На каких улицах Мирабадского района отключат горячую воду – адреса
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Без воды останутся 5 детсадов, 4 школы и еще 268 домой – всего 388 зданий.
ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. На некоторых улицах Мирабадского района временно отключат горячую воду, передает столичный хокимият.
Воды не будет с 9:00 22 мая по 20:00 23 мая по адресам: Миробод РУ-1, Нукус, 1-проезд Катта Миробод, 7-проезд Мироншох, улица Авлиёота, массив Госпитальный, Миробод-Госпитальный, Миробод, Катта Миробод, Авлиёота-Нукус, Афросиёб-Госпитальный, Хонзодабегим, Ойбек, Туркестанская, А. Темур, 1-тупик Нукус, Истикбол, ул. Шахрисабз, Т. Шевченко, Фидокор, Афросиёб, Чимкентская, Буюк Турон, Кичик Бешёгоч, Г. Алиева, Яккка Чинор, Бухоро, Матбуотчилар, Зарафшон, И. Каримов.
Причиной отключения станет ремонт на Ташкентской ТЭЦ. Всего без воды останутся 388 потребителей, включая 268 домов, 5 детских садов, 4 школы и прочие.
Ранее Sputnik писал, почему в Ташкенте перекрыли одну из центральных улиц.