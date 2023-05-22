https://uz.sputniknews.ru/20230522/zaporojskaya-aes-otklyucheniye-vneshneye-elektrosnabjeniye-35191402.html
Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения
Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения
В настоящее время ее перевели на дизельные генераторы
2023-05-22T11:04+0500
2023-05-22T11:04+0500
2023-05-22T11:47+0500
запорожская область
аэс
электростанция
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения, ее перевели на дизельные генераторы, сообщает РИА Новости.Это произошло в результате отключения последней высоковольтной линии.Причины отключения линии выясняют. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения сейчас в норме.
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запорожская аэс электроснабжение дизельный генератор высоковольтная линия
запорожская аэс электроснабжение дизельный генератор высоковольтная линия
Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения
11:04 22.05.2023 (обновлено: 11:47 22.05.2023)
Причины отключения выясняют. В настоящее время АЭС перевели на дизельные генераторы.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik
. Запорожская АЭС осталась без внешнего электроснабжения, ее перевели на дизельные генераторы, сообщает РИА Новости
.
Это произошло в результате отключения последней высоковольтной линии.
"В результате отключения высоковольтной линии 750 киловольт Днепровская Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов", — говорится в сообщении.
Причины отключения линии выясняют. Радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения сейчас в норме.