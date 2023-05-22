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https://uz.sputniknews.ru/20230522/v-sng-poyavitsya-struktura-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg-35219163.html
В СНГ появится структура по борьбе с отмыванием денег
В СНГ появится структура по борьбе с отмыванием денег
Соглашение о создании международного центра согласовали эксперты стран содружества на заседании в Минске.
2023-05-22T22:31+0500
2023-05-22T22:31+0500
снг
борьба с преступностью
экономика
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ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. В Содружестве Независимых Государств появится международный центр по оценке рисков отмывания денег. Проект соответствующего документа согласовали эксперты стран СНГ на заседании в Минске, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.На заседании присутствовали эксперты от Узбекистана, России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.Этот центр поможет поддерживать эффективный обмен информацией между подразделениями финансовой разведки стран-участниц содружества и проводить наднациональную оценку соответствующих рисков, отметили в пресс-службе.Читайте также: Россия ожидает участия Мирзиёева в Высшем Евразийском экономическом совете — МИД РФ
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снг содружество независимых государств международный центр по оценке рисков отмывания денег легализации доходов
снг содружество независимых государств международный центр по оценке рисков отмывания денег легализации доходов

В СНГ появится структура по борьбе с отмыванием денег

22:31 22.05.2023
© Интернет-портал СНГФлаги стран участниц СНГ
Флаги стран участниц СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2023
© Интернет-портал СНГ
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Соглашение о создании международного центра согласовали эксперты стран содружества на заседании в Минске.
ТАШКЕНТ, 22 мая – Sputnik. В Содружестве Независимых Государств появится международный центр по оценке рисков отмывания денег. Проект соответствующего документа согласовали эксперты стран СНГ на заседании в Минске, сообщает пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.
"Заседание экспертной группы по согласованию проекта Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма состоялось 22 мая в штаб-квартире СНГ. Рассмотрев замечания и предложения, поступившие от государств, эксперты согласовали документ. Было решено внести в установленном порядке проект Соглашения на заседание Совета глав государств СНГ", - говорится в сообщении.
На заседании присутствовали эксперты от Узбекистана, России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
Этот центр поможет поддерживать эффективный обмен информацией между подразделениями финансовой разведки стран-участниц содружества и проводить наднациональную оценку соответствующих рисков, отметили в пресс-службе.
Читайте также: Россия ожидает участия Мирзиёева в Высшем Евразийском экономическом совете — МИД РФ
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