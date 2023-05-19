https://uz.sputniknews.ru/20230519/patrushev-radiatsiya-uran-ukraina-evropa-35114259.html
Патрушев: радиация от боеприпасов с ураном на Украине надвигается на Европу
Патрушев: радиация от боеприпасов с ураном на Украине надвигается на Европу
Радиоактивное облако, которое движется в сторону Европы, появилось после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, заявил секретарь Совбеза.
2023-05-19T17:10+0500
2023-05-19T17:10+0500
2023-05-19T17:26+0500
спецоперация россии по защите донбасса
европа
спецоперация
украина
радиация
николай патрушев
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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Из-за уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад поставил Украине, возникло радиоактивное облако, которое сейчас движется в сторону Европы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре, сообщает РИА Новости.Как напомнил Патрушев, накануне президент США Джо Байден прибыл в Хиросиму для участия в саммите G7. По мнению секретаря Совбеза, лидеры западных стран под давление США будут также обсуждать помощь Украине. Патрушев подчеркнул, что США уже не раз в истории "помогали" странам.Кроме того, продолжил он, "США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины". Он также напомнил, что США не извинились и не собираются извиняться перед Японией за атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, внушая японцам, что ядерные бомбы на них сбрасывал Советский Союз, а не Америка. В среду Государственное атомное агентство Польши опровергло сообщения о повышении уровня радиации в Люблинском воеводстве. Появившуюся информацию о "повышенной радиоактивности" в Хмельницком на Украине агентство назвало ложной, отметив, что радиационной опасности нет. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин в связи с этим отмечал, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что британцам придется нести ответственность, если здоровью людей будет нанесен непоправимый вред. Природный уран состоит из изотопов уран-238 (около 99,3%), уран-235 (около 0,7%) и уран-234 (0,005%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию.
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специальная военная операция сво украина россия радиация обедненный уран польша оружие вооружение совет безопасности николай патрушев россия
специальная военная операция сво украина россия радиация обедненный уран польша оружие вооружение совет безопасности николай патрушев россия
Патрушев: радиация от боеприпасов с ураном на Украине надвигается на Европу
17:10 19.05.2023 (обновлено: 17:26 19.05.2023)
Радиоактивное облако, которое движется в сторону Европы, появилось после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, заявил секретарь Совбеза.
ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Из-за уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад поставил Украине, возникло радиоактивное облако, которое сейчас движется в сторону Европы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре, сообщает РИА Новости.
Как напомнил Патрушев, накануне президент США Джо Байден прибыл в Хиросиму для участия в саммите G7. По мнению секретаря Совбеза, лидеры западных стран под давление США будут также обсуждать помощь Украине.
Патрушев подчеркнул, что США уже не раз в истории "помогали" странам.
"Украине тоже "помогли", надавили на своих сателлитов и поставили боеприпасы с обедненным ураном. Их уничтожение привело к тому, что радиоактивное облако направилось в сторону Западной Европы. И в Польше уже зафиксирован рост радиации", — заявил секретарь Совбеза РФ.
Кроме того, продолжил он, "США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины".
Он также напомнил, что США не извинились и не собираются извиняться перед Японией за атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, внушая японцам, что ядерные бомбы на них сбрасывал Советский Союз, а не Америка.
В среду Государственное атомное агентство Польши опровергло сообщения о повышении уровня радиации в Люблинском воеводстве. Появившуюся информацию о "повышенной радиоактивности" в Хмельницком на Украине агентство назвало ложной, отметив, что радиационной опасности нет.
Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин в связи с этим отмечал, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что британцам придется нести ответственность, если здоровью людей будет нанесен непоправимый вред.
Природный уран состоит из изотопов уран-238 (около 99,3%), уран-235 (около 0,7%) и уран-234 (0,005%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию.