https://uz.sputniknews.ru/20230520/myshtsy-jeludok-tonus-norma-otkloneniya-vrach-rekomendatsii-35109634.html

Чем опасны диеты: неочевидные причины проблем со здоровьем

Чем опасны диеты: неочевидные причины проблем со здоровьем

Врач: на низкий тонус мышц желудка могут указывать изжога, боль, отрыжка и тошнота

2023-05-20T08:00+0500

2023-05-20T08:00+0500

2023-05-20T08:00+0500

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Переедание и наоборот — нехватка пищи, могут ослабить мышцы желудка, что приведет к целому ряду неприятных симптомов, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.По ее словам, в стенке желудка находится слой мышц, играющих важную роль в процессе пищеварения. Сокращения мышечных волокон обеспечивают механическую обработку пищи и ее перемещение в кишечник. Чтобы мышцы желудка были в тонусе, необходимо сбалансированное, регулярное питание без жесткого самоограничения или излишеств.Гастроэнтеролог перечислила признаки нарушения работы мышц желудка и рекомендовала, что делать при таких симптомах.Также она добавила, что "накачать" мышцы желудка какими-либо упражнениями невозможно, а при любых заболеваниях желудочно-кишечного тракта нужно обращаться к врачу.Ранее врач назвала симптомы при которых пора прекращать худеть и рассказала, за счет каких продуктов можно нормализовать состояние тех, кто излишне поторопился в погоне за стройностью.

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зож правильное питание питание здоровье диета мнение эксперта