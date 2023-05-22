https://uz.sputniknews.ru/20230522/zaporojskaya-aes-otklyucheniye-vneshneye-elektrosnabjeniye-35191402.html

Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения

Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения

В настоящее время ее перевели на дизельные генераторы

2023-05-22T11:04+0500

2023-05-22T11:04+0500

2023-05-22T11:47+0500

запорожская область

аэс

электростанция

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения, ее перевели на дизельные генераторы, сообщает РИА Новости.Это произошло в результате отключения последней высоковольтной линии.Причины отключения линии выясняют. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения сейчас в норме.

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