https://uz.sputniknews.ru/20230505/tashkentskiy-zoopark-blagotvoritelnost-vystavka-jivotnye-34653898.html
Ташкентский зоопарк проведет благотворительную выставку животных
Ташкентский зоопарк проведет благотворительную выставку животных
В зоопарке состоится выставка собак и кошек, спасенных волонтерами.
2023-05-05T13:30+0500
2023-05-05T13:30+0500
2023-05-05T13:34+0500
общество
животные
благотворительность
ташкентский зоопарк
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ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik. С 6 по 7 мая Ташкентский зоопарк проведет благотворительную выставку домашних животных "Дорога домой-2", передает пресс-служба парка.Мероприятие состоится на отведенной территории зоопарка. В роли организаторов выступят парк, а также приют "Хаёт" и проект "Мушуккент".Ранее узбекистанцы в Рамазан пожертвовали более 2 млрд сумов. Читайте также:
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ташкентский зоопарк благотворительная выставка животных дорога домой 2 как забрать животное бесплатно узбекистан животные из приюта спасти животное благотворительность в узбекистане новости культуры новость
ташкентский зоопарк благотворительная выставка животных дорога домой 2 как забрать животное бесплатно узбекистан животные из приюта спасти животное благотворительность в узбекистане новости культуры новость
Ташкентский зоопарк проведет благотворительную выставку животных
13:30 05.05.2023 (обновлено: 13:34 05.05.2023)
В зоопарке на этих выходных состоится вторая выставка собак и кошек, которых спасли волонтёры.
ТАШКЕНТ, 5 мая — Sputnik.
С 6 по 7 мая Ташкентский зоопарк проведет благотворительную выставку домашних животных "Дорога домой-2", передает
пресс-служба парка.
"Ее цель — подарить собакам и кошкам, которых вызволили из служб отлова или подобрали на улице, шанс на жизнь в любящей семье",- отметила пресс-служба.
Мероприятие состоится на отведенной территории зоопарка. В роли организаторов выступят парк, а также приют "Хаёт" и проект "Мушуккент".
Ранее узбекистанцы в Рамазан пожертвовали
более 2 млрд сумов.