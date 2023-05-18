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https://uz.sputniknews.ru/20230518/shavkat-mirziyoyev-gosudarstvennyy-vizit-kitay-sian-aeroport-vstrecha-35044172.html
Как встретили Мирзиёева в Китае — фото
Как встретили Мирзиёева в Китае — фото
Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в КНР. Он примет участие в первом саммите глав государств в формате “Центральная Азия – Китай”.
2023-05-18T08:27+0500
2023-05-18T09:33+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
государственный визит
китай
си цзиньпин
саммит
центральная азия
политика
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В международном аэропорту Сианя в честь высоких гостей подняли государственные флаги двух стран, выстроили почетный караул, представили программу с национальными песнями и танцами.Лидера Узбекистана с супругой встретили министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин, губернатор провинции Шэньси Чжао Ган и другие официальные лица.В соответствии с программой визита Мирзиёев 18 мая проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.19 мая он примет участие в первом саммите глав государств в формате “Центральная Азия — Китай”.Накануне, Шавкат Мирзиёев участвовал в 32-м ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР в Самарканде. Там он провел ряд встреч, в том числе с главой Французского агентства развития.
узбекистан
китай
центральная азия
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев государственный визит китай си цзиньпин саммит центральная азия политика
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев государственный визит китай си цзиньпин саммит центральная азия политика

Как встретили Мирзиёева в Китае — фото

08:27 18.05.2023 (обновлено: 09:33 18.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Сиань
Президент Узбекистана прибыл в Сиань - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в КНР. Он примет участие в первом саммите глав государств в формате “Центральная Азия — Китай”.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В международном аэропорту Сианя в честь высоких гостей подняли государственные флаги двух стран, выстроили почетный караул, представили программу с национальными песнями и танцами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Сиань
Президент Узбекистана прибыл в Сиань - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
Президент Узбекистана прибыл в Сиань
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Сиань
Президент Узбекистана прибыл в Сиань - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
Президент Узбекистана прибыл в Сиань
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Сиань
Президент Узбекистана прибыл в Сиань - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
Президент Узбекистана прибыл в Сиань
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидера Узбекистана с супругой встретили министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин, губернатор провинции Шэньси Чжао Ган и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Сиань
Президент Узбекистана прибыл в Сиань - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
Президент Узбекистана прибыл в Сиань
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой визита Мирзиёев 18 мая проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.
19 мая он примет участие в первом саммите глав государств в формате “Центральная Азия — Китай”.
Накануне, Шавкат Мирзиёев участвовал в 32-м ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР в Самарканде. Там он провел ряд встреч, в том числе с главой Французского агентства развития.
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