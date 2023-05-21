https://uz.sputniknews.ru/20230521/uzauto-motors-uvelicheniye-obem-proizvodstvo-xorezm-chevrolet-damas-labo-35169513.html
UzAuto Motors наращивает объемы производства Chevrolet Damas и Labo в Хорезмской области
UzAuto Motors наращивает объемы производства Chevrolet Damas и Labo в Хорезмской области
Цель — ускорить сроки поставок данных востребованных моделей. Ранее такую задачу поставил Шавкат Мирзиёев.
2023-05-21T10:22+0500
2023-05-21T10:22+0500
2023-05-21T10:22+0500
узбекистан
хорезмская область
uzauto motors
производство
автомобили
chevrolet
экономика
общество
шавкат мирзиёев
поставки
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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. Программа, которую реализует UzAuto Motors позволит поэтапно увеличить объемы производства автомобилей Chevrolet Damas и Labo до 150 тыс. единиц в год, сообщает пресс-служба компании.В свою очередь, это повлияет и на сроки их поставки.Поэтапное повышение производственной мощности завода с 2016 года позволило нарастить объемы производства почти в 5 раз. Оптимизация и модернизация производства к 2022 году увеличили объем продукции, выпускаемой Хорезмским филиалом “UzAuto Motors” до более чем 93 000 единиц автомобилей (почти на 30% больше, чем в 2021 году), говорится в сообщении.Кроме того, в городе Питнак Хорезмской области в 2021 году запустили новый прессовой цех. Производство, расположенное на территории более 1 га, при выходе на максимальную мощность, позволит из 12 тыс. тонн листового металла ежегодно изготавливать до 7 млн. единиц различных штамповочных кузовных частей для моделей Damas и Labo.Меры, принятые по локализации некоторых компонентов, а также их деконтентингу (замене комплектующих более доступными по цене) позволят нарастить объемы производства, сокращая импортную составляющую.Напомним, что задачу увеличить объемы производства автомобилей марки Damas и Labo с привлечением инвестиций в размере $20 млн поставил президент на совещании в Хорезме. В результате создадут 300 новых рабочих мест.
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узбекистан хорезмская область uzauto motors модернизация chevrolet экономика общество автомобили поставки шавкат мирзиёев
узбекистан хорезмская область uzauto motors модернизация chevrolet экономика общество автомобили поставки шавкат мирзиёев
UzAuto Motors наращивает объемы производства Chevrolet Damas и Labo в Хорезмской области
Цель — ускорить сроки поставок данных востребованных моделей. Ранее такую задачу поставил Шавкат Мирзиёев.
ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik
. Программа, которую реализует UzAuto Motors позволит поэтапно увеличить объемы производства автомобилей Chevrolet Damas и Labo до 150 тыс. единиц в год, сообщает пресс-служба
компании.
В свою очередь, это повлияет и на сроки их поставки.
Поэтапное повышение производственной мощности завода с 2016 года позволило нарастить объемы производства почти в 5 раз. Оптимизация и модернизация производства к 2022 году увеличили объем продукции, выпускаемой Хорезмским филиалом “UzAuto Motors” до более чем 93 000 единиц автомобилей (почти на 30% больше, чем в 2021 году), говорится в сообщении.
Кроме того, в городе Питнак Хорезмской области в 2021 году запустили новый прессовой цех. Производство, расположенное на территории более 1 га, при выходе на максимальную мощность, позволит из 12 тыс. тонн листового металла ежегодно изготавливать до 7 млн. единиц различных штамповочных кузовных частей для моделей Damas и Labo.
Меры, принятые по локализации некоторых компонентов, а также их деконтентингу (замене комплектующих более доступными по цене) позволят нарастить объемы производства, сокращая импортную составляющую.
Напомним, что задачу увеличить объемы производства автомобилей марки Damas и Labo с привлечением инвестиций в размере $20 млн поставил президент на совещании
в Хорезме. В результате создадут 300 новых рабочих мест.