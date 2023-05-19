Мы готовы обсудить предложения молодежи на пленарном заседании Сената – Нарбаева
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента и призвала их быть активнее.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. О готовности обсудить предложения Молодежного парламента на заседании верхней палаты заявила Танзила Нарбаева на встрече с его членами, сообщает пресс-служба Сената.
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
“Вопрос некоторых регионов, поднятый на пленарных заседаниях Сената, может быть актуален и для других областей. В этом смысле, если члены Молодежного парламента будут активны в вопросах, важных для молодежи в регионах, и внесут предложения в районные, городские, областные Кенгаши народных депутатов или в соответствующие комитеты Сената, мы готовы вынести их на обсуждение Кенгаша или пленарного заседания верхней палаты", — сказала Нарбаева.
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Также она отметила, что Молодежному парламенту необходимо выйти не только на уровень Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, но и на арены мировых международных парламентских структур. В частности, наладить отношения с парламентами Евросоюза, стран Азии и США, обмениваться опытом.
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента
© Сенат Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Ранее делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой участвовала в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Тогда же прошла встреча Ильхама Алиева с председателем Сената Олий Мажлиса.