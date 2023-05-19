Кто из узбекских спортсменов сыграет на ЧМ по футболу U20 — состав сборной
16:27 19.05.2023 (обновлено: 16:55 19.05.2023)
© Пресс-служба Ассоциации футбола УзбекистанаФотогалерея с сегодняшней тренировки молодежной сборной Узбекистана
© Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Всего в команду вошли 19 спортсменов — их утвердил главный тренер молодежной сборной республики Хайдаров.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. Главный тренер молодежной сборной Узбекистана Равшан Хайдаров объявил состав команды, который выступит на чемпионате мира по футболу U20, передает НОК.
В список попали следующие спортсмены:
Отабек Боймуродов
Асрорбек Кенжаев
Эдем Неманов
Абдукодир Хусанов
Махмуд Махмаджонов
Сайдафзалхон Ахроров
Джахонгир Урозов
Абубакир Ашуров
Диер Ортикбоев
Иззатило Пулатов
Зафармурод Aбдурахматов
Бехруз Аскаров
Шерзод Эсанов
Шахзод Рахматуллаев
Шахзод Aкрамов
Нодирбек Абдураззаков
Аббосбек Файзуллаев
Умарали Рахмоналиев
Шахзод Нематжонов
Пулатхужа Холдорхонов
Рустам Турдимуродов
Напомним, чемпионат мира по футболу U20 будет проходить с 20 мая по 11 июня в Аргентине.
Всего в групповом этапе турнира примут участие молодежные сборные 24 стран. Узбекистан попал в группу А.
Всего в групповом этапе турнира примут участие молодежные сборные 24 стран. Узбекистан попал в группу А.
На первом этапе команда республики сразится с соперниками из Аргентины, Гватемалы и Новой Зеландии. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.