https://uz.sputniknews.ru/20230523/postuplenie-2023-uzbekistan-instruktsiya-35247376.html

Абитуриент 2023: как подать документы онлайн — инструкция

Абитуриент 2023: как подать документы онлайн — инструкция

Главная информация о поступлении 2023 - в материале Sputnik.

2023-05-23T18:11+0500

2023-05-23T18:11+0500

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узбекистан

высшее образование

поступление

общество

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ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В этом году прием заявок на поступление будет продолжаться с 20 июня по 20 июля. Абитуриенты, сдающие профессиональный-творческий экзамен, должны подать документы до 10 июля.В преддверии поступления на 2023/2024 учебный год Sputnik Узбекистан подготовил информацию о подаче документов и новых возможностях для абитуриентов.Какой порядок подачи документов?Документы на бакалавриат можно подать онлайн через личный кабинет на портале my.uzbmb.uz. Сначала в окно регистрации введите номер телефона, пароль, а также подтвердите, что вы не робот. Далее нажмите кнопку "Зарегистрироваться". На указанный номер телефона отправят SMS с 5-значным кодом подтверждения. После этого введите код и подтвердите номер телефона.В окне ввода паспортных данных введите ПНФЛ, серию и номер паспорта. Затем дайте разрешение на использование персональных данных и нажмите кнопку "Сохранить".После этого надо перейти в окно "Адрес постоянного места жительства" и ввести адрес, указанный в паспорте. В следующем разделе нужно заполнить данные об учебном заведении, которое окончил абитуриент — тип учебного заведения, название и год окончания, а также вписать серию и номер диплома или аттестата.Если в программе нет названия необходимого заведения, выбирайте "Другое учебное заведение" и набирайте его название самостоятельно.Затем перейдите в раздел "Поступление на бакалавриат высших учебных заведений" и нажмите кнопку "Воспользоваться услугой". Если у вас есть национальный или международный сертификат по иностранному языку, то введите информацию о нем в раздел "Сертификат по иностранному языку".Если у вас есть какие-либо льготы, они появятся в заявлении автоматически. При этом если льготы не появились в программе, то нужно обратиться в организацию, которая вам их предоставила.Также, если у вас есть сертификат по какому-либо предмету, нужно подтвердить его наличие. Кроме того, вы должны выбрать, как будете зачисляться — по приоритетному отбору или целевому.Затем нужно выбрать и ввести следующую информацию:Всего можно выбрать до 5 учебных направлений с одинаковым набором предметов в рамках всех форм обучения. При этом направления могут быть в рамках одного вуза или разных вузов.Затем на ваш номер телефона придет SMS с кодом. После этого введите код и подтвердите данные. Затем программа создаст регистрационную форму заявителя. Форма будет содержать личные данные абитуриента, выбранные направления обучения, предметы для тестирования, регион тестирования, льготы и время регистрации. Лист регистрации можно скачать, нажав кнопку "Скачать".Вы можете изменить свои данные и повторно загрузить регистрационный лист до истечения срока регистрации. В нижней части листа будет фактура для оплаты теста. Регистрация закончится после платежа. Оплатить тестирование можно через несколько электронных платежных систем или банковские кассы.При этом от оплаты освободят:Ранее Sputnik выпустил материал о том, как получить рекомендации для поступления в вуз.

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