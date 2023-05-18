https://uz.sputniknews.ru/20230518/lgoty-postuplenie-vysshee-obrazovanie-jenschiny-35059348.html
Как получить рекомендации для поступления в вуз — объясняем
Как получить рекомендации для поступления в вуз — объясняем
Льготы при поступлении в вуз для женщин.
2023-05-18T13:52+0500
2023-05-18T13:52+0500
2023-05-18T14:32+0500
узбекистан
высшее образование
льгота
женщины
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Госкомитет по делам семьи и женщин начал выдавать абитуриенткам рекомендации для поступления в государственные вузы.Чтобы получить документ, нужно соответствовать следующим критериям:Для получения отзыва необходимо подать заявление и документы в районные (городские) отделы по делам семьи и женщин по месту постоянного или временного проживания до 1 июня.Документы будут рассматривать до 7 июня. Комитет по делам семьи и женщин представит заключение рабочей группы до 10 июня. До 14 июня появится приказ о выдаче рекомендации или ее отклонении. Отзыв действителен в течение трех лет для поступления в вуз и может использоваться только один раз.Рекомендация не отменяет сдачу вступительных испытаний. Она дает абитуриентке преимущества при нехватке баллов по результатам экзаменов. Если женщина, имеющая положительный отзыв, смогла набрать не менее 30% от максимального количество баллов, ее направят на платное обучение.Ранее Минюст напомнил, какие льготы полагаются узбекистанкам.
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MIA „Rosiya Segodnya“
образование университет поступление узбекистан женщины льготы
образование университет поступление узбекистан женщины льготы
Как получить рекомендации для поступления в вуз — объясняем
13:52 18.05.2023 (обновлено: 14:32 18.05.2023)
Рекомендации выдают женщинам без высшего образования. Документ поможет при нехватке баллов за вступительные экзамены.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Госкомитет по делам семьи и женщин начал выдавать абитуриенткам рекомендации для поступления в государственные вузы.
Чтобы получить документ, нужно соответствовать следующим критериям:
иметь среднее специальное или профессиональное образование;
не иметь высшего образования;
иметь рабочий стаж 5 лет по специальности среднего специального или профессионального образования.
Для получения отзыва необходимо подать заявление и документы в районные (городские) отделы по делам семьи и женщин по месту постоянного или временного проживания до 1 июня.
Документы будут рассматривать до 7 июня. Комитет по делам семьи и женщин представит заключение рабочей группы до 10 июня. До 14 июня появится приказ о выдаче рекомендации или ее отклонении. Отзыв действителен в течение трех лет для поступления в вуз и может использоваться только один раз.
Рекомендация не отменяет сдачу вступительных испытаний. Она дает абитуриентке преимущества при нехватке баллов по результатам экзаменов. Если женщина, имеющая положительный отзыв, смогла набрать не менее 30% от максимального количество баллов, ее направят на платное обучение.
Ранее Минюст напомнил
, какие льготы полагаются узбекистанкам.