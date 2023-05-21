https://uz.sputniknews.ru/20230521/g7-politika-mnenie-ekperta-35167852.html

"Большая семерка" вляпалась в историю

"Большая семерка" вляпалась в историю

Поставки военной помощи Украине — едва ли не главная тема саммита

2023-05-21T09:15+0500

2023-05-21T09:15+0500

2023-05-21T09:15+0500

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Евроатлантический союз в его малом по численности, но концентрированном идеологически составе собрался в Хиросиме. Официальная программа, возложение венков к монументу памяти жертв американской атомной бомбардировки — в присутствии американского лидера, который, как сообщается, "не собирается извиняться за случившееся", остов купола на почти уничтоженном здании (участники впервые в своей жизни увидели так близко настоящие военные разрушения, и нет, это не голливудские стрелялки), протокольная серьезность.В городе, где от взрыва ядерной бомбы погибли мгновенно больше сотни тысяч мирных жителей, евроатлантический союз в узком составе будет решать, как сильно можно еще крутануть рычаг эскалации геополитического кризиса на континенте ради "торжества свободы и демократии". Почти все участники собрания родились после войны, в странах (кроме принимающего нынешнюю встречу японского премьера и, разумеется, канцлера Германии), где война практически не оставила следов. Ни в народной памяти. Ни в истории. Так, где-то что-то происходило, далеко в России, а потом нас освободили американцы и англичане.Военные действия, боевые столкновения, фронты, фланги — для всех них нечто бесконечно далекое и, самое главное, абсолютно чужое. Собрать сильных (или кажущихся сильными) своих, чтобы чужие боялись. Бывшие колониальные империи (и их осколки), поднявшиеся экономически в том числе за счет работорговли, намерены, кстати, еще поговорить и о правах человека. И об "неоимперских амбициях" России. Но это, скорее всего, будет под занавес высокого собрания. В Москве лаконично проронили: "Недоумки. Зря они рассчитывают на тот эффект, ради которого стараются".Этой фразой — про зряшность усилий и недостижимость поставленной цели — можно определить всю повестку заседания "лидеров свободного мира". Хотя средства вбухиваются миллиардные, хотя цифры военных поставок уже с тремя, а то и четырьмя нулями, все равно пока ничего не удается. Разрушить Россию изнутри не получилось. Стереть ее международное влияние не вышло. Это не значит, что попыток больше не будет, но это говорит о том, что все предыдущие окончились неудачами.Да, понятно, почему пригласили участвовать Индию. А также Бразилию и Индонезию. В той схеме, которой до сих пор оперируют неоколониалисты, эти страны относятся к так называемому Большому Югу. С Россией там отношений не разорвали, санкции против нее не ввели, да и иных рестрикций не ожидается. Европоцентричный и вестернизированный мир с таким положением дел смириться не может. Поэтому, конечно, украинская тема звучит, но это тактика. А стратегия — вновь затеять передел планеты по своим правилам, по которым несколько миллиардов человек жить уже не хотят. И не будут.Когда вводили санкции против России, стало понятно, что западный истеблишмент не в курсе европейской геологии и запасов природных ресурсов.Когда нумерация пакетов ограничений стала двузначной, мы обнаружили, что они не знают географии.Когда сейчас пытаются надавить на Китай и на Индию, уже ни для кого не секрет, что и по истории там двоечники. Ведь даже если сложить все вехи развития европейских государств (не говоря про США и Канаду), то все равно результат получится меньший, чем многотысячелетняя история даже не государств, а цивилизаций. И индийской, и китайской.Популярное в начале нулевых политологическое "столкновение цивилизаций" из термина стало явью. Сражение идет не за экономику и даже не за политику. Сражаться приходится за цивилизационные ценности. Собственные. А не навязанные и проданные, завернутые в красивую бумажку, за мелкие деньги.Заворачивали люди опытные, знающие все о технологии всучить стеклянные бусы в обмен на землю или на фамильные ордена и медали, полученные за ратные подвиги. Главное, что этот опыт обесценивания прошлого у нас тоже имеется, мы там были, но вовремя вспомнили, кто мы и откуда. Сейчас нас пытаются за этот побег — на самом деле возвращение к самим себе — наказать.Резвый западный ВПК аж вспотел в ожидании будущих прибылей. То, что в звоне монет никто не слышит эхо грядущей войны, для главных тамошних решальщиков значения не имеет. Все заточено, чтобы Россия проиграла в противостоянии.Ведь тот самый вопрос, который Владимир Путин задал на пресс-конференции во время визита Макрона, обращаясь к прессе и заметив, что не Россия расширялась, а НАТО подходила к ее границам — "Хочу и вас спросить: вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет", — тогда звучал как предупреждение.Спустя 15 месяцев в Хиросиме однозначно ответили, что да, они хотят воевать с Россией.И какие бы красивые коммюнике ни были выпущены по итогам встречи, очевидно, что этот саммит, столь желающий нам поражения на поле боя, в историю не войдет, а вляпается.

https://uz.sputniknews.ru/20230520/g7-kitay-rossiya-ukraina-politika-konflikt-35161792.html

https://uz.sputniknews.ru/20230520/ssha-rossiya-kitay-politika-mnenie-eksperta-35159650.html

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