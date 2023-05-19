https://uz.sputniknews.ru/20230519/uzbekistan-torgovo-promyshlennaya-palata-tatarstan-shamil-ageyev-kazanforum-35106406.html

Площадка для инвестиций — председатель ТПП Татарстана об Узбекистане

Площадка для инвестиций — председатель ТПП Татарстана об Узбекистане

Об этом на полях KazanForum заявил председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев

2023-05-19T13:42+0500

2023-05-19T13:42+0500

2023-05-19T14:10+0500

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КАЗАНЬ, 19 мая — Sputnik. На проходящем в Казани экономическом форуме выступил председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев. В ходе выступления он, в частности, подчеркнул особые отношения с Узбекистаном и инвестиционные возможности, созданные в стране, сообщает корреспондент Sputnik.Кроме того, говорили об участии узбекистанцев в строительстве трассы Москва — Казань. Он также добавил, что сейчас главное — контакты между людьми. В этом отношении Узбекистан очень открыт.Напомним, третья по счету заправочная станция российской нефтяной компании "Татнефть" в Узбекистане открылась в Самарканде.На АЗС будут доступны бензин марок Аи-92, Аи- 95, Аи-98 и дизельное топливо производства нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко" (Татарстан)."Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. В 2019-м российская нефтяная компания открыла в Узбекистане две автозаправки в Ташкенте и Нурафшане (Ташкентская область).

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