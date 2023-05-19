https://uz.sputniknews.ru/20230519/mtk-sever-yug-rost-gruzopotoka-belousov-kazanforum-35126238.html

Объем перевозок по маршруту "Север-Юг" может вырасти до 100 млн тонн — Белоусов

Объем перевозок по маршруту "Север-Юг" может вырасти до 100 млн тонн — Белоусов

Грузопоток по транспортному коридору, затрагивающему Узбекистан, может утроиться уже к 2030 году, прогнозирует первый зампредседателя правительства России.

2023-05-19T21:20+0500

2023-05-19T21:20+0500

2023-05-19T22:26+0500

россия

татарстан

казань

kazanforum

транспортный коридор

грузоперевозки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/13/35126065_0:4:3088:1741_1920x0_80_0_0_429fc6b132c0ede29d9c1d2383dd52c4.jpg

ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Грузопоток по транспортному коридору "Север-Юг" по расчетам специалистов может достигнуть 60-100 млн тонн, заявил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов.Он выступил на пленарной сессии экономического форума "Россия – исламский мир", проходящего в эти дни в Казани, передает корреспондент Sputnik.Он также отметил, что транспортный коридор "Север-Юг" является крупнейшим геополитическим и геоэкономическим инфраструктурным проектом текущего десятилетия и частью становления многополярного мира.Мультимодальный транспортный коридор (МТК) "Север-Юг" связывает наиболее короткими и удобными маршрутами страны ЕАЭС, Южную Азию, Восточную Африку и Ближний Восток.Он включает в себя три маршрута: Западный (через Азербайджан), Восточный (через Казахстан и Туркменистан) и Транскаспийский (через морские порты на Каспии).Восточный маршрут затрагивает территорию Узбекистана. По планам, до границы республики будет доходить автодорога "Шалкар — Бозой —Узбекистан". Этот проект позволит развивать транспортные связи по стыкующимся направлениям коридоров "Восток — Запад" и "Север — Юг". Это повысит скорость и безопасность движения грузов по маршруту.Строящаяся железнодорожная линия "Дарбаза — Матаарал" свяжет Казахстан и Узбекистан с Ираном, что сократит транзитное расстояние между странами Центральной Азии.Ответвление МТК "Север — Юг" — линия "Туркменабат — Мары" – связывает Иран и Узбекистан через Туркменистан.Напомним, что в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum". Участие в нем принимают представители 85 стран.В числе обсуждаемых тем — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.Продлится форум до 20 мая.

россия

татарстан

казань

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

россия татарстан казань kazanforum экономический форум россия - исламский мир первый заместитель председателя россии андрей белоусов транспортный коридор север-юг грузоперевозки