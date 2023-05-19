https://uz.sputniknews.ru/20230519/mtk-sever-yug-rost-gruzopotoka-belousov-kazanforum-35126238.html
Объем перевозок по маршруту "Север-Юг" может вырасти до 100 млн тонн — Белоусов
Объем перевозок по маршруту "Север-Юг" может вырасти до 100 млн тонн — Белоусов
Грузопоток по транспортному коридору, затрагивающему Узбекистан, может утроиться уже к 2030 году, прогнозирует первый зампредседателя правительства России.
2023-05-19T21:20+0500
2023-05-19T21:20+0500
2023-05-19T22:26+0500
россия
татарстан
казань
kazanforum
транспортный коридор
грузоперевозки
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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Грузопоток по транспортному коридору "Север-Юг" по расчетам специалистов может достигнуть 60-100 млн тонн, заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.Он выступил на пленарной сессии экономического форума "Россия – исламский мир", проходящего в эти дни в Казани, передает корреспондент Sputnik.Он также отметил, что транспортный коридор "Север-Юг" является крупнейшим геополитическим и геоэкономическим инфраструктурным проектом текущего десятилетия и частью становления многополярного мира.Мультимодальный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" связывает наиболее короткими и удобными маршрутами страны ЕАЭС, Южную Азию, Восточную Африку и Ближний Восток.Он включает в себя три маршрута: Западный (через Азербайджан), Восточный (через Казахстан и Туркменистан) и Транскаспийский (через морские порты на Каспии).Восточный маршрут затрагивает территорию Узбекистана. По планам, до границы республики будет доходить автодорога "Шалкар — Бозой —Узбекистан". Этот проект позволит развивать транспортные связи по стыкующимся направлениям коридоров "Восток — Запад" и "Север — Юг". Это повысит скорость и безопасность движения грузов по маршруту.Строящаяся железнодорожная линия "Дарбаза — Матаарал" свяжет Казахстан и Узбекистан с Ираном, что сократит транзитное расстояние между странами Центральной Азии.Ответвление МТК "Север — Юг" — линия "Туркменабат — Мары" – связывает Иран и Узбекистан через Туркменистан.Напомним, что в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum". Участие в нем принимают представители 85 стран.В числе обсуждаемых тем — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.Продлится форум до 20 мая.
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россия татарстан казань kazanforum экономический форум россия - исламский мир первый заместитель председателя россии андрей белоусов транспортный коридор север-юг грузоперевозки
россия татарстан казань kazanforum экономический форум россия - исламский мир первый заместитель председателя россии андрей белоусов транспортный коридор север-юг грузоперевозки
Объем перевозок по маршруту "Север-Юг" может вырасти до 100 млн тонн — Белоусов
21:20 19.05.2023 (обновлено: 22:26 19.05.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Грузопоток по транспортному коридору, затрагивающему Узбекистан, может утроиться уже к 2030 году, прогнозирует первый зампредседателя правительства России.
ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Грузопоток по транспортному коридору "Север-Юг" по расчетам специалистов может достигнуть 60-100 млн тонн, заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.
Он выступил на пленарной сессии экономического форума "Россия – исламский мир", проходящего в эти дни в Казани, передает корреспондент Sputnik
.
"Сегодня по маршруту Север-Юг провозится примерно 15 млн тонн. Мы рассчитываем и ожидаем, что уже к 2030 году объем грузопотока по этому коридору возрастет примерно в три раза и составит порядка 41-45 млн тонн груза. Но это только первый этап. Расчеты экономистов показывают, что потенциал грузопотока по этому проекту составляет от 60 до 100 млн тонн", - подчеркнул Белоусов.
Он также отметил, что транспортный коридор "Север-Юг" является крупнейшим геополитическим и геоэкономическим инфраструктурным проектом текущего десятилетия и частью становления многополярного мира.
Мультимодальный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" связывает наиболее короткими и удобными маршрутами страны ЕАЭС, Южную Азию, Восточную Африку и Ближний Восток.
Он включает в себя три маршрута: Западный (через Азербайджан), Восточный (через Казахстан и Туркменистан) и Транскаспийский (через морские порты на Каспии).
Восточный маршрут затрагивает территорию Узбекистана. По планам, до границы республики будет доходить автодорога "Шалкар — Бозой —Узбекистан". Этот проект позволит развивать транспортные связи по стыкующимся направлениям коридоров "Восток — Запад" и "Север — Юг". Это повысит скорость и безопасность движения грузов по маршруту.
Строящаяся железнодорожная линия "Дарбаза — Матаарал" свяжет Казахстан и Узбекистан с Ираном, что сократит транзитное расстояние между странами Центральной Азии.
Ответвление МТК "Север — Юг" — линия "Туркменабат — Мары" – связывает Иран и Узбекистан через Туркменистан.
Напомним, что в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum".
Участие в нем принимают представители 85 стран.
В числе обсуждаемых тем — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.
Продлится форум до 20 мая.