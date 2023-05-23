https://uz.sputniknews.ru/20230523/kak-smyagchit-vozdeystviye-magnitnyye-buri-rekomendatsii-vrach-35231952.html

Как защититься от магнитных бурь

Как защититься от магнитных бурь

Врач рекомендует заменить кофе травяным чаем и отказаться от вождения авто.

2023-05-23T22:00+0500

2023-05-23T22:00+0500

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В период магнитных бурь нужно снизить употребление крепкого чая и кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости. Ранее в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в ночь с 21 на 22 мая на Земле наблюдалась магнитная буря среднего уровня G2. Следующую ожидают в ночь на среду, 24 мая.Людям с низким давлением он рекомендовал принимать средства для повышения тонуса, например, настойку лимонника.По его словам, нужно избегать больших физических нагрузок, стрессов, употребления алкоголя. В дни магнитных бурь нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания. Ранее мы рассказывали о том, сколько чая в день можно пить без вреда.

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зож здоровье земля мнение эксперта