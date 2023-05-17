https://uz.sputniknews.ru/20230517/uzbekistan-shavkat-mirziyoyev-porucheniye-programma-oxvat-doshkolnoye-obrazovaniye-34994753.html

Мирзиёев поручил разработать пятилетнюю программу дошкольного образования

Мирзиёев поручил разработать пятилетнюю программу дошкольного образования

В республике увеличат вместимость детских садов, внедрят зарубежный опыт. В густонаселенных или районах с низким охватом дошкольным образованием к строительству ДОО привлекут частный сектор, в некоторых школах откроют подготовительные группы.

2023-05-17T08:45+0500

2023-05-17T08:45+0500

2023-05-17T08:45+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

дошкольное образование

программа

разработка

детские сады

общество

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Предложения по совершенствованию системы дошкольного образования главе Узбекистана представило МДШО, сообщает пресс-служба президента.Ранее, в ходе открытых диалогов на местах, граждане поднимали вопрос об увеличении числа детских садов.Вместе с тем, в них повысят качество воспитания, увеличат их вместимость, внедрят передовой зарубежный опыт. В густонаселенных или районах с низким охватом дошкольным образованием построят новые государственные детсады и расширят участие частного сектора. В малозагруженных школах планируют открыть подготовительные группы.В свою очередь, Шавкат Мирзиёев отметил важность этой сферы в воспитании детей и расширении возможностей женщин. Он поручил ответственным лицам повысить качество образования, усовершенствовать учебные программы, шире использовать возможности государственно-частного партнерства.Для того, чтобы расширить охват дошкольным образованием президент поручил разработать пятилетнюю программу.Напомним, что сегодня в около 30 тыс. дошкольных образовательных учреждениях страны воспитывают более 2 млн детей. За счет строительства 422 государственных детских садов и открытия более 21 тыс. негосударственных дошкольных учреждений за последние пять лет создали 1 млн 200 тыс. мест для детей. Охват дошкольным образованием достиг 72 %.Ранее мы рассказывали о мобильных детских садах, которые появились еще в нескольких отдаленных районах Узбекистана.

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