https://uz.sputniknews.ru/20230518/uzbekistan-detskiy-sad-meropriyatiye-sbor-dengi-roditeli-zapret-35045718.html
В детсадах Узбекистана запретили собирать деньги
В детсадах Узбекистана запретили собирать деньги
В ДОО республики запрещен сбор денег на любые мероприятия. При нарушениях можно позвонить на горячую линию.
2023-05-18T10:08+0500
2023-05-18T10:08+0500
2023-05-18T10:08+0500
узбекистан
детские сады
деньги
запрет
организация мероприятий
общество
родители
горячая линия
нарушения
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. В детских садах Узбекистана категорически запрещается собирать деньги на ремонт, различные мероприятия и праздники, сообщается в Telegram –канале Агентства дошкольного образования.Кроме того, в детских садах республики повысят качество воспитания, увеличат их вместимость, внедрят передовой зарубежный опыт. Целый ряд нововведений включат в пятилетнюю программу дошкольного образования, которую поручил разработать Шавкат Мирзиёев.
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узбекистан детские сады деньги запрет организация мероприятий общество родители горячая линия нарушения
узбекистан детские сады деньги запрет организация мероприятий общество родители горячая линия нарушения
В детсадах Узбекистана запретили собирать деньги
В ДОО республики запрещен сбор денег на любые мероприятия. При нарушениях можно позвонить на горячую линию.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
В детских садах Узбекистана категорически запрещается собирать деньги на ремонт, различные мероприятия и праздники, сообщается в Telegram –канале
Агентства дошкольного образования.
“Если вам известны случаи, связанные со сбором средств в дошкольных образовательных организациях, позвоните на горячую линию (71)-207-04-07”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в детских садах республики повысят качество воспитания, увеличат их вместимость, внедрят передовой зарубежный опыт. Целый ряд нововведений включат в пятилетнюю программу дошкольного образования, которую поручил разработать Шавкат Мирзиёев.