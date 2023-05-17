https://uz.sputniknews.ru/20230517/uzbekistan-shavkat-mirziyoyev-porucheniye-programma-oxvat-doshkolnoye-obrazovaniye-34994753.html
Мирзиёев поручил разработать пятилетнюю программу дошкольного образования
Мирзиёев поручил разработать пятилетнюю программу дошкольного образования
В республике увеличат вместимость детских садов, внедрят зарубежный опыт. В густонаселенных или районах с низким охватом дошкольным образованием к строительству ДОО привлекут частный сектор, в некоторых школах откроют подготовительные группы.
2023-05-17T08:45+0500
2023-05-17T08:45+0500
2023-05-17T08:45+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
дошкольное образование
программа
разработка
детские сады
общество
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Предложения по совершенствованию системы дошкольного образования главе Узбекистана представило МДШО, сообщает пресс-служба президента.Ранее, в ходе открытых диалогов на местах, граждане поднимали вопрос об увеличении числа детских садов.Вместе с тем, в них повысят качество воспитания, увеличат их вместимость, внедрят передовой зарубежный опыт. В густонаселенных или районах с низким охватом дошкольным образованием построят новые государственные детсады и расширят участие частного сектора. В малозагруженных школах планируют открыть подготовительные группы.В свою очередь, Шавкат Мирзиёев отметил важность этой сферы в воспитании детей и расширении возможностей женщин. Он поручил ответственным лицам повысить качество образования, усовершенствовать учебные программы, шире использовать возможности государственно-частного партнерства.Для того, чтобы расширить охват дошкольным образованием президент поручил разработать пятилетнюю программу.Напомним, что сегодня в около 30 тыс. дошкольных образовательных учреждениях страны воспитывают более 2 млн детей. За счет строительства 422 государственных детских садов и открытия более 21 тыс. негосударственных дошкольных учреждений за последние пять лет создали 1 млн 200 тыс. мест для детей. Охват дошкольным образованием достиг 72 %.Ранее мы рассказывали о мобильных детских садах, которые появились еще в нескольких отдаленных районах Узбекистана.
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узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев дошкольное образование программа разработка детские сады общество
узбекистан президент узбекистана шавкат мирзиёев дошкольное образование программа разработка детские сады общество
Мирзиёев поручил разработать пятилетнюю программу дошкольного образования
В республике увеличат вместимость детских садов, внедрят зарубежный опыт. В густонаселенных или районах с низким охватом дошкольным образованием к строительству ДОО привлекут частный сектор, в некоторых школах откроют подготовительные группы.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik.
Предложения по совершенствованию системы дошкольного образования главе Узбекистана представило МДШО, сообщает пресс-служба президента.
Ранее, в ходе открытых диалогов на местах, граждане поднимали вопрос об увеличении числа детских садов.
Вместе с тем, в них повысят качество воспитания, увеличат их вместимость, внедрят передовой зарубежный опыт. В густонаселенных или районах с низким охватом дошкольным образованием построят новые государственные детсады и расширят участие частного сектора. В малозагруженных школах планируют открыть подготовительные группы.
В свою очередь, Шавкат Мирзиёев отметил важность этой сферы в воспитании детей и расширении возможностей женщин. Он поручил ответственным лицам повысить качество образования, усовершенствовать учебные программы, шире использовать возможности государственно-частного партнерства.
Для того, чтобы расширить охват дошкольным образованием президент поручил разработать пятилетнюю программу.
Напомним, что сегодня в около 30 тыс. дошкольных образовательных учреждениях страны воспитывают более 2 млн детей. За счет строительства 422 государственных детских садов и открытия более 21 тыс. негосударственных дошкольных учреждений за последние пять лет создали 1 млн 200 тыс. мест для детей. Охват дошкольным образованием достиг 72 %.