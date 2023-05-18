https://uz.sputniknews.ru/20230518/uzbekistan-feyk-novost-opasnye-lekarstva-zdorove-minzdrav-35047887.html

Правда ли, что пенсионеров снабжают опасными лекарствами — ответ Минздрава

Правда ли, что пенсионеров снабжают опасными лекарствами — ответ Минздрава

Новость, что пенсионерам выписывают опасные лекарства - ложь

2023-05-18T11:12+0500

2023-05-18T11:12+0500

2023-05-18T11:37+0500

общество

фейки

здоровье

минздрав узбекистана

здравоохранение

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Распространяющаяся в соцсетях информация, что в Узбекистане людям старше 60 лет выписывают опасные лекарства китайского производства — фейк, заявила пресс-служба Минздрава.По данным ведомства, в страну не ввозили крупные партии медикаментов из Китая, а подобные слухи появлялись еще во времена пандемии о вакцинах.Ведомство убедительно просит узбекистанцев не верить данному фейку. Правдивые новости о медицине можно найти на официальном сайте Минздрава, а также в Telegram.Ранее министерство природных ресурсов развеяло фейк об убийстве краснокнижного животного в Гисcарском заповеднике.

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