https://uz.sputniknews.ru/20230522/kinolog-rekomendatsii-sobaka-uxod-vospitaniye-mify-35168883.html

Правда ли, что собака выбирает только одного хозяина

Правда ли, что собака выбирает только одного хозяина

Кинолог: для питомца все, живущие с ним на одной территории, одинаково значимы, если они участвуют в воспитании и уходе за ним.

2023-05-22T07:00+0500

2023-05-22T07:00+0500

2023-05-22T07:00+0500

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кинолог

собака

воспитание

семья

отношения

советы

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Мнение о том, что собака выбирает одного хозяина раз и навсегда ошибочно, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Об этом сообщает РИА Новости.По его словам, если все члены семьи активно воспитывают собаку и ухаживают за ней, их поведение последовательно и понятно для питомца, он будет их слушаться и испытывать к ним привязанность.Также кинолог добавил, что питомцу важно чувствовать, что рядом с хозяином ему безопасно и комфортно. Поэтому, если собака ощущает тревогу и не может предсказать действий или реакции человека, она не захочет выстраивать с ним здоровые отношения.Чем больше внимания хозяин уделяет собаке, чем больше она испытывает положительных эмоций при общении с ним, тем больше вероятность того, что она привяжется именно к этому человеку. Поэтому питомец, живущий в семье, испытывает привязанность не к кому-то одному, а ко всем членам семьи, если они активно с ним взаимодействуют.Специалист также рассказал, что собаки могут легко перестраиваться, попав в руки к заботливым и ответственным владельцам. У животного сформируются новые привязанности, если следующий хозяин будет внимателен к нуждам питомца и сможет завоевать его доверие грамотным подходом к воспитанию. Поэтому президент РКФ посоветовал не бояться, что собака не сможет чувствовать себя комфортно с другими людьми, если она уже была в семье и по каким-то причинам ей нужно найти новый дом.Вместе с тем, он подчеркнул, что события и людей, которые несут для них сильную эмоциональную окраску, собаки запоминают хорошо. Поэтому они помнят хозяев, к которым у них была сильная привязанность или тех, которые вызывали у них состояние страха, и быстро забывают семьи, где отсутствовала эмоциональная связь.Ранее мы рассказывали о том, как в Ташкенте бездомным животным ищут любящие семьи.

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