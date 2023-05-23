Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20230523/kak-smyagchit-vozdeystviye-magnitnyye-buri-rekomendatsii-vrach-35231952.html
Как защититься от магнитных бурь
Как защититься от магнитных бурь
Врач рекомендует заменить кофе травяным чаем и отказаться от вождения авто.
2023-05-23T22:00+0500
2023-05-23T22:00+0500
это интересно
зож
здоровье
земля
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0e/23325232_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_8c7873ba638d6b752bc2ef5aa80b4112.jpg
В период магнитных бурь нужно снизить употребление крепкого чая и кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости. Ранее в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в ночь с 21 на 22 мая на Земле наблюдалась магнитная буря среднего уровня G2. Следующую ожидают в ночь на среду, 24 мая.Людям с низким давлением он рекомендовал принимать средства для повышения тонуса, например, настойку лимонника.По его словам, нужно избегать больших физических нагрузок, стрессов, употребления алкоголя. В дни магнитных бурь нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания. Ранее мы рассказывали о том, сколько чая в день можно пить без вреда.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/03/0e/23325232_998:139:3072:1694_1920x0_80_0_0_32a62d4bb42b610819d8ecf5c6857180.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
зож здоровье земля мнение эксперта
зож здоровье земля мнение эксперта

Как защититься от магнитных бурь

22:00 23.05.2023
© pexels.com/Mikael BlomkvistЖенщина с головной болью. Иллюстративное фото
Женщина с головной болью. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
© pexels.com/Mikael Blomkvist
Подписаться на
НовостиTelegram
Врач рекомендует заменить кофе травяным чаем и отказаться от вождения авто.
В период магнитных бурь нужно снизить употребление крепкого чая и кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в интервью РИА Новости.
Ранее в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в ночь с 21 на 22 мая на Земле наблюдалась магнитная буря среднего уровня G2. Следующую ожидают в ночь на среду, 24 мая.
"Чтобы смягчить воздействие магнитных бурь, следует упорядочить режим питания: ограничить употребление жареного и мучного, снизить количество и улучшить качество съеденного, добавляя в меню больше овощей, фруктов, зелени, клетчатки. Нужно пить больше чистой воды, свести до минимума потребление соли, которая не дает организму выводить жидкость, способствуя повышению давления. А также рекомендуется снизить употребление крепкого чая, кофе, заменив эти напитки на травяные чаи или настои", — объяснил Тяжельников.
CC0 / freepik / Народная медицина. Травяной чай
Народная медицина. Травяной чай - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
Народная медицина. Травяной чай
CC0 / freepik /
© Pexels / Anna PouТравяной чай
Травяной чай - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
Травяной чай
© Pexels / Anna Pou
© Foto : Рixabay/GrigorijkalyuzhnyjОвощи, фрукты. Иллюстративное фото
Овощи, фрукты. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
Овощи, фрукты. Иллюстративное фото
© Foto : Рixabay/Grigorijkalyuzhnyj
© pexels / Oleg MagniФрукты и овощи
Фрукты и овощи - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
Фрукты и овощи
© pexels / Oleg Magni
Людям с низким давлением он рекомендовал принимать средства для повышения тонуса, например, настойку лимонника.
"Учитывая вероятность резкого повышения давления или нарушения сердечного ритма в период магнитных бурь, следует контролировать артериальное давление, измеряя его утром и вечером, вовремя принимать прописанные врачом лекарства и иметь при себе препараты для оказания неотложной помощи, больше гулять и стараться сохранять позитивный эмоциональный фон", — напомнил специалист.
© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИзмерение давления
Измерение давления - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.05.2023
Измерение давления
© Sputnik / Максим Богодвид
/
Перейти в фотобанк
По его словам, нужно избегать больших физических нагрузок, стрессов, употребления алкоголя. В дни магнитных бурь нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания.
Ранее мы рассказывали о том, сколько чая в день можно пить без вреда.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0