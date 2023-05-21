https://uz.sputniknews.ru/20230521/prezident-zelenskiy-priznaniye-artemovsk-poterya-35172038.html
Зеленский подтвердил потерю Артемовска
Зеленский подтвердил потерю Артемовска
СМИ: глава Украины констатировал, что ВСУ больше не контролируют Артемовск.
2023-05-21T12:17+0500
2023-05-21T12:17+0500
2023-05-21T13:24+0500
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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск, передает агентство Рейтер.Такое заявление украинский лидер сделал в японской Хиросиме, где проходит саммит стран ‘’Большой семерки” (G7), отвечая на вопрос журналистов о том, находится ли Артемовск в настоящее время под контролем украинских военных.Прошедшей ночью Минобороны РФ заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера", при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. По словам основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, последний участок, так называемой многоэтажки-самолета, взяли под контроль накануне к полудню.С освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие, поздравил Владимир Путин.Артемовск находится на территории ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.Ранее Sputnik рассказывал о том, что выпросил Зеленский на Западе для "контрнаступления" ВСУ.
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владимир зеленский президент украина всу саммит япония хиросима g7 заявление в мире
владимир зеленский президент украина всу саммит япония хиросима g7 заявление в мире
Зеленский подтвердил потерю Артемовска
12:17 21.05.2023 (обновлено: 13:24 21.05.2023)
СМИ: глава Украины констатировал, что ВСУ больше не контролируют Артемовск.
ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ потеряли Артемовск, передает агентство Рейтер.
Такое заявление украинский лидер сделал в японской Хиросиме, где проходит саммит стран ‘’Большой семерки” (G7), отвечая на вопрос журналистов о том, находится ли Артемовск в настоящее время под контролем украинских военных.
"Я думаю, нет. Сегодня он остается лишь в наших сердцах", — сказал Зеленский.
Прошедшей ночью Минобороны РФ заявило, что освобождение Артемовска завершилось в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера", при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки российских войск. По словам основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, последний участок, так называемой многоэтажки-самолета, взяли под контроль накануне к полудню.
С освобождением города всех бойцов, принимавших в этом участие, поздравил Владимир Путин.
Артемовск находится на территории ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За город многие месяцы шли ожесточенные бои.