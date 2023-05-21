https://uz.sputniknews.ru/20230521/chay-napitok-polza-kolichestvo-rekomendatsii-ekspert-35172384.html

Сколько чая в день можно пить без вреда

Сколько чая в день можно пить без вреда

21 мая отмечается Международный день чая. Это отличный повод собраться всей семьей за чашечкой чая и насладиться ароматным напитком с пользой для организма.

2023-05-21T22:00+0500

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В чае много различных микроэлементов, но этот напиток будет приносить организму пользу, если выпивать не более четырех чашек в день, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, чрезмерное употребление чая может привести к бессоннице и повысить возбудимость, из-за содержащегося в нем кофеина. К тому же, напиток обладает мочегонным эффектом, а значит выводит воду из организма.Вместе с тем, он указал, что одно лишь употребление чая не является профилактикой заболеваний.Также эксперт посоветовал правильно заваривать чай, чтобы сохранить его полезные свойства. Для черного чая нужна вода с температурой почти 100 градусов, а зеленый чай заваривают при 60-80. При этом, остывший напиток теряет свои полезные свойства.Также он уточнил, что это не касается повторного использования пакетированного чая. Чайные пакетики можно заваривать только один раз.Чай, входит в ТОП-6 напитков, которые лучше всего утоляют жажду .

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чай напиток полезные свойства мнение эксперта зож здоровье