. Ташкент, 1960 год. Тюбетейка квадратной формы, изготовлена вручную из шелка. В настоящее время хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана. Экспонат считается уникальным благодаря сложной ручной работе и неповторимому стилю..

Женская тюбетейка “Юрмадўзи”. Ташкент, 1960 год. Тюбетейка квадратной формы, изготовлена вручную из шелка. В настоящее время хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана. Экспонат считается уникальным благодаря сложной ручной работе и неповторимому стилю.. - Sputnik Узбекистан
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© Музей прикладного искусства Узбекистана

Женская тюбетейка “Юрмадўзи”. Ташкент, 1960 год. Тюбетейка квадратной формы, изготовлена вручную из шелка. В настоящее время хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана. Экспонат считается уникальным благодаря сложной ручной работе и неповторимому стилю..

© Архив Государственного музея истории Тимуридов

Портрет Амира Темура. Картину написал в 1994 году народный художник Узбекистана Малик Набиев. На картине непобедимый Амир Темур изображен сидящим на троне. Картина ярко подчеркивает величие правителя. В настоящее время картина хранится в Государственном музее истории Тимуридов.

Портрет Амира Темура. Картину написал в 1994 году народный художник Узбекистана Малик Набиев. На картине непобедимый Амир Темур изображен сидящим на троне. Картина ярко подчеркивает величие правителя. В настоящее время картина хранится в Государственном музее истории Тимуридов. - Sputnik Узбекистан
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© Архив Государственного музея истории Тимуридов

Портрет Амира Темура. Картину написал в 1994 году народный художник Узбекистана Малик Набиев. На картине непобедимый Амир Темур изображен сидящим на троне. Картина ярко подчеркивает величие правителя. В настоящее время картина хранится в Государственном музее истории Тимуридов.

© Музей прикладного искусства Узбекистана

Кувшин в виде птицы (Автор неизвестен). Уникальный экспонат тонкой работы изготовлен из металла. В настоящее время он хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана.

Кувшин в виде птицы (Автор неизвестен). Уникальный экспонат тонкой работы изготовлен из металла. В настоящее время он хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
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© Музей прикладного искусства Узбекистана

Кувшин в виде птицы (Автор неизвестен). Уникальный экспонат тонкой работы изготовлен из металла. В настоящее время он хранится в Музее прикладного искусства Узбекистана.

© Государственный музей-заповедник "Ичан-Кала"

"Натюрморт с колесом". Картина созданаСапо Дусчановым в 1987 году. Полотно изображает колесо фермерской телеги с сушащимися на нем листьями. В настоящее время хранится в музее-заповеднике "Ичан-кала".

&quot;Натюрморт с колесом&quot;. Картина созданаСапо Дусчановым в 1987 году. Полотно изображает колесо фермерской телеги с сушащимися на нем листьями. В настоящее время хранится в музее-заповеднике &quot;Ичан-кала&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Государственный музей-заповедник "Ичан-Кала"

"Натюрморт с колесом". Картина созданаСапо Дусчановым в 1987 году. Полотно изображает колесо фермерской телеги с сушащимися на нем листьями. В настоящее время хранится в музее-заповеднике "Ичан-кала".

© Музей современного искусства Узбекистана.

“Портрет танцора”. Написан Абдулхаком Абдуллаевым в 1964 году. На картине изображен юный танцор в национальном костюме. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана.

“Портрет танцора”. Написан Абдулхаком Абдуллаевым в 1964 году. На картине изображен юный танцор в национальном костюме. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
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© Музей современного искусства Узбекистана.

“Портрет танцора”. Написан Абдулхаком Абдуллаевым в 1964 году. На картине изображен юный танцор в национальном костюме. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана.

© Колледж искусства и дизайна имени Бенькова

“Девушка с дутаром”. Портрет написал экспрессионист Павел Беньков в 1947 году. Картина изображает девушку в национальной одежде, держащую дутар. В настоящее время хранится в фонде Государственного художественного музея Узбекистана.

“Девушка с дутаром”. Портрет написал экспрессионист Павел Беньков в 1947 году. Картина изображает девушку в национальной одежде, держащую дутар. В настоящее время хранится в фонде Государственного художественного музея Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
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© Колледж искусства и дизайна имени Бенькова

“Девушка с дутаром”. Портрет написал экспрессионист Павел Беньков в 1947 году. Картина изображает девушку в национальной одежде, держащую дутар. В настоящее время хранится в фонде Государственного художественного музея Узбекистана.

© Музей современного искусства Узбекистана.

Натюрморт в узбекском стиле, Илья Рубин, 1979 год. На картине изображены сочные фрукты, арбуз, лепешки, посуда в национальном стиле. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана.

Натюрморт в узбекском стиле, Илья Рубин, 1979 год. На картине изображены сочные фрукты, арбуз, лепешки, посуда в национальном стиле. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
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© Музей современного искусства Узбекистана.

Натюрморт в узбекском стиле, Илья Рубин, 1979 год. На картине изображены сочные фрукты, арбуз, лепешки, посуда в национальном стиле. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана.

© Архив Государственного художественного музея Каракалпакстана имени И. В. Савицкого

“Арба”. Александр Волков написал картину в 1924 году. В настоящее время хранится в Государственном художественном музее Каракалпакстана имени И. В. Савицкого.

“Арба”. Александр Волков написал картину в 1924 году. В настоящее время хранится в Государственном художественном музее Каракалпакстана имени И. В. Савицкого. - Sputnik Узбекистан
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© Архив Государственного художественного музея Каракалпакстана имени И. В. Савицкого

“Арба”. Александр Волков написал картину в 1924 году. В настоящее время хранится в Государственном художественном музее Каракалпакстана имени И. В. Савицкого.

© Архив Музея современного искусства Узбекистана

Портрет Худойбергана Девонова”. Автор - Еркабой Машарипов. На картине изображен основоположник узбекской киношколы Худойберган Девонов. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана.

Портрет Худойбергана Девонова”. Автор - Еркабой Машарипов. На картине изображен основоположник узбекской киношколы Худойберган Девонов. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана. - Sputnik Узбекистан
11/11
© Архив Музея современного искусства Узбекистана

Портрет Худойбергана Девонова”. Автор - Еркабой Машарипов. На картине изображен основоположник узбекской киношколы Худойберган Девонов. В настоящее время хранится в Музее современного искусства Узбекистана.

*Материал подготовлен по данным Агентства по культурному наследию Узбекистана. Фотографии взяты из музейных фондов.
О самых интересных музеях республики мы рассказывали здесь
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