https://uz.sputniknews.ru/20230523/igra-match-uzbekistan-novaya-zelandiya-spisok-imena-chempionat-mira-35241695.html
Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Новая Зеландия
Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Новая Зеландия
Сегодня Узбекистан сыграет в матче против Новой Зеландии
2023-05-23T21:07+0500
2023-05-23T21:07+0500
2023-05-23T21:07+0500
узбекистан
аргентина
футбол
футболист
чемпионат мира по футболу
чемпионат мира по футболу u-20
новая зеландия
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Новой Зеландии выйдут:Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана.Ранее мы сообщали, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Новая Зеландия. Напомним, 21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А вместе с командами Аргентины, Новой Зеландии и Гватемалы. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.
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узбекистан аргентина новая зеландия молодежь чемпионат мира футбол u-20 групповой этап состав сборная команда
узбекистан аргентина новая зеландия молодежь чемпионат мира футбол u-20 групповой этап состав сборная команда
Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Новая Зеландия
Сегодня Узбекистан сыграет в матче против Новой Зеландии. Игра начнется в 23.00 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Новой Зеландии выйдут:
Список опубликовала
Федерация футбола Узбекистана.
Ранее
мы сообщали, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Новая Зеландия.
Напомним, 21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.
В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А вместе с командами Аргентины, Новой Зеландии и Гватемалы. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.
Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.