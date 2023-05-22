https://uz.sputniknews.ru/20230522/v-namangane-startoval-festival-tsvetov--8-samyx-yarkix-foto--35213063.html

В Намангане стартовал фестиваль цветов – 8 самых ярких фото

В Намангане стартовал фестиваль цветов – 8 самых ярких фото

На улицах и в парках города высадили около 36 миллионов цветов.

2023-05-22T18:27+0500

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фото

наманган

цветы

узбекистан

культура

фестиваль

туризм

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ТАШКЕНТ, 22 апр – Sputnik. В Намангане стартовал 62 Фестиваль цветов. Яркими цветочными композициями украсили улицы города и парк имени Бабура, передает корреспондент Sputnik. Всего в городе высадили 36 млн цветов более чем 3 тыс. видов.Полюбоваться весенним цветением приехали тысячи туристов из соседних стран, а также из России, Китая, Турции, Индии и других государств.Фестиваль продлится целый месяц. За это время в городе пройдут спортивные состязания, "Шоу талантов" и "Шоу иллюзий", Всемирная неделя кино, Международный фестиваль этноспорта, фестиваль плова, интеллектуальная игра "Заковат", концерты и другие мероприятия.Как проходил фестиваль цветов в предыдущие годы вы можете посмотреть в нашей фотоподборке.

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