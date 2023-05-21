https://uz.sputniknews.ru/20230521/uzbekistan-festival-russkiye-sezony-otkrytiye-nikita-mixalkov-35177538.html

Для нас огромная честь открывать в Узбекистане "Русские сезоны" — Никита Михалков

Для нас огромная честь открывать в Узбекистане "Русские сезоны" — Никита Михалков

В рамках проекта, в течение года в республике пройдет более 20 мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.

2023-05-21T16:37+0500

2023-05-21T16:37+0500

2023-05-21T16:37+0500

узбекистан

россия

никита михалков

фестиваль

открытие

культура

проект

видео

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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В Ташкенте сегодня откроется фестиваль российского искусства и культуры "Русские сезоны", сообщает корреспондент Sputnik. В рамках масштабной программы проекта, в течение года запланировали более 20 мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.На открытии фестиваля узбекским зрителям представят спектакль "12" Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, премьера которого состоялась в апреле 2021 года на исторической сцене Большого театра в Москве.Также , в рамках " Русских сезонов" известные российские артисты проведут мастер-классы в Ташкенте.Напомним, "Русские сезоны" – международный проект, представляющий русскую культуру за рубежом. Он проводится при содействии Министерства культуры РФ и включает гастроли творческих коллективов, выставки крупнейших музеев страны. Их дополняют премьеры российского кино, ледовые шоу и другие акции.

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2023

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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