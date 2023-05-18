https://uz.sputniknews.ru/20230518/uzbekistan-detskiy-sad-meropriyatiye-sbor-dengi-roditeli-zapret-35045718.html

В детсадах Узбекистана запретили собирать деньги

В детсадах Узбекистана запретили собирать деньги

В ДОО республики запрещен сбор денег на любые мероприятия. При нарушениях можно позвонить на горячую линию.

2023-05-18T10:08+0500

2023-05-18T10:08+0500

2023-05-18T10:08+0500

узбекистан

детские сады

деньги

запрет

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общество

родители

горячая линия

нарушения

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В детских садах Узбекистана категорически запрещается собирать деньги на ремонт, различные мероприятия и праздники, сообщается в Telegram –канале Агентства дошкольного образования.Кроме того, в детских садах республики повысят качество воспитания, увеличат их вместимость, внедрят передовой зарубежный опыт. Целый ряд нововведений включат в пятилетнюю программу дошкольного образования, которую поручил разработать Шавкат Мирзиёев.

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