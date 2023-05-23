https://uz.sputniknews.ru/20230523/igra-match-uzbekistan-novaya-zelandiya-spisok-imena-chempionat-mira-35241695.html

Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Новая Зеландия

Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Новая Зеландия

Сегодня Узбекистан сыграет в матче против Новой Зеландии

2023-05-23T21:07+0500

2023-05-23T21:07+0500

2023-05-23T21:07+0500

узбекистан

аргентина

футбол

футболист

чемпионат мира по футболу

чемпионат мира по футболу u-20

новая зеландия

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Новой Зеландии выйдут:Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана.Ранее мы сообщали, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Новая Зеландия. Напомним, 21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А вместе с командами Аргентины, Новой Зеландии и Гватемалы. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.

узбекистан

аргентина

новая зеландия

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