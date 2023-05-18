https://uz.sputniknews.ru/20230518/shavkat-mirziyoyev-gosudarstvennyy-vizit-kitay-sian-aeroport-vstrecha-35044172.html

Как встретили Мирзиёева в Китае — фото

Как встретили Мирзиёева в Китае — фото

Президент Узбекистана прибыл с государственным визитом в КНР. Он примет участие в первом саммите глав государств в формате “Центральная Азия – Китай”.

2023-05-18T08:27+0500

2023-05-18T08:27+0500

2023-05-18T09:33+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

государственный визит

китай

си цзиньпин

саммит

центральная азия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/12/35041358_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fd667ff4c1b9a4db3bbb0b837e9bbcd9.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл с государственным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В международном аэропорту Сианя в честь высоких гостей подняли государственные флаги двух стран, выстроили почетный караул, представили программу с национальными песнями и танцами.Лидера Узбекистана с супругой встретили министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин, губернатор провинции Шэньси Чжао Ган и другие официальные лица.В соответствии с программой визита Мирзиёев 18 мая проведет переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином.19 мая он примет участие в первом саммите глав государств в формате “Центральная Азия — Китай”.Накануне, Шавкат Мирзиёев участвовал в 32-м ежегодном заседании Совета управляющих ЕБРР в Самарканде. Там он провел ряд встреч, в том числе с главой Французского агентства развития.

узбекистан

китай

центральная азия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев государственный визит китай си цзиньпин саммит центральная азия политика