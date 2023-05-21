https://uz.sputniknews.ru/20230521/uzbekistan-sbornaya-komanda-boks-uchastiye-mejdunarodnyy-turnir-xabarovsk-may-2023-35177160.html

Узбекистанские боксеры примут участие в соревнованиях в России

Узбекистанские боксеры примут участие в соревнованиях в России

На международном турнире по боксу памяти Константина Короткова в Хабаровске за медали поборются, как мужская, так и женская сборные республики.

2023-05-21T15:41+0500

2023-05-21T15:41+0500

2023-05-21T15:41+0500

узбекистан

бокс

федерация бокса узбекистана

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хабаровск

турнир

спорт

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ТАШКЕНТ, 21 мая – Sputnik. В городе Хабаровске РФ с 23 по 27 мая 2023 года пройдет международный турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова, сообщает пресс-служба Федерации бокса Узбекистана.В состязаниях примут участие как мужская, так и женская сборные республики.Состав сборной Узбекистана:Женщины:Мужчины:Международные соревнования памяти Героя Советского Союза Константина Короткова (1920-1945), чемпиона Хабаровского края по боксу проходят в Хабаровске с 1961 года. Это один из старейших спортивных турниров в крае.Ранее Sputnik писал о завершившимся в Ташкенте чемпионате мира по боксу. Сборная Узбекистана завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

узбекистан

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