https://uz.sputniknews.ru/20230505/tashkentskiy-zoopark-blagotvoritelnost-vystavka-jivotnye-34653898.html

Ташкентский зоопарк проведет благотворительную выставку животных

Ташкентский зоопарк проведет благотворительную выставку животных

В зоопарке состоится выставка собак и кошек, спасенных волонтерами.

2023-05-05T13:30+0500

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общество

животные

благотворительность

ташкентский зоопарк

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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. С 6 по 7 мая Ташкентский зоопарк проведет благотворительную выставку домашних животных "Дорога домой-2", передает пресс-служба парка.Мероприятие состоится на отведенной территории зоопарка. В роли организаторов выступят парк, а также приют "Хаёт" и проект "Мушуккент".Ранее узбекистанцы в Рамазан пожертвовали более 2 млрд сумов. Читайте также:

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