В Намангане стартовал фестиваль цветов – 8 самых ярких фото
18:27 22.05.2023 (обновлено: 18:47 22.05.2023)
На улицах и в парках города высадили около 36 миллионов цветов.
ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. В Намангане стартовал 62 Фестиваль цветов. Яркими цветочными композициями украсили улицы города и парк имени Бабура, передает корреспондент Sputnik. Всего в городе высадили 36 млн цветов более чем 3 тыс. видов.
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
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© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
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© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
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© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
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© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
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© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
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© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
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© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
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© Sputnik/Достонбек Рахматуллаев
Фестиваль цветов в Намангане
Полюбоваться весенним цветением приехали тысячи туристов из соседних стран, а также из России, Китая, Турции, Индии и других государств.
Фестиваль продлится целый месяц. За это время в городе пройдут спортивные состязания, "Шоу талантов" и "Шоу иллюзий", Всемирная неделя кино, Международный фестиваль этноспорта, фестиваль плова, интеллектуальная игра "Заковат", концерты и другие мероприятия.
Как проходил фестиваль цветов в предыдущие годы вы можете посмотреть в нашей фотоподборке.