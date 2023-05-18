https://uz.sputniknews.ru/20230518/uzbekistan-terminal-bakinskiy-port-alyat-35018505.html
Узбекистан планирует открыть терминал в Бакинском порту
Узбекистан планирует открыть терминал в Бакинском порту
Его будут использовать для импорта сахара и экспорта товаров, произведенных узбекскими компаниями.
2023-05-18T12:22+0500
2023-05-18T12:22+0500
2023-05-18T13:03+0500
узбекистан
азербайджан
баку
порт
терминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/12/35053328_0:80:3357:1968_1920x0_80_0_0_b34f4c70c059fcbf23ee9ad15d4ed822.jpg
ТАШКЕНТ, 17 мая — Spunik. Узбекистан работает над открытием в Бакинском порту Алят собственного терминала, сообщает информационное агентство Trend.В настоящее время стороны прорабатывают вопрос создания складской инфраструктуры в Бакинском порту для складирования и хранения грузов из Узбекистана.Республика рассчитывает в этом году увеличить поставки через порты Азербайджана и Грузии до 1,5 млн тонн, подчеркнул Муминов.По словам замминистра, в 2022 году объемы перевозок экспортно-импортных грузов Республики Узбекистан через азербайджанский порт Алят увеличились на 65 процентов и составили более 900 тысяч тонн.Два государства активно развивают сотрудничество. Во вторник глава Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, находящуюся в с визитом в Баку.
узбекистан
баку
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/12/35053328_313:0:3042:2047_1920x0_80_0_0_34cc769e4c0e2ca9b88fc736a5a99598.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан азербайджан порт баку терминал логистика хранение грузов импорт сахара экспорт
узбекистан азербайджан порт баку терминал логистика хранение грузов импорт сахара экспорт
Узбекистан планирует открыть терминал в Бакинском порту
12:22 18.05.2023 (обновлено: 13:03 18.05.2023)
Его будут использовать для импорта сахара и экспорта товаров, произведенных узбекскими компаниями.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Spunik.
Узбекистан работает над открытием в Бакинском порту Алят собственного терминала, сообщает информационное агентство Trend
.
"Этот терминал будет функционировать как для перевозок сахара в Узбекистан, так и для наших экспортных поставок. Мы хотим для этого использовать государственно-частное партнерство, чтобы узбекские предприниматели вкладывали инвестиции в развитие инфраструктуры порта Алят для дальнейшего использования", — сказал в интервью агентству заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов.
В настоящее время стороны прорабатывают вопрос создания складской инфраструктуры в Бакинском порту для складирования и хранения грузов из Узбекистана.
Республика рассчитывает в этом году увеличить поставки через порты Азербайджана и Грузии до 1,5 млн тонн, подчеркнул Муминов.
"На сегодняшний день мы очень активно используем транспортный потенциал Азербайджана, возможности Бакинского международного морского торгового порта, и в частности по импорту сахара. В этом году мы планируем увеличить поставки сахара в два раза — до 300 тысяч тонн", — пояснил он.
По словам замминистра, в 2022 году объемы перевозок экспортно-импортных грузов Республики Узбекистан через азербайджанский порт Алят увеличились на 65 процентов и составили более 900 тысяч тонн.
Два государства активно развивают сотрудничество. Во вторник глава Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, находящуюся в с визитом в Баку.