Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230519/ekologicheskie-initsiativy-mirziyoev-sammit-kitay-tsentralnaya-aziya-35105640.html
Какие экологические инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите в Сиане
Какие экологические инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите в Сиане
Узбекистан готов решать проблемы Приаралья.
2023-05-19T13:15+0500
2023-05-19T13:15+0500
политика
экология
шавкат мирзиёев
китай
центральная азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/13/35096713_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a25646fe898f347940886a058b4823e9.png
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В ходе выступления на саммите "Китай – ЦА" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделил внимание вопросам экологии и "зеленой" энергетики, передает пресс-служба главы республики.Учитывая технологическое лидерство Пекина в солнечной, ветряной и гидроэнергетике, было предложено расширить научно-практическое партнёрство в альтернативной энергетике.Также Узбекистан готов сотрудничать с другими странами в борьбе с экологической катастрофой Приаралья и таянием ледников, защите почвы и биоразнообразия, а также в использовании водосберегающих технологий.Ранее Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив по развитию регионального сотрудничества стран ЦА с Китаем. Напомним, саммит "Центральная Азия — Китай" проходит с 18 по 19 мая в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/13/35096713_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_009ca8745b85c83ab6342ae1210baa0b.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика мирзиёев узбекистан китай центральная азия саммит сиан экология
политика мирзиёев узбекистан китай центральная азия саммит сиан экология

Какие экологические инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите в Сиане

13:15 19.05.2023
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана выдвинул важные инициативы по дальнейшему углублению регионального сотрудничества
Президент Узбекистана выдвинул важные инициативы по дальнейшему углублению регионального сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться на
НовостиTelegram
Президент призвал решить экологические проблемы Приаралья и сохранить биоразнообразие экосистемы.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В ходе выступления на саммите "Китай – ЦА" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделил внимание вопросам экологии и "зеленой" энергетики, передает пресс-служба главы республики.
"К сожалению, темпы развития энергетической инфраструктуры в Центральной Азии не успевают за скоростью индустриализации и урбанизации, а также демографическим ростом. Сегодня это действительно очень серьезный вызов долгосрочному устойчивому развитию наших стран",- отметил президент.
Учитывая технологическое лидерство Пекина в солнечной, ветряной и гидроэнергетике, было предложено расширить научно-практическое партнёрство в альтернативной энергетике.
Также Узбекистан готов сотрудничать с другими странами в борьбе с экологической катастрофой Приаралья и таянием ледников, защите почвы и биоразнообразия, а также в использовании водосберегающих технологий.
Ранее Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив по развитию регионального сотрудничества стран ЦА с Китаем.
Напомним, саммит "Центральная Азия — Китай" проходит с 18 по 19 мая в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0