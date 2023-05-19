https://uz.sputniknews.ru/20230519/patrushev-radiatsiya-uran-ukraina-evropa-35114259.html

Патрушев: радиация от боеприпасов с ураном на Украине надвигается на Европу

Патрушев: радиация от боеприпасов с ураном на Украине надвигается на Европу

Радиоактивное облако, которое движется в сторону Европы, появилось после уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, поставленных Западом Украине, заявил секретарь Совбеза.

2023-05-19T17:10+0500

2023-05-19T17:10+0500

2023-05-19T17:26+0500

спецоперация россии по защите донбасса

европа

спецоперация

украина

радиация

николай патрушев

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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Из-за уничтожения боеприпасов с обедненным ураном, которые Запад поставил Украине, возникло радиоактивное облако, которое сейчас движется в сторону Европы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Сыктывкаре, сообщает РИА Новости.Как напомнил Патрушев, накануне президент США Джо Байден прибыл в Хиросиму для участия в саммите G7. По мнению секретаря Совбеза, лидеры западных стран под давление США будут также обсуждать помощь Украине. Патрушев подчеркнул, что США уже не раз в истории "помогали" странам.Кроме того, продолжил он, "США разрабатывают и уже используют химическое и биологическое оружие, в том числе на территории Украины". Он также напомнил, что США не извинились и не собираются извиняться перед Японией за атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, внушая японцам, что ядерные бомбы на них сбрасывал Советский Союз, а не Америка. В среду Государственное атомное агентство Польши опровергло сообщения о повышении уровня радиации в Люблинском воеводстве. Появившуюся информацию о "повышенной радиоактивности" в Хмельницком на Украине агентство назвало ложной, отметив, что радиационной опасности нет. Ранее Великобритания объявила о планах передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Президент России Владимир Путин в связи с этим отмечал, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а на деле. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что британцам придется нести ответственность, если здоровью людей будет нанесен непоправимый вред. Природный уран состоит из изотопов уран-238 (около 99,3%), уран-235 (около 0,7%) и уран-234 (0,005%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235. Обедненный уран применяется в сердечниках так называемых подкалиберных бронебойных снарядов, имеющих высокую кинетическую энергию.

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