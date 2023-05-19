https://uz.sputniknews.ru/20230519/sotrudnichestvu-s-uzbekistanom-pridaem-osoboe-znachenie--vitse-prezident-tpp-rossii--35111852.html

Сотрудничеству с Узбекистаном придаем особое значение — вице-президент ТПП России

Сотрудничеству с Узбекистаном придаем особое значение — вице-президент ТПП России

По мнению Дмитрия Курочкина, многогранное взаимодействие между двумя странами развивается по нарастающей.

2023-05-19T16:53+0500

2023-05-19T16:53+0500

2023-05-19T16:53+0500

kazanforum

казань

татарстан

форум

узбекистан

дмитрий курочкин

сотрудничество

предприниматели

проект

инновации

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/13/35106730_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_d5dba578bf1f47014a34dd9e355d6e61.jpg

КАЗАНЬ, 19 мая — Sputnik. О динамике экономического и инновационного сотрудничества между Узбекистаном и Россией, реализации совместных проектов рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин на полях KazanForum. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Кроме того, он рассказал о работе в рамках Евразийской интеграции со странами, прежде всего Евразийского союза и процессе создания проектного офиса по содействию промышленной кооперации, добавив, что об этом объявят на Евразийском экономическом форуме на будущей неделе.Также, по словам Курочкина, несмотря на то, что Узбекистан имеет статус наблюдателя в ЕАЭС, программу промышленной кооперации между Россией и РУз реализуют достаточно успешно.Кроме того, он напомнил, что Россия активно взаимодействует с регионами Узбекистана. В частности, Нижегородская, Свердловская, Челябинская, Липецкая, Московская области, Санкт-Петербург и Красноярский край отправляют свои бизнес -миссии в Узбекистан.Напомним, что в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum". Участие в нем принимают представители 85 стран.В центре внимания экспертов — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт. Продлится форум до 20 мая.

казань

татарстан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

kazanforum казань татарстан форум узбекистан дмитрий курочкин сотрудничество предприниматели проект инновации