https://uz.sputniknews.ru/20230523/osvobojdenie-artemovska--strategicheskaya-pobeda-rossii-35219648.html

Освобождение Артемовска – стратегическая победа России

Освобождение Артемовска – стратегическая победа России

Соледарско-Бахмутская 224-дневная наступательная операция российских сил завершилась полным освобождением города Артемовска.

2023-05-23T08:07+0500

2023-05-23T08:07+0500

2023-05-23T08:07+0500

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Этот стратегический успех России открывает новые направления и рубежи СВО, подрывает усилия Запада и ресурсы киевского режима на украинском ТВД.В результате наступательных действий штурмовых отрядов "Вагнер" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск 20 мая завершено освобождение города Артемовска. Значение этой победы гораздо важнее и шире географии сражения.Российские силы за 224 штурмовых суток уничтожили в "бахмутской мясорубке" до 100 тысяч украинских военнослужащих и тысячи единиц боевой техники, разрушили логистический узел, значительно понизили боевой потенциал и моральное состояние ВСУ. Падение "бахмутской фортеции" открывает Вооруженным силам РФ новые оперативные направления и перспективы наступательных действий, прежде всего, на Славянско-Краматорском направлении. Освобождение Артемовска показывает всему миру суровую реальность "контрнаступления" ВСУ, убедительно доказывает немощь НАТО, и бессмысленность западной военной поддержки Киева.Безусловно, потеря Бахмута/Артемовска – большая трагедия главного киевского лицедея, который пожертвовал почти половиной украинской армии ради личного внешнеполитического имиджа "успешного борца" с Россией, ради продолжения западных поставок и кредитования. Здесь имеются тревожные для Киева тенденции.На перспективу США и НАТО, вроде бы, обещают поставки некоего количества истребителей F-16 и обучение летчиков ВСУ. Однако американским F-16 незачем повторять судьбу батареи ЗРК Patriot в Киеве. Вчерашний "пакет" военной помощи США на 375 млн долларов не особо впечатляет – это дополнительные 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, боеприпасы для HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, AT-4, TOW. Системы HIMARS, Javelin и прочие на украинском ТВД уже доказали свою неэффективность. Американские деньги на "реанимацию" ВСУ заканчиваются, а 375 млн долларов в пересчете на боеприпасы – это всего 75 тысяч 155-мм снарядов, двухнедельная норма расхода артиллерии ВСУ вне "контрнаступления".Несколько измерений СВОПосле освобождения Артемовска и ранее – Соледара российское командование имеет широкий выбор оперативных направлений, тактических решений, сил и огневых средств для наступательных действий. Неподалеку от павшей "бахмутской фортеции" расположены другие временно оккупированные ВСУ, превращенные в крупные укрепрайоны населенные пункты – Часов Яр, Торецк, Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск. Российские войска продолжают эффективно уничтожать высокоточным ракетным оружием большой дальности личный состав, боевую технику, объекты, арсеналы и топливные склады ВСУ на передовой и на всей глубине оперативного тыла противника – в упомянутых городах, а также в Николаеве и Одессе, в Днепропетровске и Харькове.После пробуксовки украинского "контрнаступления" на флангах севернее и южнее Артемовска киевский режим еще не определился, где продолжать самоубийственный "Drang nach Osten". Украинский президент и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский в Японии изучает историю Хиросимы. Осиротевшее командование ВСУ привычно сетует на "климатическое оружие" России. Наблюдаются отчаянные попытки ГУР диверсиями в отдельных российских регионах отвлечь внимание украинской и мировой общественности от стратегического провала и позора "бахмутской фортеции". Сегодня Погранслужба ФСБ и Минобороны РФ оперативно и методично уничтожали украинских диверсантов в Белгородской области."Большая семерка" вляпалась в историюКоллективный Запад мечется между двух огней – между угрозами в адрес России и страхом перед самой могущественной ядерной державой мира: хочется быстрее завершить разорительный украинский конфликт (на условиях Вашингтона) и не хочется трансформировать "контролируемую эскалацию" в полномасштабные боевые действия на территории НАТО (включая североамериканскую территорию США). Запад в целом устраивает украинская территория, укрытая ядерным пеплом – нет сил и средств для безнаказанного осуществления этого проекта.Издание The American Conservative отмечает: "Издержки и риски затянувшегося конфликта, когда Россия будет становиться все более антагонистичной и отчаянной, будут велики, особенно для стесненной в финансовом отношении и политически нестабильной Америки". Поэтому максимум, что может Вашингтон предложить Украине вместо членства в НАТО, это гарантии безопасности по "израильской модели" - снабжение оружием США (за деньги) без коллективных оборонных обязательств альянса.Между тем, главы МИД стран ЕС сегодня не смогли принять решение по 11-му пакету санкций против России и новых военных поставках Украине из Европейского фонда мира. По данным телеканала CNBC, европейские чиновники тихо готовятся к проигрышу Байдена на выборах 2024 года, и обеспокоены тем, что им придется "решать проблему Украины" без США. Американский политический обозреватель Джексон Хинкл резюмирует: "Бахмут пал, Часов Яр следующий. Залужный в критическом состоянии. Весеннее контрнаступление не началось. Украина потеряла ошеломительное количество людей. Зеленский попрошайничает по всей Западной Европе". По наблюдениям Newsweek, на украинском ТВД формируется новая Российская армия – более опытная, жесткая, и по-прежнему хорошо укомплектованная и вооруженная. На восточном фланге НАТО войска альянса готовятся к противостоянию с РФ.Украина еще "видит возможности среди руин", но Запад более не может рассуждать о виртуальной победе над Россией, игнорируя бедственное положение киевских марионеток в сложившейся суровой реальности. Специальная военная операция России продолжается.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko"Неестественный союз": Америка не хочет избавляться от иллюзий

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Александр Хроленко https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/649/85/6498527_441:33:761:353_100x100_80_0_0_2bba173289410f9a8a7b39f5f2dbe4ee.jpg

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