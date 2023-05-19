https://uz.sputniknews.ru/20230519/uzbekistan-sbornaya-sostav-chempionat-mira-u20-futbol-argentina-35111583.html

Кто из узбекских спортсменов сыграет на ЧМ по футболу U20 — состав сборной

Кто из узбекских спортсменов сыграет на ЧМ по футболу U20 — состав сборной

19 человек в команде Узбекистана на ЧМ по футболу

2023-05-19T16:27+0500

2023-05-19T16:27+0500

2023-05-19T16:55+0500

спорт

чемпионат мира по футболу

футбол

молодежная сборная узбекистана

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Главный тренер молодежной сборной Узбекистана Равшан Хайдаров объявил состав команды, который выступит на чемпионате мира по футболу U20, передает НОК.В список попали следующие спортсмены:Напомним, чемпионат мира по футболу U20 будет проходить с 20 мая по 11 июня в Аргентине. Всего в групповом этапе турнира примут участие молодежные сборные 24 стран. Узбекистан попал в группу А.На первом этапе команда республики сразится с соперниками из Аргентины, Гватемалы и Новой Зеландии. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.

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