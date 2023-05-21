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https://uz.sputniknews.ru/20230521/chay-napitok-polza-kolichestvo-rekomendatsii-ekspert-35172384.html
Сколько чая в день можно пить без вреда
Сколько чая в день можно пить без вреда
21 мая отмечается Международный день чая. Это отличный повод собраться всей семьей за чашечкой чая и насладиться ароматным напитком с пользой для организма.
2023-05-21T22:00+0500
2023-05-21T22:00+0500
это интересно
чай
напиток
полезные свойства
мнение эксперта
зож
здоровье
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В чае много различных микроэлементов, но этот напиток будет приносить организму пользу, если выпивать не более четырех чашек в день, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, чрезмерное употребление чая может привести к бессоннице и повысить возбудимость, из-за содержащегося в нем кофеина. К тому же, напиток обладает мочегонным эффектом, а значит выводит воду из организма.Вместе с тем, он указал, что одно лишь употребление чая не является профилактикой заболеваний.Также эксперт посоветовал правильно заваривать чай, чтобы сохранить его полезные свойства. Для черного чая нужна вода с температурой почти 100 градусов, а зеленый чай заваривают при 60-80. При этом, остывший напиток теряет свои полезные свойства.Также он уточнил, что это не касается повторного использования пакетированного чая. Чайные пакетики можно заваривать только один раз.Чай, входит в ТОП-6 напитков, которые лучше всего утоляют жажду .
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чай напиток полезные свойства мнение эксперта зож здоровье
чай напиток полезные свойства мнение эксперта зож здоровье

Сколько чая в день можно пить без вреда

22:00 21.05.2023
© Pexels/Vlada Karpovichчай
чай - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2023
© Pexels/Vlada Karpovich
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21 мая отмечается Международный день чая. Это отличный повод собраться всей семьей за чашечкой ароматного напитка и насладиться им с пользой для организма.
В чае много различных микроэлементов, но этот напиток будет приносить организму пользу, если выпивать не более четырех чашек в день, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
Об этом сообщает РИА Новости.
© Sputnik / Мария НауменкоДевушка с пиалой чая
Найти кафе в Узбекистане, где заваривают листовой чай – большая удача - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2023
Девушка с пиалой чая
© Sputnik / Мария Науменко
"В умеренных дозах чай очень полезен, потому как содержит в себе танины, которые являются мощными антиоксидантами. Но если пить слишком много чая, то танин мешает усваиваться железу. Чтобы чай приносил организму только пользу оптимально употреблять 3-4 чашки в день и не заменять им воду", — объяснил эксперт.
© Pexels / Son Tung TranЗеленый чай
Зеленый чай - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2023
Зеленый чай
© Pexels / Son Tung Tran
По его словам, чрезмерное употребление чая может привести к бессоннице и повысить возбудимость, из-за содержащегося в нем кофеина. К тому же, напиток обладает мочегонным эффектом, а значит выводит воду из организма.

"Листья чая содержат в себе много различных микроэлементов – это и антиоксиданты, и витамины, и минералы. Все эти вещества нужны нашему организму, а значит приносят пользу. Например, полифенолы, помогают предупредить развитие атеросклероза, сахарного диабета и гипертонической болезни", — добавил Тяжельников.

Вместе с тем, он указал, что одно лишь употребление чая не является профилактикой заболеваний.
Также эксперт посоветовал правильно заваривать чай, чтобы сохранить его полезные свойства. Для черного чая нужна вода с температурой почти 100 градусов, а зеленый чай заваривают при 60-80. При этом, остывший напиток теряет свои полезные свойства.
"Повторное заваривание листовой заварки допускается: черный чай можно без вреда для здоровья заварить дважды, зеленый — три-четыре раза”, — пояснил специалист.
© Sputnik/Виктор ТолочкоЧай и металлическая кружка (фото носит иллюстративный характер)
Чай и металлическая кружка (фото носит иллюстративный характер) - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2023
Чай и металлическая кружка (фото носит иллюстративный характер)
© Sputnik/Виктор Толочко
Также он уточнил, что это не касается повторного использования пакетированного чая. Чайные пакетики можно заваривать только один раз.
Чай, входит в ТОП-6 напитков, которые лучше всего утоляют жажду .
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