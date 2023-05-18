https://uz.sputniknews.ru/20230518/format-kitay-sentralnaya-aziya-mneniye-ekspert-uzbekistan-baxtiyor-ergashev-35047113.html

Как эксперт из Узбекистана назвал формат "Китай — Центральная Азия"

Как эксперт из Узбекистана назвал формат "Китай — Центральная Азия"

Эргашев: структура "КНР – Центральная Азия" является долгоиграющим проектом.

2023-05-18T11:34+0500

2023-05-18T11:34+0500

2023-05-18T11:50+0500

узбекистан

китай

центральная азия

саммит

мнение эксперта

си цзиньпин

политика

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Формат встреч лидеров Китая и стран ЦА будет работать на долгосрочную перспективу в условиях геополитической турбулентности и геоэкономической напряженности в мире, считает директор ташкентского Центра исследовательских инициатив Ma'no Бахтиёр Эргашев.Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.Также эксперт напомнил, что саммит глав государств центральноазиатского региона с председателем КНР возник не спонтанно. Китай поэтапно шел к тому, чтобы иметь свой собственный формат взаимодействия с пятью странами ЦА. В частности, формат "Китай + Центральная Азия" на уровне министров иностранных дел начал работать еще в пандемийном 2020 году.По его мнению, в нынешних санкционных войнах, которые угрожают взаимодействию ЦА не только с Россией, но уже и с Китаем, страны региона не хотели бы попасть в "ловушку" вторичных санкций. "Сама логика требует от этих стран определить те возможности и те пределы их торговых и экономических взаимосвязей с Россией и Китаем в нынешних напряженных условиях", — добавил Эргашев.Напомним, что саммит “Китай — Центральная Азия” пройдет 18-19 мая в городе Сиане под председательством главы КНР Си Цзиньпина. В нем примут участие лидеры Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.Ранее мы писали о том, как встретили Шавката Мирзиёева в Китае, куда он прибыл с государственным визитом. Программа визита предусматривает переговоры Мирзиёева и Си Цзиньпина.

узбекистан

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