https://uz.sputniknews.ru/20230518/yandeks-bespilotnyy-avtomobil-forum-kazanforum-2023-video-35066453.html

"Яндекс" показал свое беспилотное авто на форуме в Казани — видео

"Яндекс" показал свое беспилотное авто на форуме в Казани — видео

"Яндекс" презентовал свой первый беспилотный автомобиль.

2023-05-18T15:58+0500

2023-05-18T15:58+0500

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общество

наука

яндекс

kazanforum

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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. "Яндекс" представил свой первый беспилотный автомобиль на международном экономическом форуме "Россия — исламский мир: KazanForum", передает РИА Новости.Пока компания выпустила двенадцать таких авто, они ездят по городу Иннополис, расположенному в Татарстане. На данный момент в качестве такси работают лишь пять машин. В день они совершают около 200 поездок.Напомним, в Казани проходит ХIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" 2023. Участники мероприятия обсуждают финансы, бизнес-возможности, инвестиции, промышленность и логистику.Делегация Узбекистана — одна из крупнейших на мероприятии, в ней насчитывается более 100 человек. Всего для участия в форуме зарегистрировались 7 210 человек из 85 стран и 84 регионов России.

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Видео РИА Новости. Яндекс на форуме в Казани показал беспилотный автомобиль Яндекс на форуме в Казани показал беспилотный автомобиль - на данный момент выпущено 12 таких машин, часть из них как такси ездят в "Иннополисе". И это не единственная автоновинка: также впервые представлен первый образец электромобиля "Атом". Его серийное производство планируется начать уже в 2025 году. 2023-05-18T15:58+0500 true PT0M30S

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