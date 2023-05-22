https://uz.sputniknews.ru/20230522/v-sng-poyavitsya-struktura-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg-35219163.html

В СНГ появится структура по борьбе с отмыванием денег

В СНГ появится структура по борьбе с отмыванием денег

Соглашение о создании международного центра согласовали эксперты стран содружества на заседании в Минске.

2023-05-22T22:31+0500

2023-05-22T22:31+0500

2023-05-22T22:31+0500

снг

борьба с преступностью

экономика

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ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. В Содружестве Независимых Государств появится международный центр по оценке рисков отмывания денег. Проект соответствующего документа согласовали эксперты стран СНГ на заседании в Минске, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.На заседании присутствовали эксперты от Узбекистана, России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Этот центр поможет поддерживать эффективный обмен информацией между подразделениями финансовой разведки стран-участниц содружества и проводить наднациональную оценку соответствующих рисков, отметили в пресс-службе.Читайте также: Россия ожидает участия Мирзиёева в Высшем Евразийском экономическом совете — МИД РФ

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