https://uz.sputniknews.ru/20230518/yandeks-bespilotnyy-avtomobil-forum-kazanforum-2023-video-35066453.html
"Яндекс" показал свое беспилотное авто на форуме в Казани — видео
"Яндекс" показал свое беспилотное авто на форуме в Казани — видео
"Яндекс" презентовал свой первый беспилотный автомобиль.
2023-05-18T15:58+0500
2023-05-18T15:58+0500
2023-05-18T16:47+0500
общество
наука
яндекс
kazanforum
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ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. "Яндекс" представил свой первый беспилотный автомобиль на международном экономическом форуме "Россия — исламский мир: KazanForum", передает РИА Новости.Пока компания выпустила двенадцать таких авто, они ездят по городу Иннополис, расположенному в Татарстане. На данный момент в качестве такси работают лишь пять машин. В день они совершают около 200 поездок.Напомним, в Казани проходит ХIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" 2023. Участники мероприятия обсуждают финансы, бизнес-возможности, инвестиции, промышленность и логистику.Делегация Узбекистана — одна из крупнейших на мероприятии, в ней насчитывается более 100 человек. Всего для участия в форуме зарегистрировались 7 210 человек из 85 стран и 84 регионов России.
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Видео РИА Новости. Яндекс на форуме в Казани показал беспилотный автомобиль
Яндекс на форуме в Казани показал беспилотный автомобиль - на данный момент выпущено 12 таких машин, часть из них как такси ездят в "Иннополисе".
И это не единственная автоновинка: также впервые представлен первый образец электромобиля "Атом". Его серийное производство планируется начать уже в 2025 году.
2023-05-18T15:58+0500
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видео беспилотный автомобиль от яндекса общество наука яндекс kazanforum россия исламский мир казань татарстан
видео беспилотный автомобиль от яндекса общество наука яндекс kazanforum россия исламский мир казань татарстан
"Яндекс" показал свое беспилотное авто на форуме в Казани — видео
15:58 18.05.2023 (обновлено: 16:47 18.05.2023)
Компания "Яндекс" презентовала свой первый беспилотный автомобиль на KazanForum.
ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik.
"Яндекс" представил свой первый беспилотный автомобиль на международном экономическом форуме "Россия — исламский мир: KazanForum", передает РИА Новости
.
Пока компания выпустила двенадцать таких авто, они ездят по городу Иннополис, расположенному в Татарстане. На данный момент в качестве такси работают лишь пять машин. В день они совершают около 200 поездок.
"Поток всегда постоянный, все хорошо, все работает", — отметил представитель компании "Яндекс".
Напомним, в Казани проходит ХIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" 2023. Участники мероприятия обсуждают финансы, бизнес-возможности, инвестиции, промышленность и логистику.
Делегация Узбекистана — одна из крупнейших на мероприятии
, в ней насчитывается более 100 человек. Всего для участия в форуме зарегистрировались 7 210 человек из 85 стран и 84 регионов России.