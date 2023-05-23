https://uz.sputniknews.ru/20230523/istrebiteli-f-16-dlya-vsu-utopayuschiy-xvataetsya-za-solominku-35256721.html

Истребители F-16 для ВСУ: утопающий хватается за соломинку

Истребители F-16 для ВСУ: утопающий хватается за соломинку

Поставка истребителей F-16 киевскому режиму выглядит одновременно шантажом Запада по отношению к России и соломинкой, за которую хватаются на украинском ТВД "тонущие" США и НАТО.

2023-05-23T21:00+0500

2023-05-23T21:00+0500

2023-05-23T21:17+0500

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Самолеты Вашингтона принесут Украине лишь новые жертвы, Европе – дальнейшую экономическую и геополитическую деградацию, Америке – "колоссальные риски" прямого военного конфликта с Россией, априори – ядерного.Администрация США 19 мая разрешила своим европейским союзникам передать ВСУ истребители четвертого поколения F-16 американского производства, и обещала "поддержать совместные усилия… по обучению украинских пилотов". Совместные усилия охватывают Великобританию, Нидерланды, Бельгию, Данию (список неполный). США и партнеры запускают в Европе программу переобучения летчиков ВСУ на F-16. Параллельно начнется подготовка инженерных и ремонтных бригад.Невзирая на давление ряда европейских стран, Белый дом и Пентагон с июля 2022 года отказывались от поставок Киеву самолетов F-16, считая это несвоевременным, нецелесообразным и опасным – летная подготовка F-16 занимает от трех до шести лет, предоставление самолетов может стоить 11 млрд долларов. Старые F-16 могут быть поставлены "всего" за 2 млрд долларов и развернуты за 24 месяца, но велик риск прямого военного конфликта Россия – НАТО.Между тем, летчики ВСУ продемонстрировали американским хозяевам "высокую мотивацию", а украинский президент Владимир Зеленский постарался развеять опасения Белого дома по поводу ядерной эскалации – пообещал не использовать истребители "для полетов над территорией России". Заметим, в Вашингтоне и Киеве по-своему представляют существующие границы РФ.Появление на Украине истребителей четвертого поколения F-16 безусловно повысит температуру военного конфликта и, даже по мнению министра ВВС США Фрэнка Кендалла, "не изменит правила игры". Ударная авиация и ПВО России в зоне СВО доминируют – огневой мощью, количественно и качественно, тактически и технологически. Попытка США и НАТО перехватить инициативу у России на украинском ТВД заведомо обречена на провал.По информации Минобороны РФ, за период спецоперации уничтожено 428 боевых самолетов и 235 вертолетов ВСУ, то есть несколько составов ВВС Украины образца 24 февраля 2022 года. По данным Пентагона, ВСУ потеряли всего 60 самолетов, но фактическое уничтожение украинских ВВС не отрицает никто. Что изменят гипотетические 60 или 160 подержанных американских истребителей F-16 Block 30/32 образца 1986 года? Вопрос риторический.Технологический барьерИстощение наземных средств ПВО Украины, ограниченные возможности Запада по их реанимации, и растущее влияние российской авиации на ТВД подтолкнули Вашингтон к опасному решению. Предоставление Киеву истребителей F-16 выглядит актом отчаяния – зона российской СВО гарантированно уничтожит репутацию американского истребителя. "Сухие" ни при каких обстоятельствах не уступят господства в воздушном пространстве над Украиной. Издание Military Watch прогнозирует "очень ограниченную живучесть" F-16 в противостоянии с тяжелыми истребителями высшего класса Су-30СМ, Су-35, МиГ-31 и Су-57. Действительно, американский ветеран F-16 по боевым характеристикам заметно уступает российским истребителям, которые активно и эффективно "охотятся" на украинском ТВД.Возможно, истинные цели проекта "F-16 для ВСУ" Вашингтон видит в глубине российской территории: "сокол" способен применять высокоточные ракеты "воздух-поверхность" AGM-158 дальностью до 980 км. На ракетно-бомбовое вооружение производства США надежды мало. Ранее интегрированные на платформах украинских МиГ-29, Су-27 и Су-24 американские управляемые бомбы JDAM, противорадарные ракеты AGM-88 HARM и ракеты "воздух – воздух" AIM-120 AMRAAM дальностью до 180 км не выдерживают сравнения и поединков с российской гиперзвуковой ракетой "воздух – воздух" Р-37М дальностью до 400 км. Могущество британских крылатых ракет "воздух – поверхность" Storm Shadow дальностью до 250 км столь же неочевидно – российские средства ПВО сбивают их по семь штук в день, то есть практически все запущенные ВСУ. Системы ПВО С-400 "Триумф" способны обнаруживать цели на удалении до 600 км и поражать их на рубеже 250 км, на высотах от 10 метров до 27 км, то есть эффективно "простреливать" все воздушное пространство Украины с территории РФ и РБ. Даже с полным боекомплектом, технологически устаревшая платформа F-16 баланс сил на украинском ТВД не изменит.Отдельная проблема – базирование требовательных к сервису F-16 на авиабазах ВСУ (которых фактически нет). Взлет-посадка F-16 с территорий сопредельных Польши и Румынии – маловероятный вариант начала Третьей мировой войны. Еще более невероятный сценарий – передача киевскому режиму "для самообороны" тактического ядерного оружия (истребитель F-16 является штатным носителем американских термоядерных авиабомб B-61, которые хранятся в европейских арсеналах НАТО). Сможет или нет Вашингтон дать "добро" марионеточному киевскому режиму на ограниченный Армагеддон в Европе – вопрос дискуссионный. Россия во всех случаях отреагирует оперативно и соразмерно угрозам. Беспредельный украинский ленд-лиз США и НАТО может завершиться Армагеддоном для всей Европы и Северной Америки.Издание Politico сообщило, что ни одна страна пока не готова пожертвовать своими самолетами (и существованием) в пользу Украины. Однако США принудили Грецию передать ВСУ 32 истребителя F-16 модификации Block-30, произведенных в середине 1970-х годов. Если несколько "концессионеров" (Бельгия, Дания, Нидерланды) добровольно-принудительно отправят Киеву по два – три десятка F-16, истребительная авиация ВСУ к осени сможет на какое-то время "восстать из пепла" в количестве до 100 машин. Украинские летчики-истребители недостаточно опытны и англоязычны, их всего около тридцати, однако за штурвал F-16 могут сесть и натовские "контрактники". Украинское законодательство позволяет принимать на военную службу иностранцев.Как бы то ни было, появление на горизонте американских истребителей на цели и задачи российской СВО не повлияет. Затягивание Вашингтоном военного конфликт на Украине по сценарию Корейской войны – это Дамоклов меч над всей Европой и США. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко предупредил западные страны, отправляющие F-16 на Украину, о "колоссальных рисках". Пока гром не грянет, американский президент Джозеф Байден не перекрестится.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoЧитайте также: Освобождение Артемовска – стратегическая победа России

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