https://uz.sputniknews.ru/20230518/format-kitay-sentralnaya-aziya-mneniye-ekspert-uzbekistan-baxtiyor-ergashev-35047113.html
Как эксперт из Узбекистана назвал формат "Китай — Центральная Азия"
Как эксперт из Узбекистана назвал формат "Китай — Центральная Азия"
Эргашев: структура "КНР – Центральная Азия" является долгоиграющим проектом.
2023-05-18T11:34+0500
2023-05-18T11:34+0500
2023-05-18T11:50+0500
узбекистан
китай
центральная азия
саммит
мнение эксперта
си цзиньпин
политика
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Формат встреч лидеров Китая и стран ЦА будет работать на долгосрочную перспективу в условиях геополитической турбулентности и геоэкономической напряженности в мире, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.Также эксперт напомнил, что саммит глав государств центральноазиатского региона с председателем КНР возник не спонтанно. Китай поэтапно шел к тому, чтобы иметь свой собственный формат взаимодействия с пятью странами ЦА. В частности, формат "Китай + Центральная Азия" на уровне министров иностранных дел начал работать еще в пандемийном 2020 году.По его мнению, в нынешних санкционных войнах, которые угрожают взаимодействию ЦА не только с Россией, но уже и с Китаем, страны региона не хотели бы попасть в "ловушку" вторичных санкций. "Сама логика требует от этих стран определить те возможности и те пределы их торговых и экономических взаимосвязей с Россией и Китаем в нынешних напряженных условиях", — добавил Эргашев.Напомним, что саммит “Китай — Центральная Азия” пройдет 18-19 мая в городе Сиане под председательством главы КНР Си Цзиньпина. В нем примут участие лидеры Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Ранее мы писали о том, как встретили Шавката Мирзиёева в Китае, куда он прибыл с государственным визитом. Программа визита предусматривает переговоры Мирзиёева и Си Цзиньпина.
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узбекистан китай центральная азия саммит мнение эксперта си цзиньпин политика
узбекистан китай центральная азия саммит мнение эксперта си цзиньпин политика
Как эксперт из Узбекистана назвал формат "Китай — Центральная Азия"
11:34 18.05.2023 (обновлено: 11:50 18.05.2023)
Эргашев: структура "КНР — Центральная Азия" является долгоиграющим проектом.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Формат встреч лидеров Китая и стран ЦА будет работать на долгосрочную перспективу в условиях геополитической турбулентности и геоэкономической напряженности в мире, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.
Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
"Новый формат встреч между Китаем и Центральной Азией на уровне глав государств — это долгоиграющий проект, он будет работать в долгосрочной перспективе", — прогнозирует Эргашев.
Также эксперт напомнил, что саммит глав государств центральноазиатского региона с председателем КНР возник не спонтанно. Китай поэтапно шел к тому, чтобы иметь свой собственный формат взаимодействия с пятью странами ЦА. В частности, формат "Китай + Центральная Азия" на уровне министров иностранных дел начал работать еще в пандемийном 2020 году.
"Почему эта встреча сейчас проходит? Потому что напряженность в отношениях сегодня существует не только между Россией и блоком западных стран во главе США, но растет очень серьезно напряженность между США и Китаем, в частности, все что связано со статусом Тайваня", — указал эксперт.
По его мнению, в нынешних санкционных войнах, которые угрожают взаимодействию ЦА не только с Россией, но уже и с Китаем, страны региона не хотели бы попасть в "ловушку" вторичных санкций. "Сама логика требует от этих стран определить те возможности и те пределы их торговых и экономических взаимосвязей с Россией и Китаем в нынешних напряженных условиях", — добавил Эргашев.
Напомним, что саммит “Китай — Центральная Азия” пройдет 18-19 мая в городе Сиане под председательством главы КНР Си Цзиньпина. В нем примут участие лидеры Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
Ранее мы писали о том, как встретили Шавката Мирзиёева в Китае,
куда он прибыл с государственным визитом. Программа визита предусматривает переговоры Мирзиёева и Си Цзиньпина.