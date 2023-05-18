https://uz.sputniknews.ru/20230518/uzbekistan-feyk-novost-opasnye-lekarstva-zdorove-minzdrav-35047887.html
Правда ли, что пенсионеров снабжают опасными лекарствами — ответ Минздрава
Правда ли, что пенсионеров снабжают опасными лекарствами — ответ Минздрава
Новость, что пенсионерам выписывают опасные лекарства - ложь
2023-05-18T11:12+0500
2023-05-18T11:12+0500
2023-05-18T11:37+0500
общество
фейки
здоровье
минздрав узбекистана
здравоохранение
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Распространяющаяся в соцсетях информация, что в Узбекистане людям старше 60 лет выписывают опасные лекарства китайского производства — фейк, заявила пресс-служба Минздрава.По данным ведомства, в страну не ввозили крупные партии медикаментов из Китая, а подобные слухи появлялись еще во времена пандемии о вакцинах.Ведомство убедительно просит узбекистанцев не верить данному фейку. Правдивые новости о медицине можно найти на официальном сайте Минздрава, а также в Telegram.Ранее министерство природных ресурсов развеяло фейк об убийстве краснокнижного животного в Гисcарском заповеднике.
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общество узбекистан здравоохранение здоровье минздрав фейк опасные лекарства из китая пенсионерам выписывают здоровье
общество узбекистан здравоохранение здоровье минздрав фейк опасные лекарства из китая пенсионерам выписывают здоровье
Правда ли, что пенсионеров снабжают опасными лекарствами — ответ Минздрава
11:12 18.05.2023 (обновлено: 11:37 18.05.2023)
Минздрав прокомментировал слухи о том, что пенсионерам выписывают опасные для здоровья лекарства.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
Распространяющаяся в соцсетях информация, что в Узбекистане людям старше 60 лет выписывают опасные лекарства китайского производства — фейк, заявила пресс-служба Минздрава
.
По данным ведомства, в страну не ввозили крупные партии медикаментов из Китая, а подобные слухи появлялись еще во времена пандемии о вакцинах.
"Такие новости, которые распространяются с целью посеять панику и тревогу среди людей, не что иное, как полнейший бред", — отметила пресс-служба.
Ведомство убедительно просит узбекистанцев не верить данному фейку. Правдивые новости о медицине можно найти на официальном сайте Минздрава, а также в Telegram.
Ранее министерство природных ресурсов развеяло
фейк об убийстве краснокнижного животного в Гисcарском заповеднике.