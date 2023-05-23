https://uz.sputniknews.ru/20230523/putin-vystupit-na-evraziyskom-ekonomicheskom-forume-35252657.html
Путин выступит на Евразийском экономическом форуме
Путин выступит на Евразийском экономическом форуме
Президент России примет участие в мероприятиях ЕАЭС: экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
2023-05-23T19:21+0500
2023-05-23T19:21+0500
2023-05-23T19:36+0500
россия
еаэс
владимир путин
форум
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ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik. Президент России Владимир Путин 24-25 мая примет участие в мероприятиях ЕАЭС, сообщает пресс-служба Кремля.В среду российский лидер выступит на пленарном заседании II Евразийского экономического форума, посвященного евразийской интеграции в многополярном мире.А 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.На заседании также обсудят вопросы международной деятельности Союза и торгово-экономические связи с третьими странами и объединениями.
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владимир путин евразийский экономический форум заседание высшего евразийского экономического совета еаэс
владимир путин евразийский экономический форум заседание высшего евразийского экономического совета еаэс
Путин выступит на Евразийском экономическом форуме
19:21 23.05.2023 (обновлено: 19:36 23.05.2023)
Президент России примет участие в мероприятиях ЕАЭС: экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.
ТАШКЕНТ, 23 мая – Sputnik.
Президент России Владимир Путин 24-25 мая примет участие в мероприятиях ЕАЭС, сообщает
пресс-служба Кремля.
В среду российский лидер выступит на пленарном заседании II Евразийского экономического форума
, посвященного евразийской интеграции в многополярном мире.
А 25 мая Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"Планируется рассмотреть ход реализации приоритетов российского председательства в Евразийском экономическом союзе в 2023 году. В их числе – обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, технологической и финансовой независимости, ускорение цифровой трансформации, устранение регуляторных и торговых барьеров, развитие транспортной инфраструктуры и так далее", - сообщает пресс-служба.
На заседании также обсудят вопросы международной деятельности Союза и торгово-экономические связи с третьими странами и объединениями.