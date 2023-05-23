Путин выступит на Евразийском экономическом форуме

"Планируется рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году. В их числе – обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и так далее", - сообщает пресс-служба.