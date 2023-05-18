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Сырдарья станет в "территорией передовых инноваций" в сотрудничестве с Китаем
Сырдарья станет в "территорией передовых инноваций" в сотрудничестве с Китаем
Узбекистан и Китай будут также сотрудничать в "зеленой" энергетике, производстве автомобилей, пластмасс и других сферах. Масштабные совместные проекты обсудили на встрече лидеры двух стран.
2023-05-18T19:59+0500
2023-05-18T19:59+0500
2023-05-18T20:31+0500
китай
узбекистан
политика
шавкат мирзиёев
си цзиньпин
визит
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ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Сырдарьинская область может превратиться в "территорию передовых инноваций" в рамках регионального сотрудничества между Узбекистаном и Китаем. Перспективы такого партнерства обсудили на встрече лидеры двух стран Шавкат Миризёев и Си Цзиньпин, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Встреча состоялась в резиденции "Шэньси" в городе Сиань в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Китай.В ходе переговоров лидеры уделили особое внимание масштабной программы сотрудничества по развитию альтернативной энергетики. Две страны планируют совместно строить солнечные, ветряные и гидроэлектростанции, производить фотоэлектрические панели и другое электрооборудование, а также запустить современные заводы по выпуску электромобилей и машин с гибридным двигателем.Обсудили главы государств также целый ряд совместных проектов:Кроме того, лидеры обсудили важность скорейшего начала строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан". Как встретили Шавката Мирзиёева в Китае вы можете посмотреть в фотоподборке
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китай узбекистан визит президент шавкат мирзиёев сиань сотрудничество региональное альтернативная энергетика выпуск автомобилей туризм культура медицина железная дорога китай кыргызстан узбекистан
китай узбекистан визит президент шавкат мирзиёев сиань сотрудничество региональное альтернативная энергетика выпуск автомобилей туризм культура медицина железная дорога китай кыргызстан узбекистан
Сырдарья станет в "территорией передовых инноваций" в сотрудничестве с Китаем
19:59 18.05.2023 (обновлено: 20:31 18.05.2023)
Узбекистан и Китай будут также сотрудничать в "зеленой" энергетике, производстве автомобилей, пластмасс и других сферах. Масштабные совместные проекты обсудили на встрече лидеры двух стран.
ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik.
Сырдарьинская область может превратиться в "территорию передовых инноваций" в рамках регионального сотрудничества между Узбекистаном и Китаем. Перспективы такого партнерства обсудили на встрече лидеры двух стран Шавкат Миризёев и Си Цзиньпин, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Встреча состоялась в резиденции "Шэньси" в городе Сиань в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Китай.
В ходе переговоров лидеры уделили особое внимание масштабной программы сотрудничества по развитию альтернативной энергетики. Две страны планируют совместно строить солнечные, ветряные и гидроэлектростанции, производить фотоэлектрические панели и другое электрооборудование, а также запустить современные заводы по выпуску электромобилей и машин с гибридным двигателем.
Обсудили главы государств также целый ряд совместных проектов:
развитие глубокой переработки меди, лития и редкоземельных металлов и создание высокотехнологичного кластера по производству электротехнической продукции;
производство пластмасс, химической продукции, изделий из металлов, продовольственных товаров, строительных материалов, готового текстиля и других товаров;
создание современных промышленных мощностей, инвестиционных и высокотехнологичных предприятий;
сотрудничество в сфере образования и туризма, проведение взаимных дней культуры, искусства и кино;
расширение программ в области традиционной медицины, лечения глазных и других заболеваний, производства вакцин и фармацевтических препаратов.
Кроме того, лидеры обсудили важность скорейшего начала строительства железной дороги "Китай – Кыргызстан – Узбекистан".
Как встретили Шавката Мирзиёева в Китае вы можете посмотреть в фотоподборке