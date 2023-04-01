https://uz.sputniknews.ru/20230401/v-uzbekistane-uvelichat-proizvodstvo-avto-damas-i-labo-33437707.html

Узбекистан увеличит производство авто "Damas" и "Labo"

Узбекистан увеличит производство авто "Damas" и "Labo"

Наращивание производства создаст рабочие места для народа.

2023-04-01T13:38+0500

2023-04-01T13:38+0500

2023-04-01T13:44+0500

общество

узбекистан

производство

автомобиль

рабочие места

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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Республика намерена увеличить объемы производства автомобилей "Damas" и "Labo", заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв на совещании в Хорезме. Об этом сообщает пресс-служба политика.Кроме того, в производство необходимо привлечь инвестиции в размере $20 млн. По словам президента, это поможет создать 300 новых рабочих мест.Также для обеспечения занятости населения в регионе выделят дополнительные средства в размере 100 млрд сумов на программу семейного предпринимательства. Это поможет дать работу еще 57 тыс. человек.Напомним, Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Хорезмскую область.Читайте также:Президент Узбекистана встретился с IT специалистами – подробности

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