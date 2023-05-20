https://uz.sputniknews.ru/20230520/tashkent-perekrytie-ulitsa-amira-temura-prichina-35158842.html

В Ташкенте перекрыли одну из центральных улиц – причина

В Ташкенте перекрыли одну из центральных улиц – причина

Улицу перекрыли для движения транспорта.

2023-05-20T12:59+0500

2023-05-20T12:59+0500

2023-05-20T13:01+0500

общество

ташкент

хокимият ташкента

улица

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ТАШКЕНТ, 20 мая – Sputnik. В Ташкенте ограничили движение автомобилей на улице Амира Темура, передает хокимият столицы.Авто не могут ездить по отрезку от пересечения проспекта Амира Темура с улицей Шахрисабз до пересечения с улицей Алишера Навои.Причиной ограничения стало строительство новой электросети по проспекту Амира Темура.Напомним, в Ташкенте продолжается обновление и модернизация электрических сетей. Работы проводят для обеспечения непрерывной и стабильной работы электроснабжения.Ранее Sputnik писал о перекрытии одной полосы дороги на улице Амира Темура.

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