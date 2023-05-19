https://uz.sputniknews.ru/20230519/tanzila-narbayeva-senat-uzbekistan-predsedatel-gotovnost-predlojeniya-molodeji-vyneseniye-zasedaniye-parlament-35099251.html

Мы готовы обсудить предложения молодежи на пленарном заседании Сената – Нарбаева

Мы готовы обсудить предложения молодежи на пленарном заседании Сената – Нарбаева

Председатель Сената встретилась с членами Молодежного парламента и призвала их активизироваться .

2023-05-19T11:33+0500

2023-05-19T11:33+0500

2023-05-19T11:33+0500

узбекистан

ташкент

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

молодежь

парламент

политика

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. О готовности обсудить предложения Молодежного парламента на заседании верхней палаты заявила Танзила Нарбаева на встрече с его членами, сообщает пресс-служба Сената.Также она отметила, что Молодежному парламенту необходимо выйти не только на уровень Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ, но и на арены мировых международных парламентских структур. В частности, наладить отношения с парламентами Евросоюза, стран Азии и США, обмениваться опытом.Ранее делегация Узбекистана во главе с Танзилой Нарбаевой участвовала в специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Тогда же прошла встреча Ильхама Алиева с председателем Сената Олий Мажлиса.

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