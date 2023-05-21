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https://uz.sputniknews.ru/20230521/mejdunarodnyy-festival-svety-namangan-shou-platya-floristika-print-35180673.html
Улицы Намангана заполнили девушки в цветочных платьях — фото
Улицы Намангана заполнили девушки в цветочных платьях — фото
Флористические мотивы украшают наряды, которые демонстрируют на Международном фестивале цветов.
2023-05-21T17:23+0500
2023-05-21T17:23+0500
узбекистан
наманган
фестиваль
цветы
культура
фото
платья
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НАМАНГАН, 21 мая – Sputnik. Платья и костюмы, выполненные из национальных тканей — шёлка, атласа, адраса, расшитые и украшенные цветами и растительными орнаментами представили на 62-м Международном фестивале цветов в Намангане, сообщает корреспондент Sputnik.“Fashion street shou” прошло на центральных улицах города.Церемония открытия 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане состоялась в парке культуры и отдыха имени Бабура.В нем участвуют гости из 52 стран, в том числе из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана.Программа фестиваля включает международные ярмарки ремесел, шоу — лазерное и дронов, выступления областного музыкально-драматического театра, концертные программы.Ранее мы рассказали об автопараде, с которого начался праздник в Намангане.
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Достонбек Рахматуллаев
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узбекистан наманган фестиваль цветы культура платья фото
узбекистан наманган фестиваль цветы культура платья фото

Улицы Намангана заполнили девушки в цветочных платьях — фото

17:23 21.05.2023
© Достонбек Раҳматуллаев/SputnikЦветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане
Цветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2023
© Достонбек Раҳматуллаев/Sputnik
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Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
Все материалы
Флористические мотивы украшают наряды, которые демонстрируют на Международном фестивале цветов.
НАМАНГАН, 21 мая – Sputnik. Платья и костюмы, выполненные из национальных тканей — шёлка, атласа, адраса, расшитые и украшенные цветами и растительными орнаментами представили на 62-м Международном фестивале цветов в Намангане, сообщает корреспондент Sputnik.
© Достонбек Раҳматуллаев/SputnikЦветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане
Цветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2023
Цветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане
© Достонбек Раҳматуллаев/Sputnik
© Достонбек Раҳматуллаев/SputnikЦветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане
Цветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2023
Цветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане
© Достонбек Раҳматуллаев/Sputnik
© Достонбек Раҳматуллаев/SputnikЦветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане
Цветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2023
Цветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане
© Достонбек Раҳматуллаев/Sputnik
© Достонбек Раҳматуллаев/SputnikЦветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане
Цветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2023
Цветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане
© Достонбек Раҳматуллаев/Sputnik
© Достонбек Раҳматуллаев/SputnikЦветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане
Цветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2023
Цветочные платья были представлены на Фестивале цветов в Намангане
© Достонбек Раҳматуллаев/Sputnik
“Fashion street shou” прошло на центральных улицах города.
Церемония открытия 62-го Международного фестиваля цветов в Намангане состоялась в парке культуры и отдыха имени Бабура.
В нем участвуют гости из 52 стран, в том числе из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Азербайджана.
Программа фестиваля включает международные ярмарки ремесел, шоу — лазерное и дронов, выступления областного музыкально-драматического театра, концертные программы.
Ранее мы рассказали об автопараде, с которого начался праздник в Намангане.
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