https://uz.sputniknews.ru/20230519/ekologicheskie-initsiativy-mirziyoev-sammit-kitay-tsentralnaya-aziya-35105640.html
Какие экологические инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите в Сиане
Какие экологические инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите в Сиане
Узбекистан готов решать проблемы Приаралья.
2023-05-19T13:15+0500
2023-05-19T13:15+0500
2023-05-19T13:15+0500
политика
экология
шавкат мирзиёев
китай
центральная азия
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В ходе выступления на саммите "Китай – ЦА" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделил внимание вопросам экологии и "зеленой" энергетики, передает пресс-служба главы республики.Учитывая технологическое лидерство Пекина в солнечной, ветряной и гидроэнергетике, было предложено расширить научно-практическое партнёрство в альтернативной энергетике.Также Узбекистан готов сотрудничать с другими странами в борьбе с экологической катастрофой Приаралья и таянием ледников, защите почвы и биоразнообразия, а также в использовании водосберегающих технологий.Ранее Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив по развитию регионального сотрудничества стран ЦА с Китаем. Напомним, саммит "Центральная Азия — Китай" проходит с 18 по 19 мая в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
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политика мирзиёев узбекистан китай центральная азия саммит сиан экология
политика мирзиёев узбекистан китай центральная азия саммит сиан экология
Какие экологические инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите в Сиане
Президент призвал решить экологические проблемы Приаралья и сохранить биоразнообразие экосистемы.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
В ходе выступления на саммите "Китай – ЦА" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделил внимание вопросам экологии и "зеленой" энергетики, передает
пресс-служба главы республики.
"К сожалению, темпы развития энергетической инфраструктуры в Центральной Азии не успевают за скоростью индустриализации и урбанизации, а также демографическим ростом. Сегодня это действительно очень серьезный вызов долгосрочному устойчивому развитию наших стран",- отметил президент.
Учитывая технологическое лидерство Пекина в солнечной, ветряной и гидроэнергетике, было предложено расширить научно-практическое партнёрство в альтернативной энергетике.
Также Узбекистан готов сотрудничать с другими странами в борьбе с экологической катастрофой Приаралья и таянием ледников, защите почвы и биоразнообразия, а также в использовании водосберегающих технологий.
Ранее Шавкат Мирзиёев выдвинул
ряд инициатив по развитию регионального сотрудничества стран ЦА с Китаем.
Напомним, саммит "Центральная Азия — Китай" проходит
с 18 по 19 мая в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.