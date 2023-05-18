https://uz.sputniknews.ru/20230518/lgoty-postuplenie-vysshee-obrazovanie-jenschiny-35059348.html

Как получить рекомендации для поступления в вуз — объясняем

Как получить рекомендации для поступления в вуз — объясняем

Льготы при поступлении в вуз для женщин.

2023-05-18T13:52+0500

2023-05-18T13:52+0500

2023-05-18T14:32+0500

узбекистан

высшее образование

льгота

женщины

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Госкомитет по делам семьи и женщин начал выдавать абитуриенткам рекомендации для поступления в государственные вузы.Чтобы получить документ, нужно соответствовать следующим критериям:Для получения отзыва необходимо подать заявление и документы в районные (городские) отделы по делам семьи и женщин по месту постоянного или временного проживания до 1 июня.Документы будут рассматривать до 7 июня. Комитет по делам семьи и женщин представит заключение рабочей группы до 10 июня. До 14 июня появится приказ о выдаче рекомендации или ее отклонении. Отзыв действителен в течение трех лет для поступления в вуз и может использоваться только один раз.Рекомендация не отменяет сдачу вступительных испытаний. Она дает абитуриентке преимущества при нехватке баллов по результатам экзаменов. Если женщина, имеющая положительный отзыв, смогла набрать не менее 30% от максимального количество баллов, ее направят на платное обучение.Ранее Минюст напомнил, какие льготы полагаются узбекистанкам.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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образование университет поступление узбекистан женщины льготы