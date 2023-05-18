https://uz.sputniknews.ru/20230518/uzbekistan-terminal-bakinskiy-port-alyat-35018505.html

Узбекистан планирует открыть терминал в Бакинском порту

Узбекистан планирует открыть терминал в Бакинском порту

Его будут использовать для импорта сахара и экспорта товаров, произведенных узбекскими компаниями.

2023-05-18T12:22+0500

2023-05-18T12:22+0500

2023-05-18T13:03+0500

узбекистан

азербайджан

баку

порт

терминал

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Spunik. Узбекистан работает над открытием в Бакинском порту Алят собственного терминала, сообщает информационное агентство Trend.В настоящее время стороны прорабатывают вопрос создания складской инфраструктуры в Бакинском порту для складирования и хранения грузов из Узбекистана.Республика рассчитывает в этом году увеличить поставки через порты Азербайджана и Грузии до 1,5 млн тонн, подчеркнул Муминов.По словам замминистра, в 2022 году объемы перевозок экспортно-импортных грузов Республики Узбекистан через азербайджанский порт Алят увеличились на 65 процентов и составили более 900 тысяч тонн.Два государства активно развивают сотрудничество. Во вторник глава Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилу Нарбаеву, находящуюся в с визитом в Баку.

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