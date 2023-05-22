https://uz.sputniknews.ru/20230522/moskva-svyazi-ekonomika-uzbekistan-mid-35204379.html

В МИД РФ отметили успешное развитие двусторонних экономических связей с Узбекистаном

В МИД РФ отметили успешное развитие двусторонних экономических связей с Узбекистаном

Приоритетными направлениями являются, в частности, сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика.

2023-05-22T14:17+0500

2023-05-22T14:17+0500

2023-05-22T15:08+0500

узбекистан

россия

экономика

мид

мид рф

сельское хозяйство

фармацевтика

пищевая промышленность

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Российская сторона отмечает успешное развитие двусторонних торгово-экономических отношений с Узбекистаном, заявили в департаменте информации и печати МИД РФ, сообщает РИА Новости.Стороны планируют в приоритетном порядке развивать взаимодействие в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, дорожно-строительном машиностроении и фармацевтике.Отмечается, что в текущем году сохраняется положительная динамика взаимной торговли. В МИД РФ сообщили, что стороны отмечают эффективность учрежденного проектного офиса Минпромторга России и министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана по поддержке и реализации инициатив в области промышленности и торговли, которым сформирован "портфель" из 46 новых совместных проектов.

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