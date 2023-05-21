https://uz.sputniknews.ru/20230521/italiya-venetsiya-biyennalye-2023-uzbekistan-pavilon-otkrytiye-saida-mirziyoyeva-35172893.html
В Венеции открыли Национальный павильон Узбекистана
В Венеции открыли Национальный павильон Узбекистана
Экспозиция рассказывает о традиционных ремёслах и истории создания защитных крепостей.
2023-05-21T13:20+0500
2023-05-21T13:20+0500
2023-05-21T13:20+0500
узбекистан
участие
италия
венеция
биеннале
архитектурное наследие
ремесленники
история
культура
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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. На 18-й Венецианской архитектурной биеннале открыли Национальный павильон Узбекистана, сообщается в Telegram-канале главы сектора по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саиды Мирзиёевой.Комиссар павильона — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, кураторы — архитекторы Studio KO.Выставка открыта с 20 мая до 26 ноября 2023 года.Национальный павильон Узбекистана располагается в Венецианском Арсенале, одной из главных исторических достопримечательностей города.Ранее мы писали о том, что Узбекистан представил 17 уникальных экспонатов на первой биеннале исламского искусства в Джидде (Саудовской Аравии).
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узбекистан италия участие венеция биеннале архитектурное наследие ремесленники история культура
узбекистан италия участие венеция биеннале архитектурное наследие ремесленники история культура
В Венеции открыли Национальный павильон Узбекистана
Экспозиция рассказывает о традиционных ремёслах и истории создания защитных крепостей.
ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik.
На 18-й Венецианской архитектурной биеннале открыли Национальный павильон Узбекистана, сообщается в Telegram-канале
главы сектора по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саиды Мирзиёевой.
“Посетители павильона смогут оценить богатое и разнообразное культурное наследие нашей страны, которое в этот раз будет представлено традиционными ремёслами и историей создания защитных крепостей — символом стойкости и силы нашего народа, а также свидетельством долгой и многогранной его истории”, — говорится в сообщении.
Комиссар павильона — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, кураторы — архитекторы Studio KO.
Выставка открыта с 20 мая до 26 ноября 2023 года.
Национальный павильон Узбекистана располагается в Венецианском Арсенале, одной из главных исторических достопримечательностей города.
Ранее мы писали о том, что Узбекистан представил 17 уникальных экспонатов
на первой биеннале исламского искусства в Джидде (Саудовской Аравии).