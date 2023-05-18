https://uz.sputniknews.ru/20230518/35044595.html

ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта

ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта

Его будут отмечать 26 ноября. К дате приурочат просветительские мероприятия, направленные на повышение информированности населения в области устойчивого транспорта, развитие его экологичных видов.

2023-05-18T09:23+0500

2023-05-18T09:23+0500

2023-05-18T09:35+0500

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транспорт

общество

всемирный день устойчивого транспорта

экология

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. На 70-м пленарном заседании 77-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркменистана приняли резолюцию, согласно которой 26 ноября объявили Всемирным днем устойчивого транспорта, говорится на сайте газеты "Нейтральный Туркменистан".Об этом сообщает РИА Новости.Именно 26 ноября 2016 года в Ашхабаде прошла первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту. Документ приняли единогласно, 67 государств-членов ООН стали его соавторами.Резолюция предлагает всем государствам-членам, а также организациям системы ООН, международным и региональным, с привлечением гражданского общества, отмечать Всемирный день устойчивого транспорта. К дате приурочат просветительские мероприятия, направленные на повышение информированности населения в области устойчивого транспорта, развитие его экологичных видов.Это уже не первая инициатива Туркменистана: в 2018 году Генассамблея ООН по предложению республики объявила 3 июня Всемирным днем велосипеда.В Узбекистане также увеличивается число экологичных видов транспорта. Об этом свидетельствуют показатели импорта электромобилей с начала текущего года.

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