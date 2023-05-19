https://uz.sputniknews.ru/20230519/kolumnist-mnenie-eksperta-politika-dollar-35107153.html

"Доллар — король навсегда". Правда, король голый

"Доллар — король навсегда". Правда, король голый

Если что-то выглядит как утка и крякает как утка — скорее всего, это утка.

2023-05-19T14:59+0500

2023-05-19T14:59+0500

2023-05-19T15:36+0500

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Даже люди, далекие от политики и финансов, обратили внимание на шквальное увеличение в самых известных международных СМИ объема статей и комментариев от ведущих экспертов о скорой печальной участи американского доллара, пишет колумнист РИА Новости. В интервью, которое дал РИА известный американский инвестор Джим Роджерс, он озвучил простую мысль, неумолимо витающую в воздухе: мир отдаляется от доллара все быстрее, в результате чего в небытие канут и Федеральная резервная система США (ФРС), и Международный валютный фонд (МВФ), и Всемирный банк, а на их развалинах будет построена новая система, где доллар из гегемона превратится в "одного из".Даже люди, которых сложно заподозрить в нелояльности к финансовой системе "золотого миллиарда", открыто заявляют о том, что "пациент" пусть еще не мертв, но уже смертельно и неизлечимо болен. По мнению ведущего валютного аналитика Morgan Stanley Стивена Джена, доллар в качестве резервной валюты "потерпел ошеломительный коллапс". Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что кругом видны признаки дедолларизации. Питер Ирл из Американского института экономических исследований посетовал, что "судьба доллара как lingua franca мира коммерции в обозримом будущем уже предрешена". Глава фонда OmniScience Capital Викас Гупта с ужасом признал, что "раньше было совершенно немыслимым, чтобы другие страны даже заикнулись об уходе от доллара, но сейчас они активно ищут ему замену".За этими эмоциями стоит бесстрастная и сухая, как пустыня Сахара, реальность: доля доллара в резервах, активах и расчетах между странами мира рухнула с 73% в 1991 году до 47% по итогам 2022 года, что стало самым низким показателем в истории. И этот показатель уменьшается со все возрастающей скоростью: за 2022 год, после заморозки США российских активов и введения санкций, скорость дедолларизации в мире увеличилась в десять раз.Естественно, что финансовая верхушка США, снимающая сливки с пока еще доминирующего положения доллара, не может не чувствовать уходящую из-под ног почву. И с помощью лжи, угроз и шантажа пытается сделать все, чтобы роль доллара для других стран оставалась незыблемой. Потоком льются заявления, что "для любой развивающейся страны уход от доллара означает вред для торговли и инвестиций" и что "доллар — король навсегда". Бывший глава Минфина США Ларри Саммерс попытался превратить дело в веселую шутку: "Какая валюта лучше всего в качестве торговой и резервной, если Европа — это музей, Япония — дом престарелых, а Китай — тюрьма?!" Но главный посыл и аргумент один: "США — это самая большая демократия и суперсила в мире, которая придерживается справедливости, закона и прозрачности финансовой системы. Поэтому для большинства стран нет другого варианта, кроме как верить американскому доллару больше, чем любой другой валюте".Все просто: поверьте нам на слово, эти глаза не могут врать. А если что — заставим поверить. Однако после использования США финансовой системы в качестве оружия против России мир убедился в том, что этой публике верить нельзя ни на грош, и следующим может быть кто угодно.Результат — резкий отказ от доллара и взрывообразный рост случаев перехода на расчеты между странами в национальных валютах и ускоренное создание новых финансовых систем и валютных союзов.Вот лишь несколько примеров за последнее время: Китай анонсировал создание системы CIPS, заменяющей американскую SWIFT и предназначенной для расчета в торговле юанями; ряд европейских стран спешно строят альтернативу SWIFT — INSTEX; Китай и Бразилия договорились о расчетах в национальных валютах; о том же договорились Индия и Малайзия, Бразилия и Аргентина, Южная Корея и Индонезия; ряд азиатских стран будут создавать Азиатский валютный фонд; на мартовской встрече министров финансов стран АСЕАН принято решение об уходе от доллара в расчетах между странами — членами союза; Саудовская Аравия приняла решение об уходе от доллара как единственной валюты при торговле нефтью. И этот список можно очень долго продолжать.Но по мнению ведущих западных финансовых аналитиков, наибольшую угрозу доллару несет создание валютного союза БРИКС с введением новой внутренней валюты, о чем в марте во время визита в Нью-Дели заявил заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков. По словам Бабакова, доллар не обеспечен ничем (кроме веры в его могущество), а новая валюта БРИКС будет обеспечена реальными ресурсами, в том числе землей и редкоземельными металлами.По мнению издания Foreign Policy, новая валюта "реально сможет свергнуть доллар с позиции резервной валюты для БРИКС" и начать распространяться по миру, благодаря своим преимуществам, вытесняя доллар. Аргумент простой: суммарный ВВП стран — членов БРИКС уже сейчас превышает ВВП стран "Большой семерки" вкупе с США, а дальнейшее присоединение к новому валютному союзу игроков Большого Юга и Большой Азии еще сильнее ускорит эрозию доминирования доллара.Можно согласиться с западными аналитиками в одном: падение колосса на глиняных ногах произойдет не за одну ночь. Но под его обломками будут навсегда похоронены мечты тех, кто свято верил в то, что можно быть царем горы вечно.

https://uz.sputniknews.ru/20230514/ssha-oshibka-konflikt-ukraina-rossiya-otnosheniya-34914676.html

https://uz.sputniknews.ru/20230430/v-amerike-otkazyvayutsya-verit-v-konets-odnopolyarnogo-mira-34422897.html

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2023

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