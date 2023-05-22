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В МИД РФ отметили успешное развитие двусторонних экономических связей с Узбекистаном
В МИД РФ отметили успешное развитие двусторонних экономических связей с Узбекистаном
Приоритетными направлениями являются, в частности, сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика.
2023-05-22T14:17+0500
2023-05-22T14:17+0500
2023-05-22T15:08+0500
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Российская сторона отмечает успешное развитие двусторонних торгово-экономических отношений с Узбекистаном, заявили в департаменте информации и печати МИД РФ, сообщает РИА Новости.Стороны планируют в приоритетном порядке развивать взаимодействие в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, дорожно-строительном машиностроении и фармацевтике.Отмечается, что в текущем году сохраняется положительная динамика взаимной торговли. В МИД РФ сообщили, что стороны отмечают эффективность учрежденного проектного офиса Минпромторга России и министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана по поддержке и реализации инициатив в области промышленности и торговли, которым сформирован "портфель" из 46 новых совместных проектов.
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узбекистан россия сотрудничество экономика сельское хозяйство пищевая промышленность фармацевтика дорожно-строительное машиностроение мид рф динамика торговля
узбекистан россия сотрудничество экономика сельское хозяйство пищевая промышленность фармацевтика дорожно-строительное машиностроение мид рф динамика торговля
В МИД РФ отметили успешное развитие двусторонних экономических связей с Узбекистаном
14:17 22.05.2023 (обновлено: 15:08 22.05.2023)
Приоритетными направлениями являются, в частности, сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Российская сторона отмечает успешное развитие двусторонних торгово-экономических отношений с Узбекистаном, заявили в департаменте информации и печати МИД РФ, сообщает РИА Новости.
Стороны планируют в приоритетном порядке развивать взаимодействие в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, дорожно-строительном машиностроении и фармацевтике.
"Несмотря на сложности, возникающие в результате создаваемых Западом дисбалансов в мировой экономике за счет введения нелегитимных барьеров, успешно развиваются двусторонние торгово-экономические связи. На это указывают данные по товарообороту за 2022 год — 8,7 млрд долларов США (по сравнению с 2021 г. рост составил 26%)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в текущем году сохраняется положительная динамика взаимной торговли.
"Так, только в январе-феврале этого года взаимная торговля выросла на 4,2% (до 1,2 млрд долларов). В полном объеме реализуются текущие совместные проекты", — говорится в сообщении.
В МИД РФ сообщили, что стороны отмечают эффективность учрежденного проектного офиса Минпромторга России и министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана по поддержке и реализации инициатив в области промышленности и торговли, которым сформирован "портфель" из 46 новых совместных проектов.