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Узбекистанские боксеры примут участие в соревнованиях в России
Узбекистанские боксеры примут участие в соревнованиях в России
На международном турнире по боксу памяти Константина Короткова в Хабаровске за медали поборются, как мужская, так и женская сборные республики.
2023-05-21T15:41+0500
2023-05-21T15:41+0500
узбекистан
бокс
федерация бокса узбекистана
сборная
команда
россия
хабаровск
турнир
спорт
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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В городе Хабаровске РФ с 23 по 27 мая 2023 года пройдет международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.В состязаниях примут участие как мужская, так и женская сборные республики.Состав сборной Узбекистана:Женщины:Мужчины:Международные соревнования памяти Героя Советского Союза Константина Короткова (1920-1945), чемпиона Хабаровского края по боксу проходят в Хабаровске с 1961 года. Это один из старейших спортивных турниров в крае.Ранее Sputnik писал о завершившимся в Ташкенте чемпионате мира по боксу. Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
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узбекистан бокс федерация бокса узбекистана сборная команда россия хабаровск турнир спорт
узбекистан бокс федерация бокса узбекистана сборная команда россия хабаровск турнир спорт

Узбекистанские боксеры примут участие в соревнованиях в России

15:41 21.05.2023
© НОКУзбекские мастера кожаной перчатки примут участие в международном турнире памяти в Хабаровске
Узбекские мастера кожаной перчатки примут участие в международном турнире памяти в Хабаровске - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.05.2023
© НОК
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На международном турнире по боксу памяти Константина Короткова в Хабаровске за медали поборются, как мужская, так и женская сборные республики.
ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В городе Хабаровске РФ с 23 по 27 мая 2023 года пройдет международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.
В состязаниях примут участие как мужская, так и женская сборные республики.
Состав сборной Узбекистана:
Женщины:
-50 кг: Сабина Бобокулова
-50 кг: Феруза Казакова
-54 кг: Нигина Уктамова
-57 кг: Ситора Турдибекова
-60 кг: Райхона Кодирова
-66 кг: Навбахор Хамидова
-75 кг: Азиза Зокирова
Мужчины:
-54 кг: Кодир Ахтамов
-54 кг: Давлатбек Азамов
-63,5 кг: Джамшидбек Сиддиков
-67 кг: Бекзод Хамидов
-67 кг: Джавлонбек Юлдошев
-71 кг: Аман Консбеков
-75 кг: Алишер Аюбов
-75 кг: Сухроб Кайимов
-80 кг: Одилжон Аслонов
-92 кг: Амиршох Самадов
Международные соревнования памяти Героя Советского Союза Константина Короткова (1920-1945), чемпиона Хабаровского края по боксу проходят в Хабаровске с 1961 года. Это один из старейших спортивных турниров в крае.
Ранее Sputnik писал о завершившимся в Ташкенте чемпионате мира по боксу. Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.
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