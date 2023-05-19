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https://uz.sputniknews.ru/20230519/tanzila-narbayeva-senat-uzbekistan-predsedatel-gotovnost-predlojeniya-molodeji-vyneseniye-zasedaniye-parlament-35099251.html
Мы готовы обсудить предложения молодежи на пленарном заседании Сената – Нарбаева
Мы готовы обсудить предложения молодежи на пленарном заседании Сената – Нарбаева
Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента и призвала их активизироваться .
2023-05-19T11:33+0500
2023-05-19T11:33+0500
узбекистан
ташкент
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
молодежь
парламент
политика
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. О готовности обсудить предложения Молодежного парламента на заседании верхней палаты заявила Танзила Нарбаева на встрече с его членами, сообщает пресс-служба Сената.Также она отметила, что Молодежному парламенту необходимо выйти не только на уровень Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, но и на арены мировых международных парламентских структур. В частности, наладить отношения с парламентами Евросоюза, стран Азии и США, обмениваться опытом.Ранее делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой участвовала в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Тогда же прошла встреча Ильхама Алиева с председателем Сената Олий Мажлиса.
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узбекистан ташкент сенат олий мажлиса узбекистана танзила нарбаева молодежь парламент политика
узбекистан ташкент сенат олий мажлиса узбекистана танзила нарбаева молодежь парламент политика

Мы готовы обсудить предложения молодежи на пленарном заседании Сената – Нарбаева

11:33 19.05.2023
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
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Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента и призвала их быть активнее.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. О готовности обсудить предложения Молодежного парламента на заседании верхней палаты заявила Танзила Нарбаева на встрече с его членами, сообщает пресс-служба Сената.
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан

“Вопрос некоторых регионов, поднятый на пленарных заседаниях Сената, может быть актуален и для других областей. В этом смысле, если члены Молодежного парламента будут активны в вопросах, важных для молодежи в регионах, и внесут предложения в районные, городские, областные Кенгаши народных депутатов или в соответствующие комитеты Сената, мы готовы вынести их на обсуждение Кенгаша или пленарного заседания верхней палаты", — сказала Нарбаева.

© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Также она отметила, что Молодежному парламенту необходимо выйти не только на уровень Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, но и на арены мировых международных парламентских структур. В частности, наладить отношения с парламентами Евросоюза, стран Азии и США, обмениваться опытом.
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Ранее делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой участвовала в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Тогда же прошла встреча Ильхама Алиева с председателем Сената Олий Мажлиса.
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