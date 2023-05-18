https://uz.sputniknews.ru/20230518/mirziyoyev-si-tszinpin-vstrecha-kitay-35080059.html

Сырдарья станет в "территорией передовых инноваций" в сотрудничестве с Китаем

Сырдарья станет в "территорией передовых инноваций" в сотрудничестве с Китаем

Узбекистан и Китай будут также сотрудничать в "зеленой" энергетике, производстве автомобилей, пластмасс и других сферах. Масштабные совместные проекты обсудили на встрече лидеры двух стран.

2023-05-18T19:59+0500

2023-05-18T19:59+0500

2023-05-18T20:31+0500

китай

узбекистан

политика

шавкат мирзиёев

си цзиньпин

визит

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ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Сырдарьинская область может превратиться в "территорию передовых инноваций" в рамках регионального сотрудничества между Узбекистаном и Китаем. Перспективы такого партнерства обсудили на встрече лидеры двух стран Шавкат Миризёев и Си Цзиньпин, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Встреча состоялась в резиденции "Шэньси" в городе Сиань в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Китай.В ходе переговоров лидеры уделили особое внимание масштабной программы сотрудничества по развитию альтернативной энергетики. Две страны планируют совместно строить солнечные, ветряные и гидроэлектростанции, производить фотоэлектрические панели и другое электрооборудование, а также запустить современные заводы по выпуску электромобилей и машин с гибридным двигателем.Обсудили главы государств также целый ряд совместных проектов:Кроме того, лидеры обсудили важность скорейшего начала строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Как встретили Шавката Мирзиёева в Китае вы можете посмотреть в фотоподборке

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