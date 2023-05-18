Какая обувь совершенно не подходит для самолета
22:10 18.05.2023 (обновлено: 22:13 18.05.2023)
© Sputnik / Владимир Песня / / Перейти в фотобанкНовый пассажирский авиалайнер Airbus A350 XWB прибыл в московский аэропорт Шереметьево
© Sputnik / Владимир Песня //
Стюардесса советует авиапассажирам отказаться от шлепанцев и туфель на каблуках.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. О том, какую обувь пассажирам опасно носить на борту рассказала Андреа Фишбах, бортпроводница American Airlines британской газете The Sun.
Об этом сообщает РИА Новости.
Стюардесса рекомендует не надевать при перелете шлепанцы и туфли на каблуках. Во-первых, в самолете часто прохладно и в такой обуви будет некомфортно. Кроме того, чтобы не замерзнуть берите с собой носки и кофту.
Туфли
© Sputnik / Евгений Одиноков/
Во-вторых, в шлепанцах неудобно быстро перемещаться по салону, что необходимо в аварийной ситуации. В-третьих, не ходите в шлепках в туалет: жидкость на его полу — не вода, указала эксперт.
Пассажиры в самолете, архивное фото
© Sputnik / Наталья Селиверстова //
Обувь на каблуке надо оставить дома, так как она неудобна в экстремальных ситуациях: к примеру, если придется быстро покидать лайнер в случае аварии. При этом, слетевшие туфли могут поранить других пассажиров или пробить надувной трап. Кроме того, обувь на каблуках чаще приходится снимать в ходе предполетного досмотра.
Вместе с тем, перемещаться по лайнеру босиком тоже не стоит.
"Чтобы избежать травм, обувь должна быть максимально удобной", — резюмировала стюардесса.
© Sputnik / Александр КряжевСтюардесса проверяет багажные полки в салоне самолета Sukhoi Superjet 100
Стюардесса проверяет багажные полки в салоне самолета Sukhoi Superjet 100
© Sputnik / Александр Кряжев
Что касается самих бортпроводниц, то, по ее словам, после взлета они переобуваются в балетки, а каблуки надевают только для приветствия пассажиров на борту и во время посадки.
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