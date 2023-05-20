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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Чем опасны диеты: неочевидные причины проблем со здоровьем
Чем опасны диеты: неочевидные причины проблем со здоровьем
Врач: на низкий тонус мышц желудка могут указывать изжога, боль, отрыжка и тошнота
2023-05-20T08:00+0500
2023-05-20T08:00+0500
это интересно
зож
правильное питание
питание
здоровье
диета
мнение эксперта
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Переедание и наоборот — нехватка пищи, могут ослабить мышцы желудка, что приведет к целому ряду неприятных симптомов, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.По ее словам, в стенке желудка находится слой мышц, играющих важную роль в процессе пищеварения. Сокращения мышечных волокон обеспечивают механическую обработку пищи и ее перемещение в кишечник. Чтобы мышцы желудка были в тонусе, необходимо сбалансированное, регулярное питание без жесткого самоограничения или излишеств.Гастроэнтеролог перечислила признаки нарушения работы мышц желудка и рекомендовала, что делать при таких симптомах.Также она добавила, что "накачать" мышцы желудка какими-либо упражнениями невозможно, а при любых заболеваниях желудочно-кишечного тракта нужно обращаться к врачу.Ранее врач назвала симптомы при которых пора прекращать худеть и рассказала, за счет каких продуктов можно нормализовать состояние тех, кто излишне поторопился в погоне за стройностью.
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зож правильное питание питание здоровье диета мнение эксперта
зож правильное питание питание здоровье диета мнение эксперта

Чем опасны диеты: неочевидные причины проблем со здоровьем

08:00 20.05.2023
© unsplash.com/Louis HanselЧеловек, употребляющий пищу.
Человек, употребляющий пищу. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.05.2023
© unsplash.com/Louis Hansel
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Неправильное питание может привести к болям в животе, изжоге и другим неприятным симптомам, предупреждает врач.
Переедание и наоборот — нехватка пищи, могут ослабить мышцы желудка, что приведет к целому ряду неприятных симптомов, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.
По ее словам, в стенке желудка находится слой мышц, играющих важную роль в процессе пищеварения. Сокращения мышечных волокон обеспечивают механическую обработку пищи и ее перемещение в кишечник. Чтобы мышцы желудка были в тонусе, необходимо сбалансированное, регулярное питание без жесткого самоограничения или излишеств.
© © Depositphotos / bit245правильное питание
правильное питание - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
© © Depositphotos / bit245

"Бывают ситуации, когда стенки желудка теряют тонус, перистальтика (сокращение стенок желудка, — ред.) ослабевает — развивается гипотония. Она чаще возникает у истощенных и слишком худых людей, при неправильном, однообразном питании, а также при регулярном переедании, которое приводит к растяжению стенок желудка. Также существует редкое заболевание — атония желудка. Это внезапное ослабление тонуса мышц, вплоть до полного его отсутствия. Оно может возникнуть на фоне острого инфаркта миокарда, перитонита, пневмонии, после сложных операций", — объяснила Арзуманян.

© Depositphotos.com / CookelmaПолный мужчина у холодильника с бутербродом в руках
Полный мужчина у холодильника с бутербродом в руках - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
© Depositphotos.com / Cookelma
Гастроэнтеролог перечислила признаки нарушения работы мышц желудка и рекомендовала, что делать при таких симптомах.
"При этом возникает синдром быстрого насыщения, когда небольшая порция вызывает чувство переполнения желудка, изжогу, боль в эпигастрии, отрыжку, тошноту, рвоту, неприятный запах изо рта. В такой ситуации рекомендуется есть пять-шесть раз в день небольшими порциями, не более двух блюд в один прием. Не рекомендуется принимать твердую и жидкую пищу одновременно. Еда готовится на пару или тушится, предпочтение отдается супам-пюре, разваренным кашам, рубленому мясу птицы или кролика, — рассказала специалист.
© Pixabay / RitaEТыквенный суп
Тыквенный суп - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
© Pixabay / RitaE
© Depositphotos.com / TimolinaКаша гречневая в деревянной миске
Каша гречневая в деревянной миске - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2023
© Depositphotos.com / Timolina
Также она добавила, что "накачать" мышцы желудка какими-либо упражнениями невозможно, а при любых заболеваниях желудочно-кишечного тракта нужно обращаться к врачу.
Ранее врач назвала симптомы при которых пора прекращать худеть и рассказала, за счет каких продуктов можно нормализовать состояние тех, кто излишне поторопился в погоне за стройностью.
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