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https://uz.sputniknews.ru/20230518/uzbekistan-terminal-bakinskiy-port-alyat-35018505.html
Узбекистан планирует открыть терминал в Бакинском порту
Узбекистан планирует открыть терминал в Бакинском порту
Его будут использовать для импорта сахара и экспорта товаров, произведенных узбекскими компаниями.
2023-05-18T12:22+0500
2023-05-18T13:03+0500
узбекистан
азербайджан
баку
порт
терминал
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Spunik. Узбекистан работает над открытием в Бакинском порту Алят собственного терминала, сообщает информационное агентство Trend.В настоящее время стороны прорабатывают вопрос создания складской инфраструктуры в Бакинском порту для складирования и хранения грузов из Узбекистана.Республика рассчитывает в этом году увеличить поставки через порты Азербайджана и Грузии до 1,5 млн тонн, подчеркнул Муминов.По словам замминистра, в 2022 году объемы перевозок экспортно-импортных грузов Республики Узбекистан через азербайджанский порт Алят увеличились на 65 процентов и составили более 900 тысяч тонн.Два государства активно развивают сотрудничество. Во вторник глава Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, находящуюся в с визитом в Баку.
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узбекистан азербайджан порт баку терминал логистика хранение грузов импорт сахара экспорт
узбекистан азербайджан порт баку терминал логистика хранение грузов импорт сахара экспорт

Узбекистан планирует открыть терминал в Бакинском порту

12:22 18.05.2023 (обновлено: 13:03 18.05.2023)
© Sputnik / Евгений БиятовНабережная в Баку.
Набережная в Баку. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Его будут использовать для импорта сахара и экспорта товаров, произведенных узбекскими компаниями.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Spunik. Узбекистан работает над открытием в Бакинском порту Алят собственного терминала, сообщает информационное агентство Trend.

"Этот терминал будет функционировать как для перевозок сахара в Узбекистан, так и для наших экспортных поставок. Мы хотим для этого использовать государственно-частное партнерство, чтобы узбекские предприниматели вкладывали инвестиции в развитие инфраструктуры порта Алят для дальнейшего использования", — сказал в интервью агентству заместитель министра транспорта Узбекистана Абдусамат Муминов.

В настоящее время стороны прорабатывают вопрос создания складской инфраструктуры в Бакинском порту для складирования и хранения грузов из Узбекистана.
Республика рассчитывает в этом году увеличить поставки через порты Азербайджана и Грузии до 1,5 млн тонн, подчеркнул Муминов.

"На сегодняшний день мы очень активно используем транспортный потенциал Азербайджана, возможности Бакинского международного морского торгового порта, и в частности по импорту сахара. В этом году мы планируем увеличить поставки сахара в два раза — до 300 тысяч тонн", — пояснил он.

По словам замминистра, в 2022 году объемы перевозок экспортно-импортных грузов Республики Узбекистан через азербайджанский порт Алят увеличились на 65 процентов и составили более 900 тысяч тонн.
Два государства активно развивают сотрудничество. Во вторник глава Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, находящуюся в с визитом в Баку.
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