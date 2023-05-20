https://uz.sputniknews.ru/20230520/tashkent-mirabadskiy-rayon-otklyuchenie-vody-35160097.html

На каких улицах Мирабадского района отключат горячую воду – адреса

На каких улицах Мирабадского района отключат горячую воду – адреса

Без воды останутся жилые дома, детсады и школы

2023-05-20T15:09+0500

2023-05-20T15:09+0500

2023-05-20T15:09+0500

общество

ташкент

узбекистан

отключение воды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/719/64/7196497_0:720:1367:1489_1920x0_80_0_0_0c560c4938de74a85922cd73d9b76f48.jpg

ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. На некоторых улицах Мирабадского района временно отключат горячую воду, передает столичный хокимият.Воды не будет с 9:00 22 мая по 20:00 23 мая по адресам: Миробод РУ-1, Нукус, 1-проезд Катта Миробод, 7-проезд Мироншох, улица Авлиёота, массив Госпитальный, Миробод-Госпитальный, Миробод, Катта Миробод, Авлиёота-Нукус, Афросиёб-Госпитальный, Хонзодабегим, Ойбек, Туркестанская, А. Темур, 1-тупик Нукус, Истикбол, ул. Шахрисабз, Т. Шевченко, Фидокор, Афросиёб, Чимкентская, Буюк Турон, Кичик Бешёгоч, Г. Алиева, Яккка Чинор, Бухоро, Матбуотчилар, Зарафшон, И. Каримов.Причиной отключения станет ремонт на Ташкентской ТЭЦ. Всего без воды останутся 388 потребителей, включая 268 домов, 5 детских садов, 4 школы и прочие.Ранее Sputnik писал, почему в Ташкенте перекрыли одну из центральных улиц.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество ташкент мирабадский район отключение воды отключение горячей воды