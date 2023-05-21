https://uz.sputniknews.ru/20230521/mejdunarodnyy-festival-svety-namangan-shou-platya-floristika-print-35180673.html

Улицы Намангана заполнили девушки в цветочных платьях — фото

Улицы Намангана заполнили девушки в цветочных платьях — фото

Флористические мотивы украшают наряды, которые демонстрируют на Международном фестивале цветов.

2023-05-21T17:23+0500

2023-05-21T17:23+0500

2023-05-21T17:23+0500

узбекистан

наманган

фестиваль

цветы

культура

фото

платья

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/15/35178262_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_566300d6a519557f6979d0439857ed32.jpg

НАМАНГАН, 21 мая – Sputnik. Платья и костюмы, выполненные из национальных тканей — шёлка, атласа, адраса, расшитые и украшенные цветами и растительными орнаментами представили на 62-м Международном фестивале цветов в Намангане, сообщает корреспондент Sputnik.“Fashion street shou” прошло на центральных улицах города.Церемония открытия 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане состоялась в парке культуры и отдыха имени Бабура.В нем участвуют гости из 52 стран, в том числе из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана.Программа фестиваля включает международные ярмарки ремесел, шоу — лазерное и дронов, выступления областного музыкально-драматического театра, концертные программы.Ранее мы рассказали об автопараде, с которого начался праздник в Намангане.

узбекистан

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Достонбек Рахматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

Достонбек Рахматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Достонбек Рахматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

узбекистан наманган фестиваль цветы культура платья фото