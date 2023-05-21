https://uz.sputniknews.ru/20230521/uzbekistan-proyekt-russkiye-sezony-start-35181702.html
В Узбекистане стартовали “Русские сезоны”
В Узбекистане стартовали “Русские сезоны”
В рамках проекта, в течение года пройдут более двух десятков мероприятий разного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.
2023-05-21T19:46+0500
2023-05-21T19:46+0500
2023-05-21T19:46+0500
узбекистан
россия
фестиваль
открытие
культура
проект
габт
видео
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ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Торжественная церемония открытия Международного культурного проекта “Русские сезоны” состоялась в Государственном академическом Большом театре им. А. Навои в Ташкенте, сообщает корреспондент — Sputnik.В рамках масштабной программы проекта, в течение года запланировали более 20 мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.21-22 мая узбекским зрителям представят спектакль "Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова" "12", громкая премьера которого состоялась в апреле 2021 года на Исторической сцене Большого театра в Москве.На сцене ГАБТ им. А. Навои можно будет увидеть игру народных артистов России: Никиты Михалкова, Николая Бурляева, Сергея Степанченко, заслуженного артиста РФ Владимира Долинского, актёров Гии Перадзе, Игоря Сергеева, Сергея Радченко, Александра Ведменского, Владимира Кочеткова, Александра Кижаева, Антона Ромма, Евгения Дубовского, Павла Ильина, Рамиза Кялбиева и юных артистов детского московского ансамбля абхазского танца “Амцабз”.21 мая, в рамках "Русских сезонов" начались мастер-классы для студентов ташкентского ВГИКА от известных российских артистов.Напомним, "Русские сезоны" – международный проект, представляющий русскую культуру за рубежом. Он проводится при содействии Министерства культуры РФ и включает гастроли творческих коллективов, выставки крупнейших музеев страны. Их дополняют премьеры российского кино, ледовые шоу и другие акции.
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Рамиз Бахтияров
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MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан россия фестиваль открытие проект культура габт видео
узбекистан россия фестиваль открытие проект культура габт видео
В Узбекистане стартовали “Русские сезоны”
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
В течение года пройдут более двух десятков мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.
ТАШКЕНТ, 21 мая — Sputnik. Торжественная церемония открытия Международного культурного проекта “Русские сезоны” состоялась в Государственном академическом Большом театре им. А. Навои в Ташкенте, сообщает корреспондент — Sputnik.
В рамках масштабной программы проекта, в течение года запланировали более 20 мероприятий различного формата: концерты, спектакли, мастер-классы, кинопоказы.
21-22 мая узбекским зрителям представят спектакль "Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова" "12", громкая премьера которого состоялась в апреле 2021 года на Исторической сцене Большого театра в Москве.
На сцене ГАБТ им. А. Навои можно будет увидеть игру народных артистов России: Никиты Михалкова, Николая Бурляева, Сергея Степанченко, заслуженного артиста РФ Владимира Долинского, актёров Гии Перадзе, Игоря Сергеева, Сергея Радченко, Александра Ведменского, Владимира Кочеткова, Александра Кижаева, Антона Ромма, Евгения Дубовского, Павла Ильина, Рамиза Кялбиева и юных артистов детского московского ансамбля абхазского танца “Амцабз”.
21 мая, в рамках "Русских сезонов" начались мастер-классы
для студентов ташкентского ВГИКА от известных российских артистов.
Напомним, "Русские сезоны" – международный проект, представляющий русскую культуру за рубежом. Он проводится при содействии Министерства культуры РФ и включает гастроли творческих коллективов, выставки крупнейших музеев страны. Их дополняют премьеры российского кино, ледовые шоу и другие акции.