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Узбекистан увеличит производство авто "Damas" и "Labo"
Узбекистан увеличит производство авто "Damas" и "Labo"
Наращивание производства создаст рабочие места для народа.
2023-04-01T13:38+0500
2023-04-01T13:38+0500
2023-04-01T13:44+0500
общество
узбекистан
производство
автомобиль
рабочие места
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ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik. Республика намерена увеличить объемы производства автомобилей "Damas" и "Labo", заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв на совещании в Хорезме. Об этом сообщает пресс-служба политика.Кроме того, в производство необходимо привлечь инвестиции в размере $20 млн. По словам президента, это поможет создать 300 новых рабочих мест.Также для обеспечения занятости населения в регионе выделят дополнительные средства в размере 100 млрд сумов на программу семейного предпринимательства. Это поможет дать работу еще 57 тыс. человек.Напомним, Шавкат Мирзиёев прибыл с рабочим визитом в Хорезмскую область.Читайте также:Президент Узбекистана встретился с IT специалистами – подробности
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в узбекистане увеличат производство авто damas и labo мирзиёев заявил рассказал в узбекистане создадут дополнительные рабочие места работа в узбекистане как найти работу в хорезме хорезм новости новость производство автомобилей
в узбекистане увеличат производство авто damas и labo мирзиёев заявил рассказал в узбекистане создадут дополнительные рабочие места работа в узбекистане как найти работу в хорезме хорезм новости новость производство автомобилей
Узбекистан увеличит производство авто "Damas" и "Labo"
13:38 01.04.2023 (обновлено: 13:44 01.04.2023)
Наращивание производства создаст дополнительные рабочие места для народа.
ТАШКЕНТ, 1 апр – Sputnik.
Республика намерена увеличить объемы производства автомобилей "Damas" и "Labo", заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв на совещании в Хорезме. Об этом сообщает пресс-служба
политика.
Кроме того, в производство необходимо привлечь инвестиции в размере $20 млн. По словам президента, это поможет создать 300 новых рабочих мест.
Также для обеспечения занятости населения в регионе выделят дополнительные средства в размере 100 млрд сумов на программу семейного предпринимательства. Это поможет дать работу еще 57 тыс. человек.
Напомним, Шавкат Мирзиёев прибыл
с рабочим визитом в Хорезмскую область.