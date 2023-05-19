https://uz.sputniknews.ru/20230519/ekologicheskie-initsiativy-mirziyoev-sammit-kitay-tsentralnaya-aziya-35105640.html

Какие экологические инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите в Сиане

Какие экологические инициативы выдвинул Мирзиёев на саммите в Сиане

Узбекистан готов решать проблемы Приаралья.

2023-05-19T13:15+0500

2023-05-19T13:15+0500

2023-05-19T13:15+0500

политика

экология

шавкат мирзиёев

китай

центральная азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/13/35096713_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a25646fe898f347940886a058b4823e9.png

ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. В ходе выступления на саммите "Китай – ЦА" президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев уделил внимание вопросам экологии и "зеленой" энергетики, передает пресс-служба главы республики.Учитывая технологическое лидерство Пекина в солнечной, ветряной и гидроэнергетике, было предложено расширить научно-практическое партнёрство в альтернативной энергетике.Также Узбекистан готов сотрудничать с другими странами в борьбе с экологической катастрофой Приаралья и таянием ледников, защите почвы и биоразнообразия, а также в использовании водосберегающих технологий.Ранее Шавкат Мирзиёев выдвинул ряд инициатив по развитию регионального сотрудничества стран ЦА с Китаем. Напомним, саммит "Центральная Азия — Китай" проходит с 18 по 19 мая в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем участвуют президенты Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

политика мирзиёев узбекистан китай центральная азия саммит сиан экология