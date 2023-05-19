https://uz.sputniknews.ru/20230519/uzbekistan-torgovo-promyshlennaya-palata-tatarstan-shamil-ageyev-kazanforum-35106406.html
Площадка для инвестиций — председатель ТПП Татарстана об Узбекистане
Площадка для инвестиций — председатель ТПП Татарстана об Узбекистане
Об этом на полях KazanForum заявил председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев
2023-05-19T13:42+0500
2023-05-19T13:42+0500
2023-05-19T14:10+0500
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КАЗАНЬ, 19 мая — Sputnik. На проходящем в Казани экономическом форуме выступил председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев. В ходе выступления он, в частности, подчеркнул особые отношения с Узбекистаном и инвестиционные возможности, созданные в стране, сообщает корреспондент Sputnik.Кроме того, говорили об участии узбекистанцев в строительстве трассы Москва — Казань. Он также добавил, что сейчас главное — контакты между людьми. В этом отношении Узбекистан очень открыт.Напомним, третья по счету заправочная станция российской нефтяной компании "Татнефть" в Узбекистане открылась в Самарканде.На АЗС будут доступны бензин марок Аи-92, Аи- 95, Аи-98 и дизельное топливо производства нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко" (Татарстан)."Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. В 2019-м российская нефтяная компания открыла в Узбекистане две автозаправки в Ташкенте и Нурафшане (Ташкентская область).
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Анна Желиховская
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Анна Желиховская
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg
узбекистан kazanforum казань татарстан председатель торгово-промышленная палата тпп шамиль агеев инвестиции ташкент татнефть рейсы
узбекистан kazanforum казань татарстан председатель торгово-промышленная палата тпп шамиль агеев инвестиции ташкент татнефть рейсы
Площадка для инвестиций — председатель ТПП Татарстана об Узбекистане
13:42 19.05.2023 (обновлено: 14:10 19.05.2023)
Анна Желиховская
Корреспондент
Об этом на полях KazanForum заявил председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана Шамиль Агеев.
КАЗАНЬ, 19 мая — Sputnik. На проходящем в Казани экономическом форуме выступил председатель Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев. В ходе выступления он, в частности, подчеркнул особые отношения с Узбекистаном и инвестиционные возможности, созданные в стране, сообщает корреспондент Sputnik.
"Узбекистан — площадка для инвестиций. Татарстан там уже открыл два технопарка, активно работает "Татнефть", рейсы между Казанью и Ташкентом загружены до предела. И самое главное — есть настрой на реальную работу", — подчеркнул Агеев.
Кроме того, говорили об участии узбекистанцев в строительстве трассы Москва — Казань.
"Так, впервые узбекские строители участвуют в строительстве трассы Москва — Казань. Уже сейчас у узбекистанцев хорошие контракты и объемы, т.е. они уже работают как строительные организации со своей техникой и людьми. Это новое направление в работе, поэтому цифры будут хорошие. Узбекистан — близкая нам по духу страна", — отметил Агеев.
Он также добавил, что сейчас главное — контакты между людьми. В этом отношении Узбекистан очень открыт.
Напомним
, третья по счету заправочная станция российской нефтяной компании "Татнефть" в Узбекистане открылась в Самарканде.
На АЗС будут доступны бензин марок Аи-92, Аи- 95, Аи-98 и дизельное топливо производства нефтеперерабатывающего комплекса "Танеко" (Татарстан).
"Татнефть" активно сотрудничает с узбекскими партнерами. В 2019-м российская нефтяная компания открыла в Узбекистане две автозаправки в Ташкенте и Нурафшане (Ташкентская область).