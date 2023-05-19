https://uz.sputniknews.ru/20230519/pozitsiya-rf-i-musulmanskix-stran-segodnya-sovpadaet--minnixanov-35125657.html
Позиция РФ и мусульманских стран сегодня совпадает — Минниханов
Позиция РФ и мусульманских стран сегодня совпадает — Минниханов
Раис Татарстана подчеркнул важность сотрудничества России со странами исламского мира в ходе пленарной сессии форума в Казани.
2023-05-19T20:45+0500
2023-05-19T20:45+0500
2023-05-19T20:45+0500
россия
казань
татарстан
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рустам минниханов
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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Позиции России и мусульманских стран по многим вопросам современной политики совпадает, подчеркнул глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе пленарной сессии форума "Россия — исламский мир", проходящего в эти дни в Казани, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Минниханова, на фоне глобальных сдвигов на международной арене связь с исламским миром для РФ приобретают особое значение.В России живет множество народов, исповедующих ислам, подчеркнул он. Развитие взаимоотношений со странами ОИС является важным направлением внешней политики государства.Напомним, что в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum". Участие в нем принимают представители 85 стран.В числе обсуждаемых тем — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.Продлится форум до 20 мая.
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Анна Желиховская
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россия татарстан казань раис рустам минниханов россия исламские страны развитие сотрудничества экономический форум россия исламский мир пленарная сессия
россия татарстан казань раис рустам минниханов россия исламские страны развитие сотрудничества экономический форум россия исламский мир пленарная сессия
Позиция РФ и мусульманских стран сегодня совпадает — Минниханов
Анна Желиховская
Корреспондент
Раис Татарстана подчеркнул важность сотрудничества России со странами исламского мира в ходе пленарной сессии форума в Казани.
ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik
. Позиции России и мусульманских стран по многим вопросам современной политики совпадает, подчеркнул глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе пленарной сессии форума "Россия — исламский мир", проходящего в эти дни в Казани, сообщает корреспондент Sputnik
.
По словам Минниханова, на фоне глобальных сдвигов на международной арене связь с исламским миром для РФ приобретают особое значение.
"Позиция РФ и мусульманских стран сегодня совпадает по многим вопросам мирового развития. Наше сотрудничество в условиях глобальной нестабильности играет большую роль в становлении справедливого миропорядка с многообразием культур и ценностных ориентиров", - отметил он.
В России живет множество народов, исповедующих ислам, подчеркнул он. Развитие взаимоотношений со странами ОИС является важным направлением внешней политики государства.
"В текущих условиях важно наращивать взаимный товарооборот, разумно перестраивать логистические цепочки поставок товаров, в том числе перестраивать экспортные потоки , работать над вопросами импортозамещения и укрепления технологического суверенитета в странах, совершенствовать работу международных транспортных коридоров , реализовывать совместные инвестпроекты", - подчеркнул раис Татарстана.
Напомним, что в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum".
Участие в нем принимают представители 85 стран.
В числе обсуждаемых тем — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.
Продлится форум до 20 мая.