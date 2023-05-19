https://uz.sputniknews.ru/20230519/sotrudnichestvu-s-uzbekistanom-pridaem-osoboe-znachenie--vitse-prezident-tpp-rossii--35111852.html
Сотрудничеству с Узбекистаном придаем особое значение — вице-президент ТПП России
Сотрудничеству с Узбекистаном придаем особое значение — вице-президент ТПП России
По мнению Дмитрия Курочкина, многогранное взаимодействие между двумя странами развивается по нарастающей.
2023-05-19T16:53+0500
2023-05-19T16:53+0500
2023-05-19T16:53+0500
kazanforum
казань
татарстан
форум
узбекистан
дмитрий курочкин
сотрудничество
предприниматели
проект
инновации
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КАЗАНЬ, 19 мая — Sputnik. О динамике экономического и инновационного сотрудничества между Узбекистаном и Россией, реализации совместных проектов рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин на полях KazanForum. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Кроме того, он рассказал о работе в рамках Евразийской интеграции со странами, прежде всего Евразийского союза и процессе создания проектного офиса по содействию промышленной кооперации, добавив, что об этом объявят на Евразийском экономическом форуме на будущей неделе.Также, по словам Курочкина, несмотря на то, что Узбекистан имеет статус наблюдателя в ЕАЭС, программу промышленной кооперации между Россией и РУз реализуют достаточно успешно.Кроме того, он напомнил, что Россия активно взаимодействует с регионами Узбекистана. В частности, Нижегородская, Свердловская, Челябинская, Липецкая, Московская области, Санкт-Петербург и Красноярский край отправляют свои бизнес -миссии в Узбекистан.Напомним, что в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum". Участие в нем принимают представители 85 стран.В центре внимания экспертов — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт. Продлится форум до 20 мая.
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Анна Желиховская
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kazanforum казань татарстан форум узбекистан дмитрий курочкин сотрудничество предприниматели проект инновации
kazanforum казань татарстан форум узбекистан дмитрий курочкин сотрудничество предприниматели проект инновации
Сотрудничеству с Узбекистаном придаем особое значение — вице-президент ТПП России
Анна Желиховская
Корреспондент
По мнению Дмитрия Курочкина, многогранное взаимодействие между двумя странами развивается по нарастающей.
КАЗАНЬ, 19 мая — Sputnik. О динамике экономического и инновационного сотрудничества между Узбекистаном и Россией, реализации совместных проектов рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин на полях KazanForum. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
“В Узбекистане мы реализуем сразу несколько проектов с нашими партнерами. В частности, с СЭЗ Навои, которая имеет статус Центра коммерциализации и инноваций СНГ и работает с нашим фондом развития инновационного предпринимательства. Речь идет о программе инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года”, — сообщил Курочкин.
Кроме того, он рассказал о работе в рамках Евразийской интеграции со странами, прежде всего Евразийского союза и процессе создания проектного офиса по содействию промышленной кооперации, добавив, что об этом объявят на Евразийском экономическом форуме на будущей неделе.
Также, по словам Курочкина, несмотря на то, что Узбекистан имеет статус наблюдателя в ЕАЭС, программу промышленной кооперации между Россией и РУз реализуют достаточно успешно.
“Особо я хотел отметить сотрудничество в сфере высоких технологий. Очень высокий интерес к нему с узбекской стороны, в частности, к наукоемким технологиям, совместному производству инновационной продукции и возможно даже совместному экспорту”, — подчеркнул вице-президент ТПП РФ.
Кроме того, он напомнил, что Россия активно взаимодействует с регионами Узбекистана. В частности, Нижегородская, Свердловская, Челябинская, Липецкая, Московская области, Санкт-Петербург и Красноярский край отправляют свои бизнес -миссии в Узбекистан.
Напомним, что в Казани проходит Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum".
Участие в нем принимают представители 85 стран.
В центре внимания экспертов — финансы, бизнес-возможности, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, логистика, медицина, спорт.
Продлится форум до 20 мая.