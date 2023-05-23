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Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Новая Зеландия
Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Новая Зеландия
Сегодня Узбекистан сыграет в матче против Новой Зеландии
2023-05-23T21:07+0500
2023-05-23T21:07+0500
узбекистан
аргентина
футбол
футболист
чемпионат мира по футболу
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новая зеландия
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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Новой Зеландии выйдут:Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана.Ранее мы сообщали, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Новая Зеландия. Напомним, 21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А вместе с командами Аргентины, Новой Зеландии и Гватемалы. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.
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узбекистан аргентина новая зеландия молодежь чемпионат мира футбол u-20 групповой этап состав сборная команда
узбекистан аргентина новая зеландия молодежь чемпионат мира футбол u-20 групповой этап состав сборная команда

Стало известно, кто сыграет в матче Узбекистан — Новая Зеландия

21:07 23.05.2023
© Футбольная ассоциация УзбекистанаЧМ по футболу U20
ЧМ по футболу U20 - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
© Футбольная ассоциация Узбекистана
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Сегодня Узбекистан сыграет в матче против Новой Зеландии. Игра начнется в 23.00 по ташкентскому времени.
ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В стартовом составе сборной Узбекистана по футболу в игре против Новой Зеландии выйдут:
Отабек Боймуродов,
Абдукодир Хусанов,
Махмуд Махмаджонов,
Джахонгир Урозов,
Диер Ортикбоев,
Зафармурод Aбдурахматов,
Бехруз Аскаров,
Нодирбек Абдураззаков,
Аббосбек Файзуллаев,
Умарали Рахмоналиев,
Пулатхужа Холдорхонов.
Список опубликовала Федерация футбола Узбекистана.
Ранее мы сообщали, где можно будет посмотреть прямую трансляцию матча Узбекистан — Новая Зеландия.
Напомним, 21 мая члены сборной Узбекистана по футболу U-20 сыграли против Аргентины. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу соперников. Голы забили Махмуд Махамаджонов, Алексо Велиз, Валентин Карбони.
В групповом этапе турнира участвуют молодежные сборные из 24 стран. Узбекистан попал в группу А вместе с командами Аргентины, Новой Зеландии и Гватемалы. По итогам групповых игр 16 лучших команд пройдут в следующий этап чемпионата.
Молодежный чемпионат мира по футболу продлится до 11 июня.
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