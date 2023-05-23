Как защититься от магнитных бурь
© pexels.com/Mikael BlomkvistЖенщина с головной болью. Иллюстративное фото
© pexels.com/Mikael Blomkvist
Врач рекомендует заменить кофе травяным чаем и отказаться от вождения авто.
В период магнитных бурь нужно снизить употребление крепкого чая и кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости.
Ранее в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в ночь с 21 на 22 мая на Земле наблюдалась магнитная буря среднего уровня G2. Следующую ожидают в ночь на среду, 24 мая.
"Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, следует упорядочить режим питания: ограничить употребление жареного и мучного, снизить количество и улучшить качество съеденного, добавляя в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки. Нужно пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, которая не дает организму выводить жидкость, способствуя повышению давления. А также рекомендуется снизить употребление крепкого чая, кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои", — объяснил Тяжельников.
© Pexels / Anna PouТравяной чай
Травяной чай
© Pexels / Anna Pou
Овощи, фрукты. Иллюстративное фото
© Foto : Рixabay/Grigorijkalyuzhnyj
© pexels / Oleg MagniФрукты и овощи
Фрукты и овощи
© pexels / Oleg Magni
Людям с низким давлением он рекомендовал принимать средства для повышения тонуса, например, настойку лимонника.
"Учитывая вероятность резкого повышения давления или нарушения сердечного ритма в период магнитных бурь, следует контролировать артериальное давление, измеряя его утром и вечером, вовремя принимать прописанные врачом лекарства и иметь при себе препараты для оказания неотложной помощи, больше гулять и стараться сохранять позитивный эмоциональный фон", — напомнил специалист.
Измерение давления
© Sputnik / Максим Богодвид/
По его словам, нужно избегать больших физических нагрузок, стрессов, употребления алкоголя. В дни магнитных бурь нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания.
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