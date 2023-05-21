https://uz.sputniknews.ru/20230521/namangan-festival-svety-start-avtoparad-foto-video-35169889.html
В Намангане стартовал фестиваль цветов — фото, видео
В Намангане стартовал фестиваль цветов — фото, видео
Праздник начался с автомобильного парада. Более 200 автомобилей украсили цветочными композициями и орнаментами.
2023-05-21T11:18+0500
2023-05-21T11:18+0500
2023-05-21T11:19+0500
узбекистан
наманган
фестиваль
цветы
культура
автомобили
парад
видео
фото
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НАМАНГАН, 21 мая – Sputnik. 62-ой Международный фестиваль цветов в Намангане начался с автопарада, сообщает корреспондент Sputnik.По трехкилометровому участку дороги — от международного аэропорта Намангана до парка культуры и отдыха им. Бабура движется колонна из более 200 легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов, украшенных около 30 тыс. видов цветов.Посмотреть на это шоу приехали иностранные гости и туристы из 52 стран.Фестиваль пройдет с 21 мая по 21 июня 2023 года.Подготовка к Международному фестивалю цветов в Намангане началась за месяц. Ранее мы рассказывали о том, как ее ведут и какие мероприятия планируют в рамках праздника.
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Достонбек Рахматуллаев
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MIA „Rosiya Segodnya“
Достонбек Рахматуллаев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg
узбекистан наманган фестиваль цветы культура автомобили парад видео фото
узбекистан наманган фестиваль цветы культура автомобили парад видео фото
В Намангане стартовал фестиваль цветов — фото, видео
11:18 21.05.2023 (обновлено: 11:19 21.05.2023)
Достонбек Рахматуллаев
Корреспондент
Праздник начался с автомобильного парада. Более 200 автомобилей украсили цветочными композициями и орнаментами.
НАМАНГАН, 21 мая – Sputnik. 62-ой Международный фестиваль цветов в Намангане начался с автопарада, сообщает корреспондент Sputnik.
По трехкилометровому участку дороги — от международного аэропорта Намангана до парка культуры и отдыха им. Бабура движется колонна из более 200 легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов, украшенных около 30 тыс. видов цветов.
Посмотреть на это шоу приехали иностранные гости и туристы из 52 стран.
Фестиваль пройдет с 21 мая по 21 июня 2023 года.
Подготовка к Международному фестивалю цветов в Намангане началась за месяц. Ранее мы рассказывали
о том, как ее ведут и какие мероприятия планируют в рамках праздника.