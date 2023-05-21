https://uz.sputniknews.ru/20230521/kazaxstan-avariya-trassa-gibel-grajdanye-uzbekistan-35168237.html
Граждане Узбекистана погибли в ДТП в Казахстане
Граждане Узбекистана погибли в ДТП в Казахстане
Причина трагедии — столкновение автомобиля Toyota Ipsum и КамАЗа на трассе в западной части республики.
2023-05-21T08:50+0500
2023-05-21T08:50+0500
2023-05-21T08:50+0500
казахстан
автотрасса
авария
дтп
столкновение
граждане узбекистана
гибель
общество
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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Накануне, на 133-м км трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу в Казахстане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Ipsum и КамАЗа, сообщает Polisia.kz.В результате столкновения загорелся автомобиль Toyota, погибли водитель и три пассажира. Ещё двух пассажиров доставили в больницу с различными телесными повреждениями.Напомним, что 16 мая 2023 года из-за лобового столкновения двух иномарок, два гражданина Узбекистана погибли в ДТП в Актюбинской области Казахстана. Шесть человек госпитализировали.
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казахстан автотрасса авария дтп столкновение граждане узбекистана гибель общество
казахстан автотрасса авария дтп столкновение граждане узбекистана гибель общество
Граждане Узбекистана погибли в ДТП в Казахстане
Причина трагедии — столкновение автомобиля Toyota Ipsum и КамАЗа на трассе в западной части республики.
ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik.
Накануне, на 133-м км трассы Доссор-Кульсары-Бейнеу в Казахстане произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota Ipsum и КамАЗа, сообщает Polisia.kz.
В результате столкновения загорелся автомобиль Toyota, погибли водитель и три пассажира. Ещё двух пассажиров доставили в больницу с различными телесными повреждениями.
"Ведётся работа по установлению личности погибших. Пока известно только, что они являются гражданами Узбекистана. На водителя авто Toyota с начала года составлено 10 протоколов. Известно, что 8 протоколов за превышение скорости и два за не пристёгнутый ремень безопасности", — рассказал командир роты патрульной полиции при ДП Атырауской области Адильбек Шахметов.
Напомним, что 16 мая 2023 года из-за лобового столкновения двух иномарок, два гражданина Узбекистана погибли в ДТП
в Актюбинской области Казахстана. Шесть человек госпитализировали.