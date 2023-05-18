Как встретили Мирзиёева в Китае — фото
08:27 18.05.2023 (обновлено: 09:33 18.05.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Сиань
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в КНР. Он примет участие в первом саммите глав государств в формате “Центральная Азия — Китай”.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
В международном аэропорту Сианя в честь высоких гостей подняли государственные флаги двух стран, выстроили почетный караул, представили программу с национальными песнями и танцами.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Сиань
Президент Узбекистана прибыл в Сиань
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Сиань
Президент Узбекистана прибыл в Сиань
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Сиань
Президент Узбекистана прибыл в Сиань
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидера Узбекистана с супругой встретили министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин, губернатор провинции Шэньси Чжао Ган и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана прибыл в Сиань
Президент Узбекистана прибыл в Сиань
© Пресс-служба президента Узбекистана
В соответствии с программой визита Мирзиёев 18 мая проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.
19 мая он примет участие в первом саммите глав государств в формате “Центральная Азия — Китай”.
Накануне, Шавкат Мирзиёев участвовал в 32-м ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР в Самарканде. Там он провел ряд встреч, в том числе с главой Французского агентства развития.