https://uz.sputniknews.ru/20230519/pozitsiya-rf-i-musulmanskix-stran-segodnya-sovpadaet--minnixanov-35125657.html

Позиция РФ и мусульманских стран сегодня совпадает — Минниханов

Позиция РФ и мусульманских стран сегодня совпадает — Минниханов

Раис Татарстана подчеркнул важность сотрудничества России со странами исламского мира в ходе пленарной сессии форума в Казани.

2023-05-19T20:45+0500

2023-05-19T20:45+0500

2023-05-19T20:45+0500

россия

казань

татарстан

kazanforum

рустам минниханов

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ТАШКЕНТ, 19 мая – Sputnik. Позиции России и мусульманских стран по многим вопросам современной политики совпадает, подчеркнул глава Татарстана Рустам Минниханов в ходе пленарной сессии форума "Россия — исламский мир", проходящего в эти дни в Казани, сообщает корреспондент Sputnik.По словам Минниханова, на фоне глобальных сдвигов на международной арене связь с исламским миром для РФ приобретают особое значение.В России живет множество народов, исповедующих ислам, подчеркнул он. Развитие взаимоотношений со странами ОИС является важным направлением внешней политики государства.Напомним, что в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum". Участие в нем принимают представители 85 стран.В числе обсуждаемых тем — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.Продлится форум до 20 мая.

россия

казань

татарстан

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россия татарстан казань раис рустам минниханов россия исламские страны развитие сотрудничества экономический форум россия исламский мир пленарная сессия