https://uz.sputniknews.ru/20230521/uzauto-motors-uvelicheniye-obem-proizvodstvo-xorezm-chevrolet-damas-labo-35169513.html

UzAuto Motors наращивает объемы производства Chevrolet Damas и Labo в Хорезмской области

UzAuto Motors наращивает объемы производства Chevrolet Damas и Labo в Хорезмской области

Цель — ускорить сроки поставок данных востребованных моделей. Ранее такую задачу поставил Шавкат Мирзиёев.

2023-05-21T10:22+0500

2023-05-21T10:22+0500

2023-05-21T10:22+0500

узбекистан

хорезмская область

uzauto motors

производство

автомобили

chevrolet

экономика

общество

шавкат мирзиёев

поставки

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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Программа, которую реализует UzAuto Motors позволит поэтапно увеличить объемы производства автомобилей Chevrolet Damas и Labo до 150 тыс. единиц в год, сообщает пресс-служба компании.В свою очередь, это повлияет и на сроки их поставки.Поэтапное повышение производственной мощности завода с 2016 года позволило нарастить объемы производства почти в 5 раз. Оптимизация и модернизация производства к 2022 году увеличили объем продукции, выпускаемой Хорезмским филиалом “UzAuto Motors” до более чем 93 000 единиц автомобилей (почти на 30% больше, чем в 2021 году), говорится в сообщении.Кроме того, в городе Питнак Хорезмской области в 2021 году запустили новый прессовой цех. Производство, расположенное на территории более 1 га, при выходе на максимальную мощность, позволит из 12 тыс. тонн листового металла ежегодно изготавливать до 7 млн. единиц различных штамповочных кузовных частей для моделей Damas и Labo.Меры, принятые по локализации некоторых компонентов, а также их деконтентингу (замене комплектующих более доступными по цене) позволят нарастить объемы производства, сокращая импортную составляющую.Напомним, что задачу увеличить объемы производства автомобилей марки Damas и Labo с привлечением инвестиций в размере $20 млн поставил президент на совещании в Хорезме. В результате создадут 300 новых рабочих мест.

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