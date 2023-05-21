https://uz.sputniknews.ru/20230521/namangan-festival-svety-start-avtoparad-foto-video-35169889.html

В Намангане стартовал фестиваль цветов — фото, видео

В Намангане стартовал фестиваль цветов — фото, видео

Праздник начался с автомобильного парада. Более 200 автомобилей украсили цветочными композициями и орнаментами.

2023-05-21T11:18+0500

2023-05-21T11:18+0500

2023-05-21T11:19+0500

узбекистан

наманган

фестиваль

цветы

культура

автомобили

парад

видео

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/15/35169975_0:193:1280:913_1920x0_80_0_0_9ff355066fc7243b7b90c9d262680f58.jpg

НАМАНГАН, 21 мая – Sputnik. 62-ой Международный фестиваль цветов в Намангане начался с автопарада, сообщает корреспондент Sputnik.По трехкилометровому участку дороги — от международного аэропорта Намангана до парка культуры и отдыха им. Бабура движется колонна из более 200 легковых, грузовых автомобилей и мотоциклов, украшенных около 30 тыс. видов цветов.Посмотреть на это шоу приехали иностранные гости и туристы из 52 стран.Фестиваль пройдет с 21 мая по 21 июня 2023 года.Подготовка к Международному фестивалю цветов в Намангане началась за месяц. Ранее мы рассказывали о том, как ее ведут и какие мероприятия планируют в рамках праздника.

узбекистан

наманган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Достонбек Рахматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

Достонбек Рахматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Достонбек Рахматуллаев https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34374677_207:199:686:678_100x100_80_0_0_0ebbda2f233e2b8e368e45219324be77.jpg

узбекистан наманган фестиваль цветы культура автомобили парад видео фото