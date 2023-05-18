https://uz.sputniknews.ru/20230518/obuv-samolet-polet-opasnost-styuardessa-rekomendatsiya-35006805.html

Какая обувь совершенно не подходит для самолета

Какая обувь совершенно не подходит для самолета

Стюардесса советует авиапассажирам отказаться от шлепанцев и туфель на каблуках.

2023-05-18T22:10+0500

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стюардесса

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. О том, какую обувь пассажирам опасно носить на борту рассказала Андреа Фишбах, бортпроводница American Airlines британской газете The Sun.Об этом сообщает РИА Новости.Стюардесса рекомендует не надевать при перелете шлепанцы и туфли на каблуках. Во-первых, в самолете часто прохладно и в такой обуви будет некомфортно. Кроме того, чтобы не замерзнуть берите с собой носки и кофту.Во-вторых, в шлепанцах неудобно быстро перемещаться по салону, что необходимо в аварийной ситуации. В-третьих, не ходите в шлепках в туалет: жидкость на его полу — не вода, указала эксперт.Обувь на каблуке надо оставить дома, так как она неудобна в экстремальных ситуациях: к примеру, если придется быстро покидать лайнер в случае аварии. При этом, слетевшие туфли могут поранить других пассажиров или пробить надувной трап. Кроме того, обувь на каблуках чаще приходится снимать в ходе предполетного досмотра.Вместе с тем, перемещаться по лайнеру босиком тоже не стоит.Что касается самих бортпроводниц, то, по ее словам, после взлета они переобуваются в балетки, а каблуки надевают только для приветствия пассажиров на борту и во время посадки.Ранее мы писали, что еще нужно для того, чтобы сделать путешествия максимально приятными.

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это интересно опасность полеты самолет стюардесса рейсы обувь мнение эксперта