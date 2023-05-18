https://uz.sputniknews.ru/20230518/35044595.html
ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта
ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта
Его будут отмечать 26 ноября. К дате приурочат просветительские мероприятия, направленные на повышение информированности населения в области устойчивого транспорта, развитие его экологичных видов.
2023-05-18T09:23+0500
2023-05-18T09:23+0500
2023-05-18T09:35+0500
генеральная ассамблея оон
оон
транспорт
общество
всемирный день устойчивого транспорта
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1361/58/13615884_0:231:1201:906_1920x0_80_0_0_dfc641aaeeeecb5bdb23a1476b92b4c8.jpg
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. На 70-м пленарном заседании 77-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркменистана приняли резолюцию, согласно которой 26 ноября объявили Всемирным днем устойчивого транспорта, говорится на сайте газеты "Нейтральный Туркменистан".Об этом сообщает РИА Новости.Именно 26 ноября 2016 года в Ашхабаде прошла первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту. Документ приняли единогласно, 67 государств-членов ООН стали его соавторами.Резолюция предлагает всем государствам-членам, а также организациям системы ООН, международным и региональным, с привлечением гражданского общества, отмечать Всемирный день устойчивого транспорта. К дате приурочат просветительские мероприятия, направленные на повышение информированности населения в области устойчивого транспорта, развитие его экологичных видов.Это уже не первая инициатива Туркменистана: в 2018 году Генассамблея ООН по предложению республики объявила 3 июня Всемирным днем велосипеда.В Узбекистане также увеличивается число экологичных видов транспорта. Об этом свидетельствуют показатели импорта электромобилей с начала текущего года.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1361/58/13615884_0:118:1201:1018_1920x0_80_0_0_6b7efef64a4ece1dc9d0fb3cea2fffd9.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
оон генеральная ассамблея оон транспорт всемирный день устойчивого транспорта экология
оон генеральная ассамблея оон транспорт всемирный день устойчивого транспорта экология
ООН учредила Всемирный день устойчивого транспорта
09:23 18.05.2023 (обновлено: 09:35 18.05.2023)
Его будут отмечать 26 ноября. К дате приурочат просветительские мероприятия, чтобы повысить информированность населения в области устойчивого транспорта и популяризировать его экологичные виды.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik
. На 70-м пленарном заседании 77-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Туркменистана приняли резолюцию, согласно которой 26 ноября объявили Всемирным днем устойчивого транспорта, говорится на сайте
газеты "Нейтральный Туркменистан".
Об этом сообщает РИА Новости.
Именно 26 ноября 2016 года в Ашхабаде прошла первая Глобальная конференция ООН по устойчивому транспорту.
Документ приняли единогласно, 67 государств-членов ООН стали его соавторами.
Резолюция предлагает всем государствам-членам, а также организациям системы ООН, международным и региональным, с привлечением гражданского общества, отмечать Всемирный день устойчивого транспорта. К дате приурочат просветительские мероприятия, направленные на повышение информированности населения в области устойчивого транспорта, развитие его экологичных видов.
Это уже не первая инициатива Туркменистана: в 2018 году Генассамблея ООН по предложению республики объявила 3 июня Всемирным днем велосипеда.
В Узбекистане также увеличивается число экологичных видов транспорта. Об этом свидетельствуют показатели
импорта электромобилей с начала текущего года.