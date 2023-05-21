https://uz.sputniknews.ru/20230521/italiya-venetsiya-biyennalye-2023-uzbekistan-pavilon-otkrytiye-saida-mirziyoyeva-35172893.html

В Венеции открыли Национальный павильон Узбекистана

В Венеции открыли Национальный павильон Узбекистана

Экспозиция рассказывает о традиционных ремёслах и истории создания защитных крепостей.

2023-05-21T13:20+0500

2023-05-21T13:20+0500

2023-05-21T13:20+0500

узбекистан

участие

италия

венеция

биеннале

архитектурное наследие

ремесленники

история

культура

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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. На 18-й Венецианской архитектурной биеннале открыли Национальный павильон Узбекистана, сообщается в Telegram-канале главы сектора по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата Администрации президента Саиды Мирзиёевой.Комиссар павильона — Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, кураторы — архитекторы Studio KO.Выставка открыта с 20 мая до 26 ноября 2023 года.Национальный павильон Узбекистана располагается в Венецианском Арсенале, одной из главных исторических достопримечательностей города.Ранее мы писали о том, что Узбекистан представил 17 уникальных экспонатов на первой биеннале исламского искусства в Джидде (Саудовской Аравии).

узбекистан

италия

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